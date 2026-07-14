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        Haberler Ekonomi Enerji Bakan Bayraktar’dan Türkiye-Irak Boru Hattı açıklaması: Yeni bir anlaşma olması lazım

        Bakan Bayraktar’dan Türkiye-Irak Boru Hattı açıklaması: Yeni bir anlaşma olması lazım

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar bu ay sona erecek boru hattı anlaşmasının ara çözüm olarak uzatılacağını söyledi. Uzun vadede ise yeni bir anlaşmaya ihtiyaç olduğunun altını çizdi

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 14 Temmuz 2026 - 12:02 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Bakan Bayraktar'dan Türkiye-Irak Boru Hattı açıklaması

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        "YENİ BİR ANLAŞMA OLMASI LAZIM"

        Bayraktar, "Boru hattı anlaşmasını uzatmıyoruz. 2010'da bu anlaşma akdedilmiş, 2014'te Irak bizi tahkime götürmüş. Sen şimdi böyle bir anlaşmayla yani arada anlaşmazlık çıkaran bir anlaşmayla devam etmek ister misin? Biz etmek istemiyoruz. Bu anlaşma yürümüyor demek ki. Dolayısıyla yeni bir anlaşma olması lazım. Şimdi onlarla bir müzakere yapıp temmuz ayının sonuna yetiştirmek yani neredeyse imkansız. Ara çözüm olarak onlara dedik ki BOTAŞ'la bir senelik petrol taşıma anlaşması yapalım" dedi.

        "HEDEFİMİZ HATTI BASRA'YA KADAR GÖTÜRMEK"

        Bayraktar, Irak-Türkiye boru hattının bazı körfez ülkelerini de kapsayacak şekilde uzatılmasına ilişkin hedefe değindi.

        Konuya ilişkin Iraklı makamlar ile yapılan görüşmelerin yansımalarını anlatan Bayraktar, "Biliyorsunuz bizim hattı Basra'ya kadar götürme hedefimiz var, kapasitenin artması var. Irak Başbakanı ile de görüştük. 2.5 milyon varile çıkalım kapasiteyi dedik. Kuveyt istiyorsa Kuveyt bu boru hattına petrolünü koysun. Başka isteyenler olursa körfezden onlar koysun gibi kapsamlı şeyler söyledik. Doğalgaz boru hattı inşa edelim yanında hemen. Bir kere de kazalım. İki tane boru hattı koyalım. Katar gazı gelebilir, başka gaz kaynakları gelebilir bir sürü şeyler konuştuk" diye konuştu.

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