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        Haberler Bilgi Gündem PMYO POLİSLİK TABAN PUANLARI 2026: Polislik TYT puan şartı ne kadar oldu? 2026 Polislik başvuruları başladı mı?

        PMYO POLİSLİK TABAN PUANLARI 2026: Polislik TYT puan şartı ne kadar oldu? 2026 Polislik başvuruları başladı mı?

        Polis olma hayali kuran binlerce aday, 2026 yılı başvuru sürecine ilişkin detayları yakından takip ediyor. TYT puan şartında değişiklik olup olmadığı, başvuruların ne zaman başlayacağı ve adayları bekleyen yeni kriterler merak konusu olurken, gözler yapılacak resmi açıklamalara çevrildi. Peki, Polislik TYT puan şartı ne kadar oldu? 2026 Polislik başvuruları başladı mı? İşte 2026 Polislik başvurularıyla ilgili bilinmesi gerekenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Temmuz 2026 - 11:08 Güncelleme:
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        Emniyet teşkilatında görev almak isteyen adaylar için kritik süreç yaklaşıyor. 2026 polislik başvurularında aranan şartlar, TYT puan kriteri ve başvuru takvimi adayların en çok araştırdığı başlıklar arasında yer alıyor. Peki polislik için gereken puan kaç oldu, başvurular başladı mı? Tüm detaylar haberimizde...

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        2026 POLİSLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN?

        2026 PMYO ön başvuru sürecine ilişkin kesin takvim ve resmi açıklamalar, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayımlanacak duyuruyla belli olacak. Önceki yıllardaki başvuru dönemleri ile 2026 yılı sınav takvimi değerlendirildiğinde, adayların ön başvurular için ağustos ayının ilk günlerinde sürecin başlamasını beklediği öngörülüyor.

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        2026 POLİSLİK TABAN PUANLARI

        PMYO öğrenci alımlarında değerlendirme, YKS yerleştirme puanı üzerinden değil, ÖSYM tarafından açıklanan ilgili yılın TYT ham puanı esas alınarak yapılmaktadır. Polis Akademisi’nin önceki dönemlerde uyguladığı kriterler göz önüne alındığında, 2026 PMYO başvuruları için taban puan şartının 250 ham TYT puanı seviyesinde olması bekleniyor.

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        PMYO BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

        Taban puan şartını sağlayan adayların, başvuru için belirlenen diğer yasal ve fiziki kriterleri de karşılaması gerekiyor. PMYO başvurularında aranan temel şartlar şu şekilde:

        * Adayların, sınav yılının 1 Ocak tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve 26 yaşından gün almamış olması gerekiyor.

        * Boy şartı kapsamında erkek adayların en az 167 cm, kadın adayların ise en az 162 cm boyunda olması şartı aranıyor.

        * Adayların Beden Kitle İndeksi (BKİ) değerinin 18 ile 27 arasında bulunması gerekiyor.

        * Silah taşımaya yönelik herhangi bir hukuki engelin bulunmaması, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması şartı aranıyor. Ayrıca yazlık üniforma giyildiğinde vücudun görünen bölgelerinde kalıcı yara, dövme veya benzeri izlerin bulunmaması gerekiyor.

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        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
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