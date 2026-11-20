On bir ayın sultanı Ramazan için 2027 yılı takvimi belli oldu. Hicri takvime göre her yıl miladi takvimde yaklaşık 10-11 gün geriye gelen Ramazan ayı, gelecek yıl şubat ayında başlayacak. Oruç ibadetini yerine getirecek milyonlarca kişi şimdiden ilk oruç tarihini, Ramazan ayının kaç gün süreceğini ve bayramın ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Diyanet takviminde ilk sahurun ve Ramazan Bayramının tarihi belli oldu. Peki, 2027 Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruç ne zaman? İşte, 2027 Ramazan başlangıç ve bitiş tarihi…

2027 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığının 2027 dini günler takvimine göre Ramazan ayı 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak. İlk teravih namazı 7 Şubat Pazar akşamı kılınacak. Aynı gece Müslümanlar ilk sahur için kalkacak. Böylece 2027 yılının ilk orucu 8 Şubat Pazartesi günü tutulacak.