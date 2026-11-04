Sabahları alarmı defalarca erteliyorsanız yalnız değilsiniz! Kışın yataktan çıkmayı imkansız kılan o gizli neden: Sebebi soğuk hava değilmiş!

GÜNEŞ IŞIĞI AZALINCA ENERJİMİZ DE DÜŞEBİLİYOR

Kışın kendimizi daha yorgun ve isteksiz hissetmemizin bir diğer nedeni de güneş ışığına daha az maruz kalmamız. Gün ışığı, vücudun biyolojik ritminin yanı sıra ruh haliyle ilişkili bazı beyin kimyasallarının düzenlenmesinde de rol oynuyor.

Özellikle serotoninle ilişkili süreçlerdeki değişimler, bazı kişilerde enerji düşüklüğü ve isteksizlikle kendini gösterebiliyor. Bu nedenle kış aylarında yalnızca uyku ihtiyacı değil, gün boyunca bir şeyler yapma isteği de azalabiliyor.