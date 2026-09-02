Reyting sonuçları 1 Eylül 2026: Tuzlu Kahve, Türkiye-Azerbaycan maçı, Var Mısın Yok Musun, MasterChef… ABC, AB, Total sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?

Dün yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programları günün birincisi olmak için yarıştı. 1 Eylül 2026 Pazartesi akşamı Güldür Güldür Show, Bugün Güzel, Doktor Civanım, Var Mısın Yok Musun ve MasterChef Türkiye yapımları yayınlandı. Türkiye-Azerbaycan voleybol maçı heyecanı TRT 1’de yaşanırken, yeni sezon dizilerinden olan Tuzlu Kahve ekran yolculuğuna başladı. İzleyiciler ise ABC, AB ve Total reyting sonuçları sıralaması için arama motorlarına yöneldi. Peki, reytinglerde hangi yapım birinci oldu? İşte 1 Eylül 2026 Pazartesi reyting sonuçları birincisi…