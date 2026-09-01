Özel Güvenlik sınavı soru ve cevapları yayımlandı mı? 2026 ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

29 Ağustos'ta yapılan Özel Güvenlik 122. Temel Eğitim ve 98. Yenileme Eğitimi sınavının ardından değerlendirme süreci başladı. Adaylar ÖGG sınav sonuçlarını EGM'nin resmi sınav sonuçları sayfası üzerinden öğrenebilecek. Peki, Özel Güvenlik sınavı soru ve cevap anahtarı yayımlandı mı? 2026 ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, Özel Güvenlik sınav sonuçlarıyla ilgili merak edilenler...