Pasaportu folyoya sarma alışkanlığı: Çipli pasaportların folyoyla korunması ne kadar etkili?
Bazı yolcular çipli pasaportlarını mutfak folyosuna sarıyor. Bu basit önlemin arkasındaki mantık ne, gerçekten bir işe yarıyor mu?
Valiz hazırlığı sırasında mutfaktan bir parça alüminyum folyo alıp pasaportun etrafına saran yolcular var. Amaçları, pasaportun içindeki elektronik çipin uzaktan, kablosuz okunmasını zorlaştırmak. Yolculuk boyunca bir koruma katmanı daha eklemeye çalışan basit bir önlem bu.
Endişeyi doğuran pasaporttaki çip
Biyometrik pasaportların içinde, sahibinin kimliğini doğrulamaya yarayan belirli verileri saklayıp ileten bir elektronik çip var. Bu çip sınır kontrollerini kolaylaştırıyor. Ama aynı kablosuz teknoloji, verilerinin izinsiz okunmasını istemeyen bazı yolcularda tedirginlik de yarattı. Folyo alışkanlığı da buradan doğuyor.
Alüminyum radyo dalgalarını engelleyebilir mi?
Alüminyum, radyo dalgalarına karşı bir engel gibi davranabiliyor. Folyoya sarılı bir çipin dışarıdan okunması, sarılı olmayana göre daha zor. Ama bir şartı var. Koruma sağlaması için belgenin tamamen kaplanması, açıkta tek bir köşesinin bile kalmaması gerekiyor. Yarım yamalak sarılmış bir pasaportta bu mantık işlemez.
Folyonun garanti etmediği şey
Bu önlem mutlak bir güvenlik garantisi değil. Üstelik biyometrik pasaportların, sakladıkları bilgiyi korumaya dönük kendi mekanizmaları zaten var. Yani çip, folyo olmadan da tümüyle savunmasız değil. Kaldı ki birinin uygun bir okuyucuyla yaklaşıp verilere ulaşması, yolculukta asıl başa gelebilecek sorunlarla aynı sıklıkta değil.
Kılıf da folyo da aynı kapıya çıkıyor
Folyoyla uğraşmak istemeyenler için hazır bir alternatif de var. Çip belgenin içinde dururken kablosuz iletişimini engellemek üzere tasarlanmış RFID korumalı kılıflar aynı işi görmeye çalışıyor. Yine de folyo da olsa kılıf da olsa, pasaportu koruyan şey daha çok fiziksel özen. Kalabalık bir terminalde ya da otel lobisinde pasaportu ortada bırakmamak, çipin okunmasından daha çok işe yarıyor. Bir pasaportu kaybetmek ya da çaldırmak, çipinin okunmasından çok daha somut bir sorun. Alüminyum folyo ucuz ve her yerde bulunuyor. Pasaportun kendi güvenlik önlemlerinin ya da yolculuk boyunca gereken dikkatin yerini ise tutmuyor.