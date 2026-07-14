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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İstanbul'dan kaçış: 5 yılın 4'ünde net göç kaybı yaşadı

        İstanbul'dan kaçış: 5 yılın 4'ünde net göç kaybı yaşadı

        TÜİK'in 2025 yılı İç Göç İstatistikleri'ne göre İstanbul, 329 bin 912 kişiyle en fazla göç alan il olurken, 371 bin 258 kişiyle aynı zamanda en fazla göç veren il olarak kayıtlara geçti. Böylece megakent, 41 bin 346 kişiyle Türkiye'nin en yüksek net göç kaybını yaşadı. İstanbul son 5 yılın 4'ünde net göç kaybı yaşadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Temmuz 2026 - 12:08 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İstanbul'dan kaçış

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılına ilişkin "İç Göç İstatistikleri" bültenini yayımladı.

        Buna göre, ülkede 2008 yılında yüzde 3,18 olan iller arası göç eden nüfus oranı, yıllar içinde inişli ve çıkışlı bir seyir izleyerek 2025'te yüzde 2,87 oldu. Bu çerçevede, Türkiye'de geçen yıl 2 milyon 475 bin 19 kişi, iller arasında göç etti. Bu nüfusun yüzde 47,5'ini erkekler, yüzde 52,5'ini ise kadınlar oluşturdu.

        2025 yılında İstanbul'a 329 bin 912 kişi taşınırken, kentten 371 bin 258 kişi başka illere göç etti. Böylece İstanbul'un net göçü eksi 41 bin 346 olarak gerçekleşti. Kentin net göç hızı ise binde eksi 2,62 oldu.

        İşte illere göre göç hareketliliği (net göç rakamına göre sıralanmıştır):

        İl Toplam nüfus Aldığı göç Verdiği göç Net göç
        Ankara 5 910 320 176 833 145 661 31 172
        Antalya 2 777 677 96 027 67 649 28 378
        Kocaeli 2 161 171 76 323 61 245 15 078
        Tekirdağ 1 208 441 51 534 38 294 13 240
        Muğla 1 099 547 47 400 35 426 11 974
        Bursa 3 263 011 75 595 64 880 10 715
        Balıkesir 1 284 517 44 397 35 209 9 188
        Sakarya 1 123 693 35 743 27 837 7 906
        İzmir 4 504 185 106 083 98 728 7 355
        Gaziantep 2 222 415 54 507 47 385 7 122
        Hatay 1 577 531 51 440 45 076 6 364
        Yalova 311 635 18 052 11 733 6 319
        Eskişehir 927 956 34 386 28 330 6 056
        Samsun 1 392 403 43 566 37 793 5 773
        Mersin 1 956 428 57 089 52 054 5 035
        Aydın 1 172 107 37 711 32 935 4 776
        Çanakkale 573 976 23 546 19 075 4 471
        Kahramanmaraş 1 146 278 32 151 28 689 3 462
        Malatya 755 854 31 495 28 410 3 085
        Düzce 415 622 14 112 12 156 1 956
        Bolu 327 173 13 136 11 695 1 441
        Nevşehir 320 150 13 090 12 037 1 053
        Kırklareli 379 595 14 516 13 501 1 015
        Kayseri 1 458 991 34 606 33 645 961
        Edirne 422 438 16 145 15 261 884
        Çankırı 200 549 13 516 12 774 742
        Adıyaman 617 821 19 965 19 344 621
        Tokat 614 141 32 800 32 220 580
        Bilecik 228 995 9 632 9 514 118
        Bartın 206 663 8 227 8 114 113
        Batman 662 626 21 076 21 176 - 100
        Osmaniye 564 123 19 293 19 532 - 239
        Giresun 455 074 16 717 17 047 - 330
        Sinop 225 848 10 719 11 050 - 331
        Niğde 374 492 13 405 13 748 - 343
        Trabzon 823 323 23 846 24 253 - 407
        Kütahya 570 478 16 701 17 157 - 456
        Kırıkkale 282 830 12 287 12 845 - 558
        Denizli 1 060 975 23 327 23 946 - 619
        Amasya 342 242 12 458 13 119 - 661
        Aksaray 441 136 12 270 12 941 - 671
        Kastamonu 379 934 14 997 15 731 - 734
        Uşak 374 405 9 557 10 465 - 908
        Burdur 277 226 11 184 12 106 - 922
        Rize 346 947 12 436 13 362 - 926
        Karabük 249 614 10 263 11 251 - 988
        Zonguldak 585 203 17 143 18 135 - 992
        Ardahan 90 392 4 914 5 916 - 1 002
        Elazığ 605 678 18 481 19 491 - 1 010
        Konya 2 343 409 50 469 51 507 - 1 038
        Kırşehir 242 777 9 729 10 902 - 1 173
        Isparta 445 303 16 315 17 554 - 1 239
        Bayburt 82 836 5 064 6 388 - 1 324
        Kilis 157 363 7 501 8 859 - 1 358
        Yozgat 413 208 17 181 18 550 - 1 369
        Tunceli 85 083 6 078 7 558 - 1 480
        Karaman 262 355 9 440 10 933 - 1 493
        Erzincan 239 625 11 798 13 352 - 1 554
        Artvin 167 531 7 329 8 928 - 1 599
        Çorum 519 590 15 597 17 208 - 1 611
        Afyonkarahisar 751 808 19 864 21 498 - 1 634
        Ordu 768 087 22 394 24 529 - 2 135
        Manisa 1 477 756 33 408 35 673 - 2 265
        Iğdır 205 071 7 876 10 257 - 2 381
        Bingöl 282 299 9 123 11 683 - 2 560
        Gümüşhane 138 807 9 919 13 163 - 3 244
        Hakkari 279 681 8 952 12 305 - 3 353
        Mardin 903 576 28 043 31 842 - 3 799
        Bitlis 360 423 13 861 17 844 - 3 983
        Kars 268 991 9 727 14 201 - 4 474
        Şırnak 573 666 14 227 19 924 - 5 697
        Adana 2 283 609 49 680 55 959 - 6 279
        Siirt 332 369 10 203 16 704 - 6 501
        Diyarbakır 1 852 356 43 666 50 322 - 6 656
        Sivas 631 401 19 978 26 832 - 6 854
        Muş 389 127 12 061 18 995 - 6 934
        Erzurum 736 877 20 793 30 906 - 10 113
        Ağrı 491 489 14 899 28 346 - 13 447
        Şanlıurfa 2 265 800 43 655 59 280 - 15 625
        Van 1 112 013 31 580 51 818 - 20 238
        İstanbul 15 754 053 329 912 371 258 - 41 346
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        İstanbul, 2024 yılında 395 bin 485 kişi göç alırken 369 bin 453 kişi göç vermiş, yılı 26 bin 32 kişilik net göç fazlasıyla tamamlamıştı. Son 5 yılın 4'ünde İstanbul'un net göç vermesi dikkat çekti.

