Şempanzeler yıllardır aynı ağaçlara taş atıyor: Nedeni hala çözülemedi...

ŞEMPANZELER BU AĞAÇLARI NEDEN SEÇİYOR?

Bilim insanları, şempanzelerin neden özellikle bazı ağaçlara taş attığını henüz kesin olarak bilmiyor. Ancak önceki araştırmalar, davranışın yalnızca rastgele bir hareket olmadığını ve iletişimsel bir anlam taşıyabileceğini gösteriyor.

Bazı uzmanlar, taş atılan ağaçların şempanze gruplarının yaşam alanlarında bir tür işaret noktası olarak kullanılıyor olabileceğini düşünüyor. Davranışın yalnızca belirli bölgelerde görülmesi de kültürel aktarım ihtimalini güçlendiriyor.

Araştırmacılara göre çevrede taşların bulunması veya uygun ağaçların varlığı tek başına bu davranışı açıklamaya yetmiyor. Çünkü aynı koşullara sahip bazı bölgelerde şempanzelerin bu hareketi yapmadığı görülüyor.