Şans Topu sonuçları açıklandı: 4 Ekim Pazar Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı
Şans Topu'nda merakla beklenen çekiliş sonuçları açıklandı. 4 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilen Şans Topu çekilişinin ardından gözler açıklanan numaralara çevrildi. Büyük ikramiyenin hangi talihli ya da talihlilere isabet ettiği de çekiliş sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte belli oldu. Çekilişte 5+1 bilen talihlilerin yanı sıra diğer ikramiye kategorilerinde kazanan olup olmadığı da merak ediliyor. Peki 4 Ekim 2026 Şans Topu sonuçları açıklandı mı, kazandıran numaralar hangileri? İşte 4 Ekim Pazar Şans Topu çekiliş sonucu ve sonuç sorgulama ekranı...
4 Ekim 2026 Şans Topu çekilişi için heyecan sona erdi. Haftada iki kez düzenlenen Şans Topu'nda çekilişin ardından talihli numaralar belli oldu. Kuponlarını kontrol etmek isteyenler, açıklanan sonuçlar üzerinden ikramiye kazanıp kazanmadığını öğrenebiliyor. Çekiliş sonucuyla birlikte ikramiye dağılımı da netleşti. Peki 4 Ekim Şans Topu çekilişinde hangi numaralar çıktı? İşte 4 Ekim 2026 Şans Topu sonuçları, kazandıran numaralar...
4 EKİM 2026 ŞANS TOPU SONUÇLARI
4 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilen Şans Topu çekilişinin sonuçları açıklandı. Çekiliş sonucunda kazandıran numaralar belli olurken vatandaşlar kuponlarını sonuç ekranı üzerinden kontrol etmeye başladı.
4 Ekim 2026 Şans Topu kazanan numaralar:
9 - 13 - 15 - 23 - 27 + 10
ŞANS TOPU SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Şans Topu sonuçları, Milli Piyango Online'ın resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden sorgulanabiliyor.
Vatandaşlar, kupon bilgilerini girerek veya çekiliş numaralarını karşılaştırarak sonuçlarını kolayca öğrenebiliyor. Ayrıca ikramiye kazanan kuponlara ilişkin detaylar da sistem üzerinden görüntülenebiliyor.
ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?
Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi;
Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 2 TL’dir.
Sen Seç!
Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.
Sistem Oyunu!
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.
Çoklu Çekiliş!
Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılabilir.
İptal
Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.
Ne kadar kazanabilirsin?
Şans Topu haftada 1 gün: Çarşamba günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.
Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.