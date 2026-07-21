Son dakika: 2026 YKS sonuçları açıklandı! İşte ÖSYM YKS TYT - AYT sonucu sorgulama ekranı
YKS sonuçları son dakika açıklandı. Milyonlarca üniversite adayının heyecanla beklediği 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları, ÖSYM tarafından erişime açıldı. Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi'ne (YDT) katılan adaylar, puanlarını, başarı sıralamalarını ve yerleştirme puanlarını ÖSYM AİS sistemi üzerinden görüntüleyebiliyor. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte gözler şimdi üniversite tercih takvimine çevrildi. Peki, 2026 YKS sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır, üniversite tercihleri ne zaman başlayacak? İşte merak edilen ayrıntılar...
2026 YKS sonuçları açıklandı. Milyonlarca üniversite adayının heyecanla beklediği sonuçlar, ÖSYM tarafından erişime açılırken gözler bu kez YKS sonuç ekranı ile üniversite tercih takvimine çevrildi. Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi'nden (YDT) oluşan 2026 YKS'nin puanları, başarı sıralamaları ve yerleştirme puanları adayların erişimine sunuldu. Adaylar sonuçlarını ÖSYM AİS ve e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numaraları ile sorgulayabiliyor. Peki, 2026 YKS sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir? Üniversite tercihleri ne zaman başlayacak? İşte merak edilen soruların yanıtları, YKS (TYT-AYT-YDT) sonuç sorgulama ekranı ve tercih sürecine ilişkin tüm ayrıntılar...
YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI
ÖSYM Başkanı Ersoy, 2026-YKS sonuçlarının "ykssonuc.osym.gov.tr" internet adresinden açıklandığını bildirdi.
YKS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Sonuçlar ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi https://ykssonuc.osym.gov.tr/ üzserinden giriş yapılarak görülebiliyor.
4 ADIMDA YKS SONUÇLARI SORGULAMA
YKS sonuçları açıklandığında aşağıdaki yöntemleri izleyebilirsiniz:
1. Resmi Sayfaya Giriş Yap: İnternet tarayıcından ÖSYM'nin sonuç açıklama platformu olan sonuc.osym.gov.tr adresine git.
2. İlgili Sınavı Seç: Ana sayfada listelenen sonuçlar arasından "2026-YKS Sonuçları" başlığına tıkla.
3. Kimlik Bilgilerini Gir: Açılan ekranda senden istenen T.C. Kimlik Numarası ve ÖSYM Aday Şifresi bilgilerini doğru bir şekilde doldur. (Eğer ÖSYM şifreni hatırlamıyorsan, e-Devlet kapısı üzerinden giriş seçeneğini de kullanabilirsin).
4. Sonuç Belgeni Görüntüle: Bilgilerini girdikten sonra "Gönder" veya "Giriş" butonuna basarak YKS TYT AYT ve YDT puanlarının, başarı sıralamalarının yer aldığı sonuç belgene ulaşabilirsin.
YKS 2026 TERCİHLERİ BAŞLAMA TARİHİ
ÖSYM tarafından tercih sürecine ilişkin resmi takvim henüz açıklanmış değil. Ancak önceki yıllardaki uygulamalar dikkate alındığında, üniversite tercih döneminin genellikle Temmuz ayının son günleri ya da Ağustos ayının ilk haftasında başladığı görülüyor. Bu doğrultuda, 2026 yılı için de sistemin yaklaşık 1 Ağustos civarında erişime açılması ve adaylara tercihlerini tamamlamaları için ortalama 10 gün süre verilmesi bekleniyor.
YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
ÖSYM AİS Girişi: ÖSYM AİS internet adresinden veya ÖSYM mobil uygulamasından sisteme giriş yapın.
Kılavuz İncelemesi: Yayımlanan güncel YKS tercih kılavuzunu okuyarak tercih kodlarını ve koşullarını belirleyin.
Tercih Listesi Oluşturma: Belirlediğiniz programların kodlarını sisteme sırasıyla girin. Toplamda 24 tercih hakkınız bulunmaktadır.
Sıralama ve Onaylama: Tercihlerinizi başarı sıralamanıza göre "en çok istediğinizden en aza doğru" sıralayın.
İşlemleri tamamladıktan sonra mutlaka tercihlerinizi kontrol edin ve sistem üzerinden onaylayın
YKS 2026 TABAN PUANLARI
Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da YKS taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlar güncellenmiş veriler doğrultusunda şekilleniyor. 2026 yılına ait en düşük ve en yüksek puan aralıkları ise yerleştirme sürecinin tamamlanmasının ardından kamuoyuyla paylaşılacak.
220-250 PUAN İLE YERLEŞİLEBİLECEK BÖLÜMLER
Bu puan aralığında adaylar, ön lisans programlarının yanı sıra bazı lisans bölümlerini de tercih listelerine ekleyebilir. Özellikle açıköğretim programları ve bazı düşük taban puanla öğrenci alan lisans bölümleri bu aralıkta değerlendirilebilir.
2 Yıllık (Ön Lisans) Bölümleri:
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Radyoloji)
Ameliyathane Hizmetleri
Gıda Teknolojisi
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
4 Yıllık (Lisans) Bölümleri:
İlahiyat (Açıköğretim)
İşletme (Açıköğretim)
İktisat (Açıköğretim)
Kamu Yönetimi (Açıköğretim)
280-300 PUAN İLE YERLEŞİLEBİLECEK BÖLÜMLER
Bu puan aralığında tercih edilebilecek 4 yıllık bölümler
Bu puan aralığına sahip adaylar, devlet üniversiteleri ve bazı vakıf üniversitelerinde farklı lisans programlarını tercih edebilir. Bölümlerin taban puanları; üniversitenin kontenjanına, başarı sıralamasına ve burs oranlarına göre değişiklik gösterebilir.
Psikoloji (Vakıf üniversitelerinde %75 burslu seçenekler)
Sınıf Öğretmenliği (Bazı şehirlerdeki devlet üniversiteleri)
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Felsefe
Mimarlık (Vakıf üniversitelerinde %50 burslu seçenekler)
Bilgisayar Mühendisliği (Açıköğretim veya bazı vakıf üniversitelerinde burslu seçenekler)
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
300 ÜSTÜ PUAN İLE YERLEŞİLEBİLECEK BÖLÜMLER
Bu puan aralığında tercih edilebilecek 4 yıllık bölümler
Bu puan seviyesine sahip adaylar, devlet üniversitelerinde ve bazı yüksek kontenjanlı programlarda çeşitli lisans bölümlerini tercih edebilir. Tercih sürecinde bölümlerin taban puanları, başarı sıralamaları ve üniversitelerin kontenjan bilgileri mutlaka dikkate alınmalıdır.
Psikoloji (Devlet üniversiteleri)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (PDR)
Hemşirelik (Devlet üniversiteleri)
İngilizce Öğretmenliği
Beslenme ve Diyetetik
Sınıf Öğretmenliği (Daha yüksek başarı sıralaması isteyen programlar)
Bilgisayar Mühendisliği (Orta düzeydeki üniversiteler)
TYT PUANIYLA ALAN BÖLÜMLER HANGİLERİ?
TYT puanı ile üniversitelerin 2 yıllık bölümlerine yerleşilebiliyor. Ön lisans bölümlerinin haricinde yetenek sınavı ile alan bölümler ve üniversiteler de tercih edilebiliyor.
TYT PUANI İLE ALAN BÖLÜMLERİN TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
TYT PUANI İLE ALAN BÖLÜMLER LİSTESİ
Acil Durum ve Afet Yönetimi
Adalet
Ağız ve Diş Sağlığı
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi
Ambalaj Tasarımı
Ameliyathane Hizmetleri
Anestezi
Arıcılık
Aşçılık
Atçılık ve Antrenörlüğü
Atık Yönetimi
Avcılık ve Yaban Hayatı
Ayakkabı Tasarım ve Üretimi
Bağcılık
Bahçe Tarımı
Bankacılık ve Sigortacılık
Basım ve Yayın Teknolojileri
Basın ve Yayıncılık
Bilgi Güvenliği Teknolojisi
Bilgi Yönetimi
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon
Bilgisayar Operatörlüğü
Bilgisayar Operatörlüğü (Engelliler Entegre YO)
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Teknolojisi
Bilişim Güvenliği Teknolojisi
Bitki Koruma
Biyokimya
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
Boya Teknolojisi
Büro Yönetimi ve Yönetici AsistanlığıTahribatsız Muayene
Tapu ve Kadastro
Tarım Teknolojisi
Tarım Makineleri
Tarımsal İşletmecilik
Tarla Bitkileri
Tekstil Teknolojisi
Tekstil ve Halı Makineleri
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
Tohumculuk Teknolojisi
Turist Rehberliği
Turizm Animasyonu
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri (2 Yıllık)
Çağrı Merkezi Hizmetleri
Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi
Çevre Koruma ve Kontrol
Çevre Sağlığı
Çevre Temizliği ve Denetimi
Çim Alan Tesisi ve Yönetimi
Çini Sanatı ve Tasarımı
Çocuk Gelişimi Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri
Çok Boyutlu Modelleme ve Animasyon
Deniz Brokerliği
Deniz Ulaştırma ve İşletme
Deniz ve Liman İşletmeciliği
Deri Konfeksiyon
Deri Teknolojisi
Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Teknikerliği
Dış Ticaret
Dijital Fabrika Teknolojileri
Diş Protez Teknolojisi
Diyaliz
Doğal Yapı Taşları Teknolojisi
Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi
Döküm
Uçak Teknolojisi
Uçuş Harekat Yöneticiliği
Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri
Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi (Değirmencilik)
Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik
Uygulamalı İspanyolca ve Çevirmenlik
Uygulamalı Rusça ve Çevirmenlik
Üretimde Kalite Kontrol
Web Tasarımı ve Kodlama
Yağ Endüstrisi
Yapı Denetimi
Yapı Ressamlığı
Yapı Tesisat Teknolojisi
Yapı Yalıtım Teknolojisi
Yaşlı Bakımı
Yat Kaptanlığı
Yeni Medya ve Gazetecilik
Yerel Yönetimler
Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi
Eczane Hizmetleri
Elektrik
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı
Elektrikli Cihaz Teknolojisi
Elektronik Haberleşme Teknolojisi
Elektronik Teknolojisi
Elektronörofizyoloji
Emlak Yönetimi
Endüstri Ürünleri Tasarımı
Endüstriyel Cam ve Seramik
Endüstriyel Hammaddeler İşleme Teknolojisi
Endüstriyel Kalıpçılık
Enerji Tesisleri İşletmeciliği
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
Eser Koruma
Et ve Ürünleri Teknolojisi
E-Ticaret ve Pazarlama
Ev İdaresi
Evde Hasta Bakımı