PASTIRMA SICAKLARI NEDİR?

Pastırma sıcakları, sonbaharda havaların kısa süreliğine yeniden ısınmasıyla oluşan bir meteorolojik olaydır. Bu dönemde gündüz sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkar, güneşli ve durağan bir hava hakim olur. Ancak geceleri sıcaklıklar belirgin şekilde düşebilir.

Halk arasında bu dönemin adı, Kayseri başta olmak üzere Anadolu’da ünlü pastırmaların güneşte kurutulma zamanıyla özdeşleştiği için “pastırma yazı” olarak kalmıştır.