        İstanbul'un yıllara göre yurt içi göç verileri:

        Yıl Aldığı göç Verdiği göç Net göç
        2021 385.328 408.165 -22.837
        2022 385.294 418.082 -32.788
        2023 412.707 581.330 -168.623
        2024 395.485 369.453 +26.032
        2025 329.912 371.258 -41.346

        NÜFUSU 15,75 MİLYONU AŞTI

        TÜİK verilerine göre İstanbul'un 2025 yılı toplam nüfusu 15 milyon 754 bin 53 kişi olarak hesaplandı. Kent, Türkiye nüfusunun yaklaşık beşte birine ev sahipliği yapmayı sürdürürken, iç göç hareketliliğinde de açık ara ilk sıradaki yerini korudu.

        371 BİNDEN FAZLA KİŞİ AYRILDI

        Verilere göre, 2025 yılında İstanbul'dan ayrılan 371 bin 258 kişi, Türkiye'de bir il tarafından verilen en yüksek göç rakamı oldu. Buna karşılık kente gelen 329 bin 912 kişi ise İstanbul'u en fazla göç alan il konumunda tuttu.

        İstanbul'un aldığı göç ile verdiği göç arasındaki farkın 41 bin 346 kişiye ulaşması, 2025 yılında Türkiye'de en yüksek net göç kaybının da megakentte yaşandığını gösterdi.

        EN FAZLA HAREKETLİLİK GENÇLERDE

        Ülke genelinde geçen yıl en fazla göç hareketliliği, 480 bin 185 kişiyle 20-24 yaş grubunda gerçekleşti. Söz konusu yaş grubunda göç edenlerin yüzde 41,5'ini erkekler, yüzde 58,5'ini ise kadınlar oluşturdu.

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        Türkiye'de, 2025 yılında iller arası göç eden 2 milyon 475 bin 19 kişiden, 564 bin 114'ü hanedeki fertlerden birine bağımlı göç etti. Diğer göç etme nedenleri incelendiğinde, 510 bin 226 kişinin daha iyi konut ve yaşam koşulları, 406 bin 144 kişinin ise eğitim nedeniyle göç ettiği görüldü.

        Cinsiyete göre en önemli göç etme nedeni erkeklerde 253 bin 93 kişiyle daha iyi konut ve yaşam koşulları olurken, kadınlarda 334 bin 900 kişi ile hanedeki fertlerden birine bağımlı göç oldu. Erkeklerde, hanedeki fertlerden birine bağımlı göç ve tayin/iş değişikliği, kadınlarda ise eğitim ve daha iyi konut ve yaşam koşulları diğer önemli göç nedenleri arasında yer aldı.

        En fazla göç hareketliliğinin yaşandığı 20-24 yaş grubunun göç etme nedenleri incelendiğinde, bu hareketliliğin en önemli sebebinin eğitim olduğu belirlendi. Söz konusu yaş grubunda göç edenlerin 179 bin 612'sinin eğitim, 75 bin 591'inin işe başlamak/iş bulmak, 42 bin 391'inin ise daha iyi konut ve yaşam koşulları nedeniyle göç ettiği tespit edildi.

        Öte yandan, 6 Şubat 2023'te yaşanan deprem sonrasında başka bir ile göç eden kişilerden, deprem öncesindeki ikamet ettikleri illere geri dönen kişiler "aile yanına/memlekete geri dönme" başlığı altında değerlendirildi.

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