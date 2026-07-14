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        Haberler Bilgi Gündem SAFER AYI BAŞLANGIÇ TARİHİ 2026: Safer ayı başladı mı, ne zaman başlıyor? Diyanet takvimine göre Safer ayı tarihleri...

        SAFER AYI BAŞLANGIÇ TARİHİ 2026: Safer ayı başladı mı, ne zaman başlıyor? Diyanet takvimine göre Safer ayı tarihleri...

        Safer ayının 2026 yılında hangi tarihler arasında idrak edileceği, hicri takvimi yakından takip eden vatandaşların gündeminde yer alıyor. Muharremden sonra gelen ve kamerî takvimin ikinci ayı olan Safer, halk arasında zaman zaman uğursuzluk ve musibetlerle ilişkilendiriliyor. Bu inanışların İslam'da bir karşılığının bulunup bulunmadığı da merak edilen konular arasında bulunuyor. Peki, 2026 Safer ayı ne zaman başlayacak, hangi gün sona erecek? İşte Diyanet İşleri Başkanlığının takvimine göre Safer ayının başlangıç ve bitiş tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Temmuz 2026 - 12:29 Güncelleme:
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        Hicri takvimde Muharrem ayını takip eden Safer’in 2026 yılı başlangıç ve bitiş tarihleri merak ediliyor. Kamerî takvimin ikinci ayı olan Safer hakkında toplumda uğursuzluk ve musibet getirdiğine yönelik çeşitli inanışlar bulunurken, bu düşüncelerin dinî açıdan geçerli olup olmadığı da araştırılıyor. Peki, 2026 Safer ayı hangi gün başlayacak, ne zaman sona erecek? İşte Diyanet İşleri Başkanlığının takviminde yer alan Safer ayı tarihleri ve aya ilişkin merak edilen bilgiler...

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        SEFER AYI 2026 NE ZAMAN, BAŞLADI MI?

        Diyanet İşleri Başkanlığının dini günler takvimine göre Safer ayı, 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü başlayacak. Böylece Safer ayının ilk çarşambası da ayın ilk gününde idrak edilecek.

        Safer ayı, 13 Ağustos 2026 Perşembe akşamı sona erecek ve 14 Ağustos 2026 Cuma günü ise Rebiülevvel ayı başlayacak.

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        SAFER AYI'NIN FAZİLETLERİ

        Safer, kamerî/hicrî takvimin Muharrem ayından sonra gelen ikinci ayıdır. Safer ayının uğursuz olduğu ve bu ayda bela ve musibetlerin çokça meydana geldiği şeklinde ki anlayış Cahiliye dönemine ait olup (Ebû Dâvûd, Tıb, 24 [3914-3915]; bk. Buhârî, Tıb, 25 [5717]; Müslim, Selâm, 101-103 [2220]) dinimizde yeri yoktur. Dolayısıyla böyle bir anlayış hurafedir. Bu ayın diğer aylardan hiçbir farkı yoktur.

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        Hz. Peygamber (s.a.s.), böyle bir anlayışı reddetmiş ve “Safer ayında uğursuzluk yoktur” buyurmuştur. (Buhârî, Tıb, 19 [5707]) Safer ayına has özel bir dua veya ibadet şekli de yoktur. Hz. Peygamber’in (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır.

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