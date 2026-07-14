İstanbul'dan kaçış: 5 yılın 4'ünde net göç kaybı yaşadı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılına ilişkin "İç Göç İstatistikleri" bültenini yayımladı.

Buna göre, ülkede 2008 yılında yüzde 3,18 olan iller arası göç eden nüfus oranı, yıllar içinde inişli ve çıkışlı bir seyir izleyerek 2025'te yüzde 2,87 oldu. Bu çerçevede, Türkiye'de geçen yıl 2 milyon 475 bin 19 kişi, iller arasında göç etti. Bu nüfusun yüzde 47,5'ini erkekler, yüzde 52,5'ini ise kadınlar oluşturdu.

2025 yılında İstanbul'a 329 bin 912 kişi taşınırken, kentten 371 bin 258 kişi başka illere göç etti. Böylece İstanbul'un net göçü eksi 41 bin 346 olarak gerçekleşti. Kentin net göç hızı ise binde eksi 2,62 oldu.

İşte illere göre göç hareketliliği (net göç rakamına göre sıralanmıştır):

İl Toplam nüfus Aldığı göç Verdiği göç Net göç Ankara 5 910 320 176 833 145 661 31 172 Antalya 2 777 677 96 027 67 649 28 378 Kocaeli 2 161 171 76 323 61 245 15 078 Tekirdağ 1 208 441 51 534 38 294 13 240 Muğla 1 099 547 47 400 35 426 11 974 Bursa 3 263 011 75 595 64 880 10 715 Balıkesir 1 284 517 44 397 35 209 9 188 Sakarya 1 123 693 35 743 27 837 7 906 İzmir 4 504 185 106 083 98 728 7 355 Gaziantep 2 222 415 54 507 47 385 7 122 Hatay 1 577 531 51 440 45 076 6 364 Yalova 311 635 18 052 11 733 6 319 Eskişehir 927 956 34 386 28 330 6 056 Samsun 1 392 403 43 566 37 793 5 773 Mersin 1 956 428 57 089 52 054 5 035 Aydın 1 172 107 37 711 32 935 4 776 Çanakkale 573 976 23 546 19 075 4 471 Kahramanmaraş 1 146 278 32 151 28 689 3 462 Malatya 755 854 31 495 28 410 3 085 Düzce 415 622 14 112 12 156 1 956 Bolu 327 173 13 136 11 695 1 441 Nevşehir 320 150 13 090 12 037 1 053 Kırklareli 379 595 14 516 13 501 1 015 Kayseri 1 458 991 34 606 33 645 961 Edirne 422 438 16 145 15 261 884 Çankırı 200 549 13 516 12 774 742 Adıyaman 617 821 19 965 19 344 621 Tokat 614 141 32 800 32 220 580 Bilecik 228 995 9 632 9 514 118 Bartın 206 663 8 227 8 114 113 Batman 662 626 21 076 21 176 - 100 Osmaniye 564 123 19 293 19 532 - 239 Giresun 455 074 16 717 17 047 - 330 Sinop 225 848 10 719 11 050 - 331 Niğde 374 492 13 405 13 748 - 343 Trabzon 823 323 23 846 24 253 - 407 Kütahya 570 478 16 701 17 157 - 456 Kırıkkale 282 830 12 287 12 845 - 558 Denizli 1 060 975 23 327 23 946 - 619 Amasya 342 242 12 458 13 119 - 661 Aksaray 441 136 12 270 12 941 - 671 Kastamonu 379 934 14 997 15 731 - 734 Uşak 374 405 9 557 10 465 - 908 Burdur 277 226 11 184 12 106 - 922 Rize 346 947 12 436 13 362 - 926 Karabük 249 614 10 263 11 251 - 988 Zonguldak 585 203 17 143 18 135 - 992 Ardahan 90 392 4 914 5 916 - 1 002 Elazığ 605 678 18 481 19 491 - 1 010 Konya 2 343 409 50 469 51 507 - 1 038 Kırşehir 242 777 9 729 10 902 - 1 173 Isparta 445 303 16 315 17 554 - 1 239 Bayburt 82 836 5 064 6 388 - 1 324 Kilis 157 363 7 501 8 859 - 1 358 Yozgat 413 208 17 181 18 550 - 1 369 Tunceli 85 083 6 078 7 558 - 1 480 Karaman 262 355 9 440 10 933 - 1 493 Erzincan 239 625 11 798 13 352 - 1 554 Artvin 167 531 7 329 8 928 - 1 599 Çorum 519 590 15 597 17 208 - 1 611 Afyonkarahisar 751 808 19 864 21 498 - 1 634 Ordu 768 087 22 394 24 529 - 2 135 Manisa 1 477 756 33 408 35 673 - 2 265 Iğdır 205 071 7 876 10 257 - 2 381 Bingöl 282 299 9 123 11 683 - 2 560 Gümüşhane 138 807 9 919 13 163 - 3 244 Hakkari 279 681 8 952 12 305 - 3 353 Mardin 903 576 28 043 31 842 - 3 799 Bitlis 360 423 13 861 17 844 - 3 983 Kars 268 991 9 727 14 201 - 4 474 Şırnak 573 666 14 227 19 924 - 5 697 Adana 2 283 609 49 680 55 959 - 6 279 Siirt 332 369 10 203 16 704 - 6 501 Diyarbakır 1 852 356 43 666 50 322 - 6 656 Sivas 631 401 19 978 26 832 - 6 854 Muş 389 127 12 061 18 995 - 6 934 Erzurum 736 877 20 793 30 906 - 10 113 Ağrı 491 489 14 899 28 346 - 13 447 Şanlıurfa 2 265 800 43 655 59 280 - 15 625 Van 1 112 013 31 580 51 818 - 20 238 İstanbul 15 754 053 329 912 371 258 - 41 346

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İstanbul, 2024 yılında 395 bin 485 kişi göç alırken 369 bin 453 kişi göç vermiş, yılı 26 bin 32 kişilik net göç fazlasıyla tamamlamıştı. Son 5 yılın 4'ünde İstanbul'un net göç vermesi dikkat çekti.

İstanbul'un yıllara göre yurt içi göç verileri:

Yıl Aldığı göç Verdiği göç Net göç 2021 385.328 408.165 -22.837 2022 385.294 418.082 -32.788 2023 412.707 581.330 -168.623 2024 395.485 369.453 +26.032 2025 329.912 371.258 -41.346

NÜFUSU 15,75 MİLYONU AŞTI

TÜİK verilerine göre İstanbul'un 2025 yılı toplam nüfusu 15 milyon 754 bin 53 kişi olarak hesaplandı. Kent, Türkiye nüfusunun yaklaşık beşte birine ev sahipliği yapmayı sürdürürken, iç göç hareketliliğinde de açık ara ilk sıradaki yerini korudu.

371 BİNDEN FAZLA KİŞİ AYRILDI

Verilere göre, 2025 yılında İstanbul'dan ayrılan 371 bin 258 kişi, Türkiye'de bir il tarafından verilen en yüksek göç rakamı oldu. Buna karşılık kente gelen 329 bin 912 kişi ise İstanbul'u en fazla göç alan il konumunda tuttu.

İstanbul'un aldığı göç ile verdiği göç arasındaki farkın 41 bin 346 kişiye ulaşması, 2025 yılında Türkiye'de en yüksek net göç kaybının da megakentte yaşandığını gösterdi.

EN FAZLA HAREKETLİLİK GENÇLERDE

Ülke genelinde geçen yıl en fazla göç hareketliliği, 480 bin 185 kişiyle 20-24 yaş grubunda gerçekleşti. Söz konusu yaş grubunda göç edenlerin yüzde 41,5'ini erkekler, yüzde 58,5'ini ise kadınlar oluşturdu.

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Türkiye'de, 2025 yılında iller arası göç eden 2 milyon 475 bin 19 kişiden, 564 bin 114'ü hanedeki fertlerden birine bağımlı göç etti. Diğer göç etme nedenleri incelendiğinde, 510 bin 226 kişinin daha iyi konut ve yaşam koşulları, 406 bin 144 kişinin ise eğitim nedeniyle göç ettiği görüldü.

Cinsiyete göre en önemli göç etme nedeni erkeklerde 253 bin 93 kişiyle daha iyi konut ve yaşam koşulları olurken, kadınlarda 334 bin 900 kişi ile hanedeki fertlerden birine bağımlı göç oldu. Erkeklerde, hanedeki fertlerden birine bağımlı göç ve tayin/iş değişikliği, kadınlarda ise eğitim ve daha iyi konut ve yaşam koşulları diğer önemli göç nedenleri arasında yer aldı.

En fazla göç hareketliliğinin yaşandığı 20-24 yaş grubunun göç etme nedenleri incelendiğinde, bu hareketliliğin en önemli sebebinin eğitim olduğu belirlendi. Söz konusu yaş grubunda göç edenlerin 179 bin 612'sinin eğitim, 75 bin 591'inin işe başlamak/iş bulmak, 42 bin 391'inin ise daha iyi konut ve yaşam koşulları nedeniyle göç ettiği tespit edildi.

Öte yandan, 6 Şubat 2023'te yaşanan deprem sonrasında başka bir ile göç eden kişilerden, deprem öncesindeki ikamet ettikleri illere geri dönen kişiler "aile yanına/memlekete geri dönme" başlığı altında değerlendirildi.