Ramazan ne zaman, ilk oruç hangi gün başlıyor? Ramazan ayı ne zaman başlıyor ve bitiyor?

RAMAZAN NE ZAMAN?

2027 yılında Ramazan ayı 8 Şubat Pazartesi günü başlayacak.

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ NEDİR?

Ramazan ayı, İslam dininde çok önemli ve kutsal bir aydır. Çünkü Kur'an-ı Kerim bu ayda indirilmeye başlanmıştır. Müslümanlar Ramazan ayında oruç tutarak sabretmeyi, nefislerine hâkim olmayı ve ihtiyaç sahiplerinin hâlinden anlamayı öğrenirler. Ramazan ayı; birlik, beraberlik, kardeşlik, paylaşma ve yardımlaşma ayıdır. İnsanlar bu ayda daha çok ibadet eder, dua eder, ihtiyaç sahiplerine yardım eder ve birbirlerine karşı daha anlayışlı davranırlar.

Ramazan ayının sonunda ise Ramazan Bayramı kutlanır. Bu ay, insanlara sevgi, saygı, sabır ve iyilik gibi güzel davranışları kazandırır.