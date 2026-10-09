Pastırma sıcakları geldi mi? 2026 Pastırma yazı ne zaman başlıyor ve bitiyor?
Ekim ayı itibariyle pastırma sıcakları tarihi merak ediliyor. Her yıl havaların serinlemesiyle birlikte gündeme gelmeye başlayan pastırma sıcakları, yeniden yaz havasına dönmek isteyenler tarafından araştırılıyor.Bu sıcak havalar, sonbaharın gelmesiyle birlikte beklenen soğuk havaların yerini aldığı için, bu duruma pastırma yazı deniyor. Peki, 2026 pastırma sıcakları ne zaman başlıyor ve sona eriyor?
Bahar havasını andıran pastırma sıcakları, halk arasında “pastırma yazı” olarak bilinir. Genellikle ekim ayının sonu ile kasım ayının ortaları arasında görülen bu dönem, yılın en merak edilen doğa olaylarından biridir. Peki, 2026 pastırma yazı ne zaman başlayacak ve bitecek?
PASTIRMA SICAKLIKLARI NE ZAMAN?
METEOROLOJİ’DEN SICAKLIK UYARISI
Türkiye, hafta sonunda Balkanlar üzerinden gelen sıcak havanın etkisine girecek. Batı ve güney bölgelerde sıcaklıklar belirgin şekilde yükselirken İstanbul’da 28°C, İzmir ve çevresinde 30°C seviyeleri görülebilecek. 12 Ekim Pazartesi gününden itibaren ise serin ve yağışlı hava bekleniyor.
BALKANLARDAN SICAK HAVA GELİYOR! "PASTIRMA'NIN ARDINDAN SAĞANAK BAŞLAYACAK
Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel’in haberine göre; Türkiye'de bu hafta sonu yazdan kalma 2 gün yaşanacak, hava sıcaklıkları İstanbul'da gölgede 28°C'ye, İzmir ve çevresinde ise 30°C'ye tırmanacak. İç Anadolu geneli ile Karadeniz Bölgesi son zamanların en güneşli günlerini geçirecek, fakat özellikle gece saatleri hava kalitesi düşük seyredecek. Önümüzdeki haftadan itibarense hava soğuyacak, yağış başlayacak.
PASTIRMA SICAKLARI NEDİR?
Pastırma sıcakları, sonbaharda havaların kısa süreliğine yeniden ısınmasıyla oluşan bir meteorolojik olaydır. Bu dönemde gündüz sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkar, güneşli ve durağan bir hava hakim olur. Ancak geceleri sıcaklıklar belirgin şekilde düşebilir.
Halk arasında bu dönemin adı, Kayseri başta olmak üzere Anadolu’da ünlü pastırmaların güneşte kurutulma zamanıyla özdeşleştiği için “pastırma yazı” olarak kalmıştır.