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        Sömestr tarihleri 2026-2027: 15 tatil ne zaman, okullar ne zaman kapanacak?

        2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrencilerin merakla beklediği sömestr tatili için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yeni eğitim öğretim yılı çalışma takvimini açıklayarak yarıyıl tatilinin tarihlerini belirledi. İlk dönemin sona ermesiyle birlikte milyonlarca öğrenci karne heyecanı yaşayacak. Veliler ve öğrenciler ise 15 tatilin başlangıç ve bitiş tarihlerini araştırmaya başladı. Peki 2026-2027 sömestr tatili ne zaman başlayacak, okullar hangi tarihte kapanacak? İşte MEB'in açıkladığı yarıyıl tatili takvimi ve merak edilen tarihler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Kasım 2026 - 01:51 Güncelleme:
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        1

        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimiyle birlikte okulların kapanış ve tatil tarihleri netleşti. Takvime göre birinci dönem ocak ayında sona erecek ve öğrenciler karnelerini aldıktan sonra yarıyıl tatiline çıkacak. İki hafta sürecek sömestr tatilinin ardından ikinci dönem şubat ayında başlayacak. Peki 15 tatil kaç gün sürecek, öğrenciler ne zaman dersbaşı yapacak? İşte 2026-2027 eğitim öğretim yılı tatil takvimi ile okulların kapanacağı tarih...

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        2026-2027 SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        MEB'in açıkladığı çalışma takvimine göre 2026-2027 eğitim öğretim yılında yarıyıl tatili 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 5 Şubat 2027 Cuma günü sona erecek.

        Hafta sonları da dahil edildiğinde öğrenciler 23 Ocak-7 Şubat tarihleri arasında toplam 16 gün tatil yapmış olacak. İkinci dönem ise 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak.

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        15 TATİL NE ZAMAN, KAÇ GÜN SÜRECEK?

        Öğrencilerin 15 tatil olarak adlandırdığı yarıyıl tatili, resmi takvime göre iki hafta sürecek. Tatil, 25 Ocak Pazartesi başlayıp 5 Şubat Cuma günü tamamlanacak.

        Hafta sonlarıyla birlikte değerlendirildiğinde öğrenciler toplam 16 takvim günü okuldan uzak kalacak. Tatilin ardından ikinci dönem dersleri başlayacak.

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        OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK, KARNE GÜNÜ HANGİ TARİHTE?

        2026-2027 eğitim öğretim yılının birinci dönemi 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler bu tarihte karnelerini alarak yarıyıl tatiline çıkacak.

        İlk dönem boyunca öğrenciler akademik başarılarını ve gelişimlerini gösteren karnelerine kavuşacak. Karne gününün ardından hafta sonuyla birlikte sömestr tatili başlayacak.

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        İKİNCİ DÖNEM OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

        Yarıyıl tatilinin sona ermesinin ardından öğrenciler 8 Şubat 2027 Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak. 2026-2027 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi bu tarihte başlayacak.

        İkinci dönemde öğrencileri bir ara tatil daha bekliyor. MEB takvimine göre ikinci dönem ara tatili mart ayında gerçekleştirilecek.

        2027 İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

        2026-2027 eğitim öğretim yılının ikinci ara tatili 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayacak. Ara tatil 12 Mart 2027 Cuma günü sona erecek.

        Hafta sonlarıyla birlikte öğrenciler mart ayında da 9 günlük tatil yapma fırsatı bulacak.

        OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

        2026-2027 eğitim öğretim yılı 25 Haziran 2027 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler ikinci dönemin tamamlanmasıyla birlikte karnelerini alarak yaz tatiline başlayacak.

        MEB'in açıkladığı takvimde eğitim öğretim yılının bitiş tarihi 25 Haziran 2027 olarak belirlendi. Böylece öğrenciler için uzun yaz tatili dönemi başlayacak.

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        #15 tatil
        #MEB
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