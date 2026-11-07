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        Haberler Bilgi Real Madrid, Valencia deplasmanında! Valencia-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler ilk 11’de mi?

        Real Madrid, Valencia deplasmanında! Valencia-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler ilk 11’de mi?

        Real Madrid, İspanya La Liga'nın 12. haftasında Valencia deplasmanında sahaya çıkıyor. Ligde oynadığı 11 maçta 9 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan eflatun-beyazlılar, topladığı 27 puanla 3. sırada yer alıyor. Zirve yarışında puan kaybına tahammülü olmayan Madrid ekibi, Mestalla Stadı'ndan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Ligde 9 puanla 19. sırada bulunan Valencia ise güçlü rakibini taraftarı önünde mağlup ederek alt sıralardan kurtulmanın hesaplarını yapıyor. İki takımın mücadelesi öncesinde futbolseverler maçın saatini ve yayın kanalını merak ediyor. Peki, Valencia-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler ilk 11'de oynayacak mı? İşte Valencia-Real Madrid maçı canlı yayın bilgileri ve muhtemel 11'ler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Kasım 2026 - 12:27 Güncelleme:
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        İspanya La Liga'da 12. hafta heyecanı Valencia ile Real Madrid arasında oynanacak karşılaşmayla devam ediyor. Jose Mourinho yönetimindeki Real Madrid, deplasmanda Valencia'yı mağlup ederek zirve takibini sürdürmek istiyor. Son haftalarda aldığı galibiyetlerle dikkat çeken başkent temsilcisi, Mestalla'da da kazanmanın hesaplarını yapıyor. Valencia ise kendi sahasında güçlü rakibini yenerek ligde çıkışa geçmeyi hedefliyor. İki takımın karşı karşıya geleceği mücadele öncesinde maç saati ve canlı yayın kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Valencia-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Arda Güler ilk 11'de mi? İşte mücadeleye ilişkin merak edilenler…

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        VALENCIA-REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Valencia-Real Madrid maçı, 7 Kasım 2026 Cumartesi günü (bugün) oynanacak.

        Mestalla Stadyumu’nda yapılacak müsabaka, Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak.

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        VALENCIA-REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

        Valencia-Real Madrid maçı, S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak.

        Karşılaşmayı Francisco Hernández yönetecek. Mücadelede VAR hakemi olarak Raúl Martín González görev yapacak.

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        ARDA GÜLER İLK 11’DE Mİ?

        Real Madrid'in Devler Ligi'nde AEK ile oynadığı maçın kadrosunda yer almayan Tchouameni ve milli futbolcu Arda Güler, Valencia müsabakasının listesinde yer aldı.

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        VALENCIA-REAL MADRID MAÇI MUHTEMEL 11’LER

        Valencia: Dimitrievski, Martinez, Tarrega, Pepelu, Gaya; Rodriguez; Maffeo, Mayol, Guerra, Rioja; Sadiq

        Real Madrid: Courtois, Valverde, Konate, Huijsen, Cucurella; Tchouameni, Bernardo; Guler, Bellingham, Diomande; Mbappe

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        REAL MADRID VE VALENCIA'NIN LİGDE SON DURUMU

        Real Madrid, La Liga'da geride kalan 11 maçta topladığı 27 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Başkent temsilcisi, lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son yedi karşılaşmayı kazanarak Valencia deplasmanına moralli gidiyor.

        Valencia ise ligde 8 puanla 19. basamakta bulunuyor. Son olarak Elche'yi mağlup eden ev sahibi ekip, Real Madrid karşısında galibiyet serisi başlatmayı ve alt sıralardan uzaklaşmayı hedefliyor.  

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