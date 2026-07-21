PMYO BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Taban puan şartını sağlayan adayların, başvuru için belirlenen diğer yasal ve fiziki kriterleri de karşılaması gerekiyor. PMYO başvurularında aranan temel şartlar şu şekilde:

* Adayların, sınav yılının 1 Ocak tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve 26 yaşından gün almamış olması gerekiyor.

* Boy şartı kapsamında erkek adayların en az 167 cm, kadın adayların ise en az 162 cm boyunda olması şartı aranıyor.

* Adayların Beden Kitle İndeksi (BKİ) değerinin 18 ile 27 arasında bulunması gerekiyor.

* Silah taşımaya yönelik herhangi bir hukuki engelin bulunmaması, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması şartı aranıyor. Ayrıca yazlık üniforma giyildiğinde vücudun görünen bölgelerinde kalıcı yara, dövme veya benzeri izlerin bulunmaması gerekiyor.