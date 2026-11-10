Ramazan ne zaman, ilk oruç hangi gün başlıyor? Ramazan ayı ne zaman başlıyor ve bitiyor?
Ramazan ayı her sene olduğu gibi bu sene de heyecanla bekleniyor. Üç ayların başlamasının ardından Şaban ve Ramazan ayı idrak edilecek. İslam alemi Ramazan ayında 30 günlük oruç ibadetlerini gerçekleştirecekler, sofralar bereketle dolacak. Peki, Ramazan ayı ne zaman, hangi ayda başlıyor? 2027 Ramazan başlangıcı ve ilk oruç tarihi...
Ramazan ayı için geri sayım sürüyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Ramazan ayı başlangıcı ve bitişini duyurdu. İslam alemi ise Ramazan ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor sorularına yanıt arıyor. Ramazan ayı; birlik, beraberlik, kardeşlik, paylaşma ve yardımlaşma ayıdır. İnsanlar bu ayda daha çok ibadet eder, dua eder, ihtiyaç sahiplerine yardım eder ve birbirlerine karşı daha anlayışlı davranırlar. İşte mübarek Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı'na yönelik bilinmesi gerekenler.
ÜÇ AYLAR NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre üç aylar, 10 Aralık 2026 Perşembe günü Recep ayının başlamasıyla birlikte idrak edilmeye başlanacaktır.
İLK ORUÇ HANGİ GÜN?
7 Şubat Pazar gecesini 8 Şubat Pazartesi gününe bağlayan gece sahura kalkacak.
RAMAZAN NE ZAMAN?
2027 yılında Ramazan ayı 8 Şubat Pazartesi günü başlayacak.
RAMAZAN AYININ ÖNEMİ NEDİR?
Ramazan ayı, İslam dininde çok önemli ve kutsal bir aydır. Çünkü Kur'an-ı Kerim bu ayda indirilmeye başlanmıştır. Müslümanlar Ramazan ayında oruç tutarak sabretmeyi, nefislerine hâkim olmayı ve ihtiyaç sahiplerinin hâlinden anlamayı öğrenirler. Ramazan ayı; birlik, beraberlik, kardeşlik, paylaşma ve yardımlaşma ayıdır. İnsanlar bu ayda daha çok ibadet eder, dua eder, ihtiyaç sahiplerine yardım eder ve birbirlerine karşı daha anlayışlı davranırlar.
Ramazan ayının sonunda ise Ramazan Bayramı kutlanır. Bu ay, insanlara sevgi, saygı, sabır ve iyilik gibi güzel davranışları kazandırır.