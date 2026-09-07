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        Haberler Bilgi Alışveriş ŞOK aktüel ürünler indirim kataloğunda fırsatlar devam ediyor! Saç fırçası, toz deterjan, şampuan... ŞOK 2-8 Eylül indirim kataloğunda neler var?

        ŞOK aktüel ürünler indirim kataloğunda fırsatlar devam ediyor! Saç fırçası, toz deterjan, şampuan... ŞOK 2-8 Eylül indirim kataloğunda neler var?

        Yeni haftanın ŞOK aktüel ürünler katlaoğu indirimleri yayınlandı. 2 Eylül'de başlayan ŞOK market indirimleri 8 Eylül'de sona erecek. Temizlik ve gıda kategorisinden indirimler yer alıyor. İşte, ŞOK 2-8 Eylül aktüel ürünler kataloğunun tamamı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Eylül 2026 - 21:19 Güncelleme:
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        ŞOK 2-8 Eylül 2026 aktüel ürünler kataloğu içerisinde yer alan ürünler arasında farklı ihtiyaçlara yönelik alternatifler sunuluyor. ŞOK aktüel kataloğu kampanyasında kişisel bakım ve kozmetik ürünleri de öne çıkıyor. Peki ŞOK 2-8 Eylül indirim kataloğunda neler var? İşte ŞOK kataloğunun tamamı

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        ŞOK 2-8 EYLÜL HAFTANIN FIRSATLARI

        Çocuk saç fırçası: 99 TL

        Çocuk devam sütü 800 gram: 599 TL

        Kadın tıraş bıçağı 2'li: 229 TL

        Pilli diş fırçası: 699 TL

        Figürlü lip balm çeşitleri: 149 TL

        Şampuan 600 ml + saç kremi 385 ml seti: 229 TL

        Yaz konsept taç çeşitleri: 79 TL

        Yaz konsept toka çeşitleri: 59 TL

        3

        Tuvalet kağıdı 40'lı: 299 TL

        Yüzey temizleme havlusu 100'lü: 109 TL

        4

        Sıvı çamaşır deterjanı 1480 ml: 199 TL

        Toz çamaşır deterjanı 10 kg: 399 TL

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        Uno Çikolata Kremalı Kruvasan 8'li: 99,50 TL

        Uno Anadolu Çok Tahıllı Tava Ekmeği 430 g: 75,00 TL

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