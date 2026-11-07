Real Madrid, Valencia deplasmanında! Valencia-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler ilk 11’de mi?

İspanya La Liga'da 12. hafta heyecanı Valencia ile Real Madrid arasında oynanacak karşılaşmayla devam ediyor. Jose Mourinho yönetimindeki Real Madrid, deplasmanda Valencia'yı mağlup ederek zirve takibini sürdürmek istiyor. Son haftalarda aldığı galibiyetlerle dikkat çeken başkent temsilcisi, Mestalla'da da kazanmanın hesaplarını yapıyor. Valencia ise kendi sahasında güçlü rakibini yenerek ligde çıkışa geçmeyi hedefliyor. İki takımın karşı karşıya geleceği mücadele öncesinde maç saati ve canlı yayın kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Valencia-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Arda Güler ilk 11'de mi? İşte mücadeleye ilişkin merak edilenler…