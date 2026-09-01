Özel Güvenlik sınavı soru ve cevapları yayımlandı mı? 2026 ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Özel Güvenlik 122. Temel Eğitim ve 98. Yenileme Eğitimi sınavı sonuçları için geri sayım başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı 2026 sınav takvimine göre söz konusu ÖGG sınavı 29 Ağustos 2026 Cumartesi günü gerçekleştirildi. Sınavın ardından adaylar ÖGG sınav sonuçlarının açıklanacağı ve ÖGG sınav soru ve cevap anahtarının yayımlanacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, Özel Güvenlik sınavı soru ve cevapları yayımlandı mı? 2026 ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ÖGG sınavı soru ve cevaplarının açıklanacağı tarih...
29 Ağustos'ta yapılan Özel Güvenlik 122. Temel Eğitim ve 98. Yenileme Eğitimi sınavının ardından değerlendirme süreci başladı. Adaylar ÖGG sınav sonuçlarını EGM'nin resmi sınav sonuçları sayfası üzerinden öğrenebilecek. Peki, Özel Güvenlik sınavı soru ve cevap anahtarı yayımlandı mı? 2026 ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, Özel Güvenlik sınav sonuçlarıyla ilgili merak edilenler...
ÖGG SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?
ÖGG sınav soruları ve cevap anahtarları 1 Eylül 2026 tarihinde yayımlanması bekleniyor.
2026 ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2026 ÖGG sınav sonuçları için adayların bekleyişi başladı. 29 Ağustos 2026 tarihinde yapılan Özel Güvenlik 122. Temel Eğitim ve 98. Yenileme Eğitimi sınavının ardından değerlendirme sürecine geçildi. EGM'nin sınav takviminde bu sınavın tarihi 29 Ağustos 2026 olarak yer alıyor.
ÖGG sınav sonuçlarının 18 Eylül 2026 tarihinde açıklanması planlanıyor. Adaylar sonuçların ilan edilmesinin ardından EGM'nin resmi internet sitesindeki sınav sonuçları ekranından sorgulama yapabilecek.
ÖGG SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI 2026
Özel Güvenlik sınav sonucu sorgulama işlemi, EGM'nin resmi internet sitesindeki Sınav Sonuçları sayfası üzerinden gerçekleştirilebiliyor. EGM'nin Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı sayfasında Özel Güvenlik Temel Eğitim ve Yenileme Eğitimi sınav sonuçları için ayrı bir sorgulama bağlantısı bulunuyor.
Sonuçlar açıklandığında adaylar ilgili ekrana girerek sınav sonuçlarını kontrol edebilecek.
SİLAHLI ÖGG ADAYLARININ ATIS SINAVI NE ZAMAN?
Silahlı ÖGG adayları açısından yazılı sınavın yanı sıra uygulamalı atış süreci de bulunuyor. Verilen takvime göre silahlı adayların uygulamalı atışları 30 Ağustos-13 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Bu süreçte silahlı adayların yazılı sınav sonuçlarının yanı sıra uygulamalı sınav aşamasındaki başarıları da önem taşıyor.
2026 ÖGG SINAV TAKVİMİ
EGM'nin 2026 sınav takvimine göre yılın kalan ÖGG sınavları şöyle:
122. Temel Eğitim ve 98. Yenileme Eğitimi: 29 Ağustos 2026
123. Temel Eğitim ve 99. Yenileme Eğitimi: 24 Ekim 2026
124. Temel Eğitim ve 100. Yenileme Eğitimi: 27 Aralık 2026