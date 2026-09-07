ŞOK aktüel ürünler indirim kataloğunda fırsatlar devam ediyor! Saç fırçası, toz deterjan, şampuan... ŞOK 2-8 Eylül indirim kataloğunda neler var?
Yeni haftanın ŞOK aktüel ürünler katlaoğu indirimleri yayınlandı. 2 Eylül'de başlayan ŞOK market indirimleri 8 Eylül'de sona erecek. Temizlik ve gıda kategorisinden indirimler yer alıyor. İşte, ŞOK 2-8 Eylül aktüel ürünler kataloğunun tamamı
ŞOK 2-8 Eylül 2026 aktüel ürünler kataloğu içerisinde yer alan ürünler arasında farklı ihtiyaçlara yönelik alternatifler sunuluyor. ŞOK aktüel kataloğu kampanyasında kişisel bakım ve kozmetik ürünleri de öne çıkıyor. Peki ŞOK 2-8 Eylül indirim kataloğunda neler var? İşte ŞOK kataloğunun tamamı
ŞOK 2-8 EYLÜL HAFTANIN FIRSATLARI
Çocuk saç fırçası: 99 TL
Çocuk devam sütü 800 gram: 599 TL
Kadın tıraş bıçağı 2'li: 229 TL
Pilli diş fırçası: 699 TL
Figürlü lip balm çeşitleri: 149 TL
Şampuan 600 ml + saç kremi 385 ml seti: 229 TL
Yaz konsept taç çeşitleri: 79 TL
Yaz konsept toka çeşitleri: 59 TL
Tuvalet kağıdı 40'lı: 299 TL
Yüzey temizleme havlusu 100'lü: 109 TL
Sıvı çamaşır deterjanı 1480 ml: 199 TL
Toz çamaşır deterjanı 10 kg: 399 TL
Uno Çikolata Kremalı Kruvasan 8'li: 99,50 TL
Uno Anadolu Çok Tahıllı Tava Ekmeği 430 g: 75,00 TL