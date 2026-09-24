SON DAKİKA ŞANLIURFA VALİSİ DUYURDU! Bugün Şanlıurfa'da okullar tatil mi? 24 Eylül 2026 Şanlıurfa'da okullar tatil edildi mi, yarın okul var mı yok mu?

YARIN ŞANLIURFA’DA OKULLAR TATİL Mİ?

25 Eylül 2026 Cuma günü için Şanlıurfa’da okulların tatil edilmesine ilişkin henüz resmi bir duyuru yapılmadı.

Valilik tarafından aksi yönde bir karar açıklanmadığı sürece kentte eğitim faaliyetlerinin planlandığı şekilde devam etmesi bekleniyor. Yeni bir gelişme olması halinde haberimiz güncellenecektir.