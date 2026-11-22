REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI 21 KASIM 2026: Total, AB ve ABC1 reyting sıralamasında hangi yapım birinci oldu?
21 Kasım 2026 Cumartesi reyting sonuçları televizyon izleyicilerinin gündeminde yer alıyor. Güller ve Günahlar, Gönül Dağı, MasterChef Türkiye ve Güldür Güldür Show'un ekrana geldiği gecenin ardından gözler Total, AB ve ABC1 sıralamalarına çevrildi. Peki, cumartesi akşamının reyting birincisi hangi yapım oldu, en çok izlenen dizi hangisi? İşte 21 Kasım 2026 reyting sonuçlarına ilişkin son gelişmeler...
21 Kasım 2026 Cumartesi reyting sonuçları, televizyon ekranlarında yayınlanan yapımların izlenme performansını merak eden izleyiciler tarafından araştırılıyor. Kanal D'de Güller ve Günahlar, TRT 1'de Gönül Dağı, TV8'de MasterChef Türkiye ve Show TV'de Güldür Güldür Show'un izleyici karşısına çıktığı cumartesi akşamının ardından gözler Total, AB ve ABC1 reyting sıralamasına çevrildi. Peki, 21 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı, günün en çok izlenen dizisi ve programı hangisi oldu? İşte 21 Kasım 2026 reyting sonuçları ve güncel sıralama...
21 KASIM 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
21 Kasım reyting sonuçlarının 22 Kasım Pazar günü sabah saatlerinde açıklandı. Günlük reyting listelerinin yayımlanmasıyla birlikte cumartesi akşamının en çok izlenen yapımı ve ilk 10 sıralaması da belli oldu.
TOTAL, AB VE ABC1 REYTİNG SIRALAMASI
Reyting ölçümlerinde farklı izleyici gruplarının televizyon izleme alışkanlıkları dikkate alınıyor. Total kategorisi genel izleyici kitlesinin, AB ve ABC1 kategorileri ise farklı sosyoekonomik ve demografik grupların izlenme tercihlerini ortaya koyuyor.
21 Kasım 2026 Total reyting sıralaması: Total’de 1. sırada “Gönül Dağı” , 2. sırada “Güller ve Günahlar”, 3. sırada ise yayınlanan “Başkalarının Hayatı” yer aldı.
21 Kasım 2026 AB reyting sıralaması: AB’de 1. sırada “Gönül Dağı”, 2. sırada “MasterChef Türkiye”, 3. sırada ise “Deniz Uras ile NOW Ana Haber Hafta Sonu” yer aldı.
21 Kasım 2026 ABC1 reyting sıralaması: ABC’de 1. sırada “Gönül Dağı”, 2. sırada “Başkalarının Hayatı”, 3. sırada ise “Deniz Uras ile NOW Ana Haber Hafta Sonu” yer aldı.