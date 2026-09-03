Şampiyonlar Ligi ne zaman, hangi tarihte başlıyor? 2026-2027 UEFA Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe ve Galatasaray maçları hangi gün, saat kaçta oynanacak?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu için geri sayım sona eriyor. Avrupa futbolunun en önemli organizasyonunda lig aşaması maçları başlarken, Türkiye'yi temsil edecek Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ilk hafta karşılaşma programı belli oldu. Futbolseverler, Şampiyonlar Ligi maçlarının ne zaman başlayacağını, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleriyle hangi tarihte ve saat kaçta karşılaşacağını merak ediyor. İşte 2026-2027 sezonu Devler Ligi fikstürü ve temsilcilerimizin maç takvimi...
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2026-2027 sezonu için heyecan yeniden başlıyor. Avrupa’nın kulüpler bazındaki en büyük futbol organizasyonunda lig aşaması mücadeleleri başlarken, Türkiye’yi temsil edecek Galatasaray ve Fenerbahçe’nin ilk hafta maç programı, karşılaşma tarihleri ve başlama saatleri belli oldu. Futbolseverler, “Şampiyonlar Ligi ne zaman başlıyor?”, “Galatasaray ve Fenerbahçe maçları hangi gün, saat kaçta oynanacak?” sorularına yanıt ararken, Devler Ligi’ndeki temsilcilerimizin fikstürü de netleşti. İşte 2026-2027 sezonu Şampiyonlar Ligi maç takvimi haberimizde...
ŞAMPİYONLAR LİGİ 2026-2027 SEZONU NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2026-2027 sezonu heyecanı başlıyor. Yeni formatıyla devam edecek lig aşamasında 36 takım mücadele edecek ve ilk hafta karşılaşmaları 8-10 Eylül 2026 tarihleri arasında oynanacak. Devler Ligi’nde lig aşaması, 27 Ocak 2027’de tamamlanacak.
Şampiyonlar Ligi’nde lig aşamasındaki maç takvimi şu şekilde:
1. hafta: 8-10 Eylül 2026
2. hafta: 13-14 Ekim 2026
3. hafta: 20-21 Ekim 2026
4. hafta: 3-4 Kasım 2026
5. hafta: 24-25 Kasım 2026
6. hafta: 8-9 Aralık 2026
7. hafta: 19-20 Ocak 2027
8. hafta: 27 Ocak 2027
FİNAL YOLUNDA KRİTİK TARİHLER BELLİ OLDU
Lig aşamasının tamamlanmasının ardından takımlar, Avrupa’nın en büyük kupasına ulaşmak için eleme turlarında mücadele edecek. Şampiyonlar Ligi’nde son 16 play-off turundan final karşılaşmasına kadar olan program ise şöyle:
Son 16 play-off turu: 16-17 ve 23-24 Şubat 2027
Son 16 turu: 9-10 ve 16-17 Mart 2027
Çeyrek final: 6-7 ve 13-14 Nisan 2027
Yarı final: 27-28 Nisan ve 4-5 Mayıs 2027
Final: 5 Haziran 2027
GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ RAKİPLERİ VE MAÇ FİKSTÜRÜ
9 Eylül 2026
21:00 Sporting Clube - Galatasaray
13 Ekim 2026
21:00 Galatasaray - Barcelona
21 Ekim 2026
18:45 Lille - Galatasaray
3 Kasım 2026
18:45 Galatasaray - Stuttgart
24 Kasım 2026
18:45 Galatasaray - Aston Villa
8 Aralık 2026
21:00 AEK Athens - Galatasaray
19 Ocak 2027
18:45 Galatasaray - Feyenoord
27 Ocak 2027
21:00 PSG - Galatasaray
FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ RAKİPLERİ VE MAÇ PROGRAMI
10 Eylül 2026
18:45 Fenerbahçe - Roma
14 Ekim 2026
21:00 Aston Villa Fenerbahçe
20 Ekim 2026
18:45 Fenerbahçe - Slavia Prag
4 Kasım 2026
18:45 Fenerbahçe - Liverpool
25 Kasım 2026
21:00 Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe
9 Aralık 2026
21:00 LASK - Fenerbahçe
20 Ocak 2027
18:45 Fenerbahçe - Villarreal
27 Ocak 2027
21:00 Atletico Madrid - Fenerbahçe