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        Haberler Bilgi Son dakika: 2026 YKS sonuçları açıklandı! İşte ÖSYM YKS TYT - AYT sonucu sorgulama ekranı

        Son dakika: 2026 YKS sonuçları açıklandı! İşte ÖSYM YKS TYT - AYT sonucu sorgulama ekranı

        YKS sonuçları son dakika açıklandı. Milyonlarca üniversite adayının heyecanla beklediği 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları, ÖSYM tarafından erişime açıldı. Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi'ne (YDT) katılan adaylar, puanlarını, başarı sıralamalarını ve yerleştirme puanlarını ÖSYM AİS sistemi üzerinden görüntüleyebiliyor. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte gözler şimdi üniversite tercih takvimine çevrildi. Peki, 2026 YKS sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır, üniversite tercihleri ne zaman başlayacak? İşte merak edilen ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Temmuz 2026 - 07:56 Güncelleme:
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        2026 YKS sonuçları açıklandı. Milyonlarca üniversite adayının heyecanla beklediği sonuçlar, ÖSYM tarafından erişime açılırken gözler bu kez YKS sonuç ekranı ile üniversite tercih takvimine çevrildi. Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi'nden (YDT) oluşan 2026 YKS'nin puanları, başarı sıralamaları ve yerleştirme puanları adayların erişimine sunuldu. Adaylar sonuçlarını ÖSYM AİS ve e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numaraları ile sorgulayabiliyor. Peki, 2026 YKS sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir? Üniversite tercihleri ne zaman başlayacak? İşte merak edilen soruların yanıtları, YKS (TYT-AYT-YDT) sonuç sorgulama ekranı ve tercih sürecine ilişkin tüm ayrıntılar...

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        YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI

        ÖSYM Başkanı Ersoy, 2026-YKS sonuçlarının "ykssonuc.osym.gov.tr" internet adresinden açıklandığını bildirdi.

        YKS SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        YKS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

        Sonuçlar ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi https://ykssonuc.osym.gov.tr/ üzserinden giriş yapılarak görülebiliyor.

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        4 ADIMDA YKS SONUÇLARI SORGULAMA

        YKS sonuçları açıklandığında aşağıdaki yöntemleri izleyebilirsiniz:

        1. Resmi Sayfaya Giriş Yap: İnternet tarayıcından ÖSYM'nin sonuç açıklama platformu olan sonuc.osym.gov.tr adresine git.

        2. İlgili Sınavı Seç: Ana sayfada listelenen sonuçlar arasından "2026-YKS Sonuçları" başlığına tıkla.

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        3. Kimlik Bilgilerini Gir: Açılan ekranda senden istenen T.C. Kimlik Numarası ve ÖSYM Aday Şifresi bilgilerini doğru bir şekilde doldur. (Eğer ÖSYM şifreni hatırlamıyorsan, e-Devlet kapısı üzerinden giriş seçeneğini de kullanabilirsin).

        4. Sonuç Belgeni Görüntüle: Bilgilerini girdikten sonra "Gönder" veya "Giriş" butonuna basarak YKS TYT AYT ve YDT puanlarının, başarı sıralamalarının yer aldığı sonuç belgene ulaşabilirsin.

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        YKS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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        YKS 2026 TERCİHLERİ BAŞLAMA TARİHİ

        ÖSYM tarafından tercih sürecine ilişkin resmi takvim henüz açıklanmış değil. Ancak önceki yıllardaki uygulamalar dikkate alındığında, üniversite tercih döneminin genellikle Temmuz ayının son günleri ya da Ağustos ayının ilk haftasında başladığı görülüyor. Bu doğrultuda, 2026 yılı için de sistemin yaklaşık 1 Ağustos civarında erişime açılması ve adaylara tercihlerini tamamlamaları için ortalama 10 gün süre verilmesi bekleniyor.

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        YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

        ÖSYM AİS Girişi: ÖSYM AİS internet adresinden veya ÖSYM mobil uygulamasından sisteme giriş yapın.

        Kılavuz İncelemesi: Yayımlanan güncel YKS tercih kılavuzunu okuyarak tercih kodlarını ve koşullarını belirleyin.

        Tercih Listesi Oluşturma: Belirlediğiniz programların kodlarını sisteme sırasıyla girin. Toplamda 24 tercih hakkınız bulunmaktadır.

        Sıralama ve Onaylama: Tercihlerinizi başarı sıralamanıza göre "en çok istediğinizden en aza doğru" sıralayın.

        İşlemleri tamamladıktan sonra mutlaka tercihlerinizi kontrol edin ve sistem üzerinden onaylayın

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        YKS 2026 TABAN PUANLARI

        Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da YKS taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlar güncellenmiş veriler doğrultusunda şekilleniyor. 2026 yılına ait en düşük ve en yüksek puan aralıkları ise yerleştirme sürecinin tamamlanmasının ardından kamuoyuyla paylaşılacak.

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        220-250 PUAN İLE YERLEŞİLEBİLECEK BÖLÜMLER

        Bu puan aralığında adaylar, ön lisans programlarının yanı sıra bazı lisans bölümlerini de tercih listelerine ekleyebilir. Özellikle açıköğretim programları ve bazı düşük taban puanla öğrenci alan lisans bölümleri bu aralıkta değerlendirilebilir.

        2 Yıllık (Ön Lisans) Bölümleri:

        Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Radyoloji)

        Ameliyathane Hizmetleri

        Gıda Teknolojisi

        İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi

        4 Yıllık (Lisans) Bölümleri:

