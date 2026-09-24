SON DAKİKA ŞANLIURFA VALİSİ DUYURDU! Bugün Şanlıurfa'da okullar tatil mi? 24 Eylül 2026 Şanlıurfa'da okullar tatil edildi mi, yarın okul var mı yok mu?
Şanlıurfa merkezli meydana geldiği ve çevre illerde de hissedildiği bildirilen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından öğrenciler, veliler ve eğitim camiası gözünü okullarla ilgili kararlara çevirdi. Sabah saatlerinde yaşanan sarsıntı sonrası "24 Eylül 2026 Perşembe günü Şanlıurfa'da okullar tatil edildi mi, eğitime ara verilecek mi?" soruları gündeme geldi. Depremin ardından kentteki okullarda herhangi bir tatil kararı alınıp alınmadığı merak edilirken, yetkililerden gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte okulların durumuna ilişkin Şanlıurfa Valisi tarafından yapılan resmi açıklama...
24 Eylül 2026 Perşembe günü Şanlıurfa’da meydana gelen ve çevre kentlerde de hissedilen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından öğrenciler ile veliler, eğitim öğretime ilişkin gelişmeleri araştırmaya başladı. Deprem sonrası okullarda derslere devam edilip edilmeyeceği merak konusu olurken, özellikle “Şanlıurfa’da bugün okullar tatil mi, eğitime ara verildi mi?” sorularına yanıt aranıyor. Kentteki okulların durumuyla ilgili resmi açıklamalar takip edilirken, yaşanan gelişmeler yakından izleniyor. İşte 24 Eylül Şanlıurfa’daki okulların durumuna ilişkin son bilgiler…
ŞANLIURFA'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ?
Şanlıurfa’da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından bugün okullar tatil edildi. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak tarafından yapılan açıklamada:
"Deprem nedeniyle ilimizdeki bütün eğitim kurumları ile kreş ve gündüz bakımevlerinde eğitim öğretim faaliyetlerine 24.09.2026 Perşembe günü ara verilmiştir."
ifadelerine yer verildi.
YARIN ŞANLIURFA’DA OKULLAR TATİL Mİ?
25 Eylül 2026 Cuma günü için Şanlıurfa’da okulların tatil edilmesine ilişkin henüz resmi bir duyuru yapılmadı.
Valilik tarafından aksi yönde bir karar açıklanmadığı sürece kentte eğitim faaliyetlerinin planlandığı şekilde devam etmesi bekleniyor. Yeni bir gelişme olması halinde haberimiz güncellenecektir.
AFAD TARAFINDAN AÇIKLAMA GELDİ!
AFAD'ın resmi X hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Şanlıurfa ilimizin Karaköprü ilçesinde saat 10.40’ta meydana gelen ve Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Diyarbakır ve Gaziantep illerimizde hissedilen 5.4 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır.
Saha tarama çalışmaları devam etmektedir.
Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."
ŞANLIURFA VALİSİ AÇIKLAMA YAPTI!
Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak: "İlk tespitlere göre can kaybı, yaralanma ve yıkılma olmadı.
Bütün ekiplerimiz sahada. Kırsaldan da olumsuz bilgi gelmedi. Tebdir alınması ve resmi makamların açıklamalarının takip edilmesini öneriyorum."