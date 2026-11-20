Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruç ne zaman? Diyanet 2027 Ramazan Bayramı tarihlerini açıkladı
2027 Ramazan başlangıç tarihi, Diyanet İşleri Başkanlığının yayımladığı dini günler takvimiyle birlikte belli oldu. Ramazan hazırlıklarına şimdiden başlayan vatandaşlar, 2027 Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruç ne zaman tutulacak ve ilk sahur hangi gece yapılacak sorularına yanıt arıyor. Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı tarihleri de en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, Ramazan Bayramı tarihleri…
On bir ayın sultanı Ramazan için 2027 yılı takvimi belli oldu. Hicri takvime göre her yıl miladi takvimde yaklaşık 10-11 gün geriye gelen Ramazan ayı, gelecek yıl şubat ayında başlayacak. Oruç ibadetini yerine getirecek milyonlarca kişi şimdiden ilk oruç tarihini, Ramazan ayının kaç gün süreceğini ve bayramın ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Diyanet takviminde ilk sahurun ve Ramazan Bayramının tarihi belli oldu. Peki, 2027 Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruç ne zaman? İşte, 2027 Ramazan başlangıç ve bitiş tarihi…
2027 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Diyanet İşleri Başkanlığının 2027 dini günler takvimine göre Ramazan ayı 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak. İlk teravih namazı 7 Şubat Pazar akşamı kılınacak. Aynı gece Müslümanlar ilk sahur için kalkacak. Böylece 2027 yılının ilk orucu 8 Şubat Pazartesi günü tutulacak.
2027 İLK ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK?
Ramazan ayının başlamasıyla birlikte milyonlarca kişi ilk oruç için 8 Şubat 2027 Pazartesi günü niyet edecek. İlk sahur ise 7 Şubat Pazar gecesi yapılacak. İlk teravih namazı da aynı akşam kılınacak. Ramazan boyunca oruç ibadeti 29 gün sürecek.
2027 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BİTİYOR?
2027 yılında Ramazan ayı 29 gün sürecek. Son oruç 8 Mart 2027 Pazartesi günü tutulacak. Aynı gün Ramazan Bayramı arefesi olacak. Böylece Ramazan ayı sona erecek ve 9 Mart Salı günü bayramın ilk günü idrak edilecek.
2027 KADİR GECESİ NE ZAMAN?
Ramazan ayının en önemli gecelerinden biri olan Kadir Gecesi, 2027 yılında 5 Mart Cuma gecesi idrak edilecek. Kur'an-ı Kerim'de bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen Kadir Gecesi, Ramazan ayının 27. gecesine denk geliyor.
2027 RAMAZAN BAYRAMI HANGİ GÜNLERE DENK GELİYOR?
Ramazan ayının tamamlanmasının ardından 2027 Ramazan Bayramı başlayacak. Diyanet İşleri Başkanlığının dini günler takvimine göre bayram mart ayının ikinci haftasında üç gün boyunca kutlanacak.
2027 Ramazan Bayramı tarihleri şöyle:
Ramazan Bayramı 1. gün: 9 Mart 2027 Salı
Ramazan Bayramı 2. gün: 10 Mart 2027 Çarşamba
Ramazan Bayramı 3. gün: 11 Mart 2027 Perşembe
Bayram öncesindeki 8 Mart 2027 Pazartesi günü ise arefe günü olarak idrak edilecek.