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        Haberler Bilgi Reyting sonuçları 1 Eylül 2026: Tuzlu Kahve, Türkiye-Azerbaycan maçı, Var Mısın Yok Musun, MasterChef… ABC, AB, Total sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?

        Reyting sonuçları 1 Eylül 2026: Tuzlu Kahve, Türkiye-Azerbaycan maçı, Var Mısın Yok Musun, MasterChef… ABC, AB, Total sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?

        Reyting sonuçları 1 Eylül 2026 Pazartesi sıralaması izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Dün akşam ATV'de Var Mısın Yok Musun ve TV8'de MasterChef Türkiye yarışmaları yeni bölümleriyle ekranlara geldi. TRT 1'de Türkiye-Azerbaycan maçı voleybolseverlerle buluşurken, Star TV'de ise yeni dizi Tuzlu Kahve yayın hayatına başladı. Peki, dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? İşte, 1 Eylül 2026 ABC, AB ve Total reyting sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Eylül 2026 - 07:22 Güncelleme:
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        Dün yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programları günün birincisi olmak için yarıştı. 1 Eylül 2026 Pazartesi akşamı Güldür Güldür Show, Bugün Güzel, Doktor Civanım, Var Mısın Yok Musun ve MasterChef Türkiye yapımları yayınlandı. Türkiye-Azerbaycan voleybol maçı heyecanı TRT 1’de yaşanırken, yeni sezon dizilerinden olan Tuzlu Kahve ekran yolculuğuna başladı. İzleyiciler ise ABC, AB ve Total reyting sonuçları sıralaması için arama motorlarına yöneldi. Peki, reytinglerde hangi yapım birinci oldu? İşte 1 Eylül 2026 Pazartesi reyting sonuçları birincisi…

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        1 EYLÜL 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Her Salı günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.

        1 Eylül 2026 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün ABC, AB ve Total sıralaması belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.

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        1 EYLÜL 2026 PAZARTESİ ABC REYTİNG SIRALAMASI

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        1 EYLÜL 2026 PAZARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI

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        1 EYLÜL 2026 PAZARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

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        #dünün reyting birincisi
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        #1 Eylül 2026 reyting sonuçları
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