SAFER AYI BAŞLANGIÇ TARİHİ 2026: Safer ayı başladı mı, ne zaman başlıyor? Diyanet takvimine göre Safer ayı tarihleri...

Hicri takvimde Muharrem ayını takip eden Safer’in 2026 yılı başlangıç ve bitiş tarihleri merak ediliyor. Kamerî takvimin ikinci ayı olan Safer hakkında toplumda uğursuzluk ve musibet getirdiğine yönelik çeşitli inanışlar bulunurken, bu düşüncelerin dinî açıdan geçerli olup olmadığı da araştırılıyor. Peki, 2026 Safer ayı hangi gün başlayacak, ne zaman sona erecek? İşte Diyanet İşleri Başkanlığının takviminde yer alan Safer ayı tarihleri ve aya ilişkin merak edilen bilgiler...