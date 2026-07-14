İstanbul'dan kaçış: 5 yılın 4'ünde net göç kaybı yaşadı
TÜİK'in 2025 yılı İç Göç İstatistikleri'ne göre İstanbul, 329 bin 912 kişiyle en fazla göç alan il olurken, 371 bin 258 kişiyle aynı zamanda en fazla göç veren il olarak kayıtlara geçti. Böylece megakent, 41 bin 346 kişiyle Türkiye'nin en yüksek net göç kaybını yaşadı. İstanbul son 5 yılın 4'ünde net göç kaybı yaşadı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılına ilişkin "İç Göç İstatistikleri" bültenini yayımladı.
Buna göre, ülkede 2008 yılında yüzde 3,18 olan iller arası göç eden nüfus oranı, yıllar içinde inişli ve çıkışlı bir seyir izleyerek 2025'te yüzde 2,87 oldu. Bu çerçevede, Türkiye'de geçen yıl 2 milyon 475 bin 19 kişi, iller arasında göç etti. Bu nüfusun yüzde 47,5'ini erkekler, yüzde 52,5'ini ise kadınlar oluşturdu.
2025 yılında İstanbul'a 329 bin 912 kişi taşınırken, kentten 371 bin 258 kişi başka illere göç etti. Böylece İstanbul'un net göçü eksi 41 bin 346 olarak gerçekleşti. Kentin net göç hızı ise binde eksi 2,62 oldu.
İşte illere göre göç hareketliliği (net göç rakamına göre sıralanmıştır):
İstanbul, 2024 yılında 395 bin 485 kişi göç alırken 369 bin 453 kişi göç vermiş, yılı 26 bin 32 kişilik net göç fazlasıyla tamamlamıştı. Son 5 yılın 4'ünde İstanbul'un net göç vermesi dikkat çekti.
İstanbul'un yıllara göre yurt içi göç verileri:
NÜFUSU 15,75 MİLYONU AŞTI
TÜİK verilerine göre İstanbul'un 2025 yılı toplam nüfusu 15 milyon 754 bin 53 kişi olarak hesaplandı. Kent, Türkiye nüfusunun yaklaşık beşte birine ev sahipliği yapmayı sürdürürken, iç göç hareketliliğinde de açık ara ilk sıradaki yerini korudu.
371 BİNDEN FAZLA KİŞİ AYRILDI
Verilere göre, 2025 yılında İstanbul'dan ayrılan 371 bin 258 kişi, Türkiye'de bir il tarafından verilen en yüksek göç rakamı oldu. Buna karşılık kente gelen 329 bin 912 kişi ise İstanbul'u en fazla göç alan il konumunda tuttu.
İstanbul'un aldığı göç ile verdiği göç arasındaki farkın 41 bin 346 kişiye ulaşması, 2025 yılında Türkiye'de en yüksek net göç kaybının da megakentte yaşandığını gösterdi.
EN FAZLA HAREKETLİLİK GENÇLERDE
Ülke genelinde geçen yıl en fazla göç hareketliliği, 480 bin 185 kişiyle 20-24 yaş grubunda gerçekleşti. Söz konusu yaş grubunda göç edenlerin yüzde 41,5'ini erkekler, yüzde 58,5'ini ise kadınlar oluşturdu.
Türkiye'de, 2025 yılında iller arası göç eden 2 milyon 475 bin 19 kişiden, 564 bin 114'ü hanedeki fertlerden birine bağımlı göç etti. Diğer göç etme nedenleri incelendiğinde, 510 bin 226 kişinin daha iyi konut ve yaşam koşulları, 406 bin 144 kişinin ise eğitim nedeniyle göç ettiği görüldü.
Cinsiyete göre en önemli göç etme nedeni erkeklerde 253 bin 93 kişiyle daha iyi konut ve yaşam koşulları olurken, kadınlarda 334 bin 900 kişi ile hanedeki fertlerden birine bağımlı göç oldu. Erkeklerde, hanedeki fertlerden birine bağımlı göç ve tayin/iş değişikliği, kadınlarda ise eğitim ve daha iyi konut ve yaşam koşulları diğer önemli göç nedenleri arasında yer aldı.
En fazla göç hareketliliğinin yaşandığı 20-24 yaş grubunun göç etme nedenleri incelendiğinde, bu hareketliliğin en önemli sebebinin eğitim olduğu belirlendi. Söz konusu yaş grubunda göç edenlerin 179 bin 612'sinin eğitim, 75 bin 591'inin işe başlamak/iş bulmak, 42 bin 391'inin ise daha iyi konut ve yaşam koşulları nedeniyle göç ettiği tespit edildi.
Öte yandan, 6 Şubat 2023'te yaşanan deprem sonrasında başka bir ile göç eden kişilerden, deprem öncesindeki ikamet ettikleri illere geri dönen kişiler "aile yanına/memlekete geri dönme" başlığı altında değerlendirildi.