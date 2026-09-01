Pasaportu folyoya sarma alışkanlığı: Çipli pasaportların folyoyla korunması ne kadar etkili?

Kılıf da folyo da aynı kapıya çıkıyor

Folyoyla uğraşmak istemeyenler için hazır bir alternatif de var. Çip belgenin içinde dururken kablosuz iletişimini engellemek üzere tasarlanmış RFID korumalı kılıflar aynı işi görmeye çalışıyor. Yine de folyo da olsa kılıf da olsa, pasaportu koruyan şey daha çok fiziksel özen. Kalabalık bir terminalde ya da otel lobisinde pasaportu ortada bırakmamak, çipin okunmasından daha çok işe yarıyor. Bir pasaportu kaybetmek ya da çaldırmak, çipinin okunmasından çok daha somut bir sorun. Alüminyum folyo ucuz ve her yerde bulunuyor. Pasaportun kendi güvenlik önlemlerinin ya da yolculuk boyunca gereken dikkatin yerini ise tutmuyor.