PASTIRMA SICAKLARI BAŞLADI MI? 2026 Pastırma yazı sıcakları ne zaman başlıyor, hangi tarihte bitiyor, kaç gün sürüyor?
Ekim ayıyla birlikte sonbaharın değişken hava koşulları kendini hissettirirken, mevsim normallerinin üzerine çıkan sıcaklıklar da gündeme geliyor. Soğuk ve yağışlı günlerin arasında yaşanan güneşli ve ılık hava, halk arasında "pastırma yazı" olarak biliniyor. Genellikle Ekim ayının son günleri ile kasım ayının ilk haftalarında etkili olabilen bu dönemin 2026 yılında ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Vatandaşlar, sıcaklıkların yeniden yükselip yükselmeyeceğini ve bu hava koşullarının ne kadar süreceğini araştırıyor. Peki, 2026 pastırma yazı ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? İşte pastırma yazının görülebileceği tarihler ve merak edilen detaylar...
Sonbaharın ilerleyen günlerinde havaların yeniden ısınması, pastırma yazının ne zaman yaşanacağı sorusunu gündeme taşıdı. Yazdan kalma güneşli günlerin kısa süreliğine geri dönmesi olarak bilinen bu doğa olayı, genellikle ekim ayının sonlarına doğru veya kasım ayının ilk günlerinde kendini gösteriyor. 2026 yılında da sıcaklıkların hangi tarihlerde yükseleceği ve ılık havanın kaç gün etkili olacağı merak ediliyor. Özellikle soğuk ve yağışlı günlerin ardından yaşanabilecek sıcaklık değişimleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, pastırma yazı hangi ayda görülür, ne kadar sürer ve 2026'da ne zaman bekleniyor? İşte pastırma yazına ilişkin merak edilenler...
PASTIRMA SICAKLARI NEDİR?
Pastırma yazı, sonbahar aylarında kısa süreli olarak etkili olan ılık ve sakin hava koşullarını ifade eder. Bu durum, soğuk hava kütlelerinin ardından bölgede yüksek basıncın güçlenmesi ve atmosferin daha durağan bir yapıya kavuşmasıyla ortaya çıkabilir.
Hava hareketlerinin zayıflaması nedeniyle alt seviyelerde duman, toz ve nem birikebilir, bu da zaman zaman puslu bir gökyüzü görünümüne neden olur.
PASTIRMA SICAKLARI BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Pastırma yazı olarak bilinen kısa süreli sıcak hava dönemi, çoğunlukla sonbaharın son bölümünde görülüyor. Bu dönem genellikle ekim ayının son günlerinden başlayarak kasım ayının ilk yarısına kadar etkisini gösterebiliyor.
2026 yılına ilişkin beklentilerde ise pastırma sıcaklarının 25 Ekim ile 15 Kasım arasındaki süreçte yaşanabileceği öngörülüyor.
METEOROLOJİ’DEN SICAKLIK UYARISI
Türkiye, hafta sonunda Balkanlar üzerinden gelen sıcak havanın etkisine girecek. Batı ve güney bölgelerde sıcaklıklar belirgin şekilde yükselirken İstanbul’da 28°C, İzmir ve çevresinde 30°C seviyeleri görülebilecek. 12 Ekim Pazartesi gününden itibaren ise serin ve yağışlı hava bekleniyor.
BALKANLARDAN SICAK HAVA GELİYOR! "PASTIRMA'NIN ARDINDAN SAĞANAK BAŞLAYACAK
Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel’in haberine göre; Türkiye'de bu hafta sonu yazdan kalma 2 gün yaşanacak, hava sıcaklıkları İstanbul'da gölgede 28°C'ye, İzmir ve çevresinde ise 30°C'ye tırmanacak. İç Anadolu geneli ile Karadeniz Bölgesi son zamanların en güneşli günlerini geçirecek, fakat özellikle gece saatleri hava kalitesi düşük seyredecek. Önümüzdeki haftadan itibarense hava soğuyacak, yağış başlayacak.