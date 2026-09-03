Şampiyonlar Ligi ne zaman, hangi tarihte başlıyor? 2026-2027 UEFA Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe ve Galatasaray maçları hangi gün, saat kaçta oynanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2026-2027 sezonu için heyecan yeniden başlıyor. Avrupa’nın kulüpler bazındaki en büyük futbol organizasyonunda lig aşaması mücadeleleri başlarken, Türkiye’yi temsil edecek Galatasaray ve Fenerbahçe’nin ilk hafta maç programı, karşılaşma tarihleri ve başlama saatleri belli oldu. Futbolseverler, “Şampiyonlar Ligi ne zaman başlıyor?”, “Galatasaray ve Fenerbahçe maçları hangi gün, saat kaçta oynanacak?” sorularına yanıt ararken, Devler Ligi’ndeki temsilcilerimizin fikstürü de netleşti. İşte 2026-2027 sezonu Şampiyonlar Ligi maç takvimi haberimizde...