RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2026: En güzel, dualı, ayetli, hadisli, resimli, yazılı, farklı, hiç duyulmamış, yeni Cuma mesajları ile anlamlı Hayırlı Cumalar sözleri

Irkın, dilin, sınırların değil; imanın konuştuğu bir dünya temennisiyle… Tüm İslam aleminin Cuma’sı mübarek olsun.

Ya Rabbim! Sen anne babalarımızı ve tüm inananları sonsuz rahmetinle bağışla ve cumamızı hayırlı, nurlu ve bereketli eyle, Amin! Selam ve dua ile hayırlı cumalar.

Cuma günü, imanın, sevginin ve bağışlamanın günüdür. Bu mübarek gün, Rabbimize yönelip O'na sığınmamız ve O'na yaklaşmamız için bir fırsattır. Rabbimiz, kalbimizden geçen tüm dualarımızı kabul etsin, Cumanız mübarek olsun.

Her şeyin en iyisine sahip olanlar değil, sahip olduklarının tadını çıkaranlar mutludur. Hayırlı cumalar.