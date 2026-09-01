Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Pasaportu folyoya sarma alışkanlığı: Çipli pasaportların folyoyla korunması ne kadar etkili?

        Pasaportu folyoya sarma alışkanlığı: Çipli pasaportların folyoyla korunması ne kadar etkili?

        Bazı yolcular çipli pasaportlarını mutfak folyosuna sarıyor. Bu basit önlemin arkasındaki mantık ne, gerçekten bir işe yarıyor mu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Eylül 2026 - 01:20 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Valiz hazırlığı sırasında mutfaktan bir parça alüminyum folyo alıp pasaportun etrafına saran yolcular var. Amaçları, pasaportun içindeki elektronik çipin uzaktan, kablosuz okunmasını zorlaştırmak. Yolculuk boyunca bir koruma katmanı daha eklemeye çalışan basit bir önlem bu.

        2

        Endişeyi doğuran pasaporttaki çip

        Biyometrik pasaportların içinde, sahibinin kimliğini doğrulamaya yarayan belirli verileri saklayıp ileten bir elektronik çip var. Bu çip sınır kontrollerini kolaylaştırıyor. Ama aynı kablosuz teknoloji, verilerinin izinsiz okunmasını istemeyen bazı yolcularda tedirginlik de yarattı. Folyo alışkanlığı da buradan doğuyor.

        3

        Alüminyum radyo dalgalarını engelleyebilir mi?

        Alüminyum, radyo dalgalarına karşı bir engel gibi davranabiliyor. Folyoya sarılı bir çipin dışarıdan okunması, sarılı olmayana göre daha zor. Ama bir şartı var. Koruma sağlaması için belgenin tamamen kaplanması, açıkta tek bir köşesinin bile kalmaması gerekiyor. Yarım yamalak sarılmış bir pasaportta bu mantık işlemez.

        4

        Folyonun garanti etmediği şey

        Bu önlem mutlak bir güvenlik garantisi değil. Üstelik biyometrik pasaportların, sakladıkları bilgiyi korumaya dönük kendi mekanizmaları zaten var. Yani çip, folyo olmadan da tümüyle savunmasız değil. Kaldı ki birinin uygun bir okuyucuyla yaklaşıp verilere ulaşması, yolculukta asıl başa gelebilecek sorunlarla aynı sıklıkta değil.

        5

        Kılıf da folyo da aynı kapıya çıkıyor

        Folyoyla uğraşmak istemeyenler için hazır bir alternatif de var. Çip belgenin içinde dururken kablosuz iletişimini engellemek üzere tasarlanmış RFID korumalı kılıflar aynı işi görmeye çalışıyor. Yine de folyo da olsa kılıf da olsa, pasaportu koruyan şey daha çok fiziksel özen. Kalabalık bir terminalde ya da otel lobisinde pasaportu ortada bırakmamak, çipin okunmasından daha çok işe yarıyor. Bir pasaportu kaybetmek ya da çaldırmak, çipinin okunmasından çok daha somut bir sorun. Alüminyum folyo ucuz ve her yerde bulunuyor. Pasaportun kendi güvenlik önlemlerinin ya da yolculuk boyunca gereken dikkatin yerini ise tutmuyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #pasaport
        #pasaport koruma
        #pasaport folyo
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Av sezonu açıldı
        Av sezonu açıldı
        Gemilerde görünmeyen risk
        Gemilerde görünmeyen risk
        Beşiktaş'tan derbi öncesi gövde gösterisi!
        Beşiktaş'tan derbi öncesi gövde gösterisi!
        12 Dev Adam Dünya Kupası biletini aldı
        12 Dev Adam Dünya Kupası biletini aldı
        Savunma devlerindeki 5 Türk şirketi
        Savunma devlerindeki 5 Türk şirketi
        Arif Kocabıyık yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalandı
        Arif Kocabıyık yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalandı
        Amedspor'dan müthiş geri dönüş!
        Amedspor'dan müthiş geri dönüş!
        Beşiktaş evinde Çorum FK'yı farklı yendi!
        Beşiktaş evinde Çorum FK'yı farklı yendi!
        ALS hastasına çift kapak ameliyatı
        ALS hastasına çift kapak ameliyatı
        YÖK'ten üniversitelere "Terörsüz Türkiye" yazısı: Akademik çalışma ve etkinlikler düzenlenecek
        YÖK'ten üniversitelere "Terörsüz Türkiye" yazısı: Akademik çalışma ve etkinlikler düzenlenecek
        Cem Yılmaz taburcu edildi
        Cem Yılmaz taburcu edildi
        İTO'dan bankalara faiz indirimi çağrısı
        İTO'dan bankalara faiz indirimi çağrısı
        Fiorentina, Torreira için devrede!
        Fiorentina, Torreira için devrede!
        Pentagram grubu bölündü
        Pentagram grubu bölündü
        Trump: İran'a karşılık vereceğiz
        Trump: İran'a karşılık vereceğiz
        Bakan Çiftçi Gürcistan'a gidiyor! Diplomasi ve operasyon trafiği hız kazandı
        Bakan Çiftçi Gürcistan'a gidiyor! Diplomasi ve operasyon trafiği hız kazandı
        Almanya TIR şoförü arıyor
        Almanya TIR şoförü arıyor
        "Ailemizi rahat bırakın!"
        "Ailemizi rahat bırakın!"
        Aldığı otomobil beyaz eşya çıktı! E-Devlet'ten tesadüfen öğrendi
        Aldığı otomobil beyaz eşya çıktı! E-Devlet'ten tesadüfen öğrendi
        Kulak memesindeki Frank çizgisi kalp hastalığının işareti mi?
        Kulak memesindeki Frank çizgisi kalp hastalığının işareti mi?