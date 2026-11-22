21 Kasım 2026 Cumartesi reyting sonuçları, televizyon ekranlarında yayınlanan yapımların izlenme performansını merak eden izleyiciler tarafından araştırılıyor. Kanal D'de Güller ve Günahlar, TRT 1'de Gönül Dağı, TV8'de MasterChef Türkiye ve Show TV'de Güldür Güldür Show'un izleyici karşısına çıktığı cumartesi akşamının ardından gözler Total, AB ve ABC1 reyting sıralamasına çevrildi. Peki, 21 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı, günün en çok izlenen dizisi ve programı hangisi oldu? İşte 21 Kasım 2026 reyting sonuçları ve güncel sıralama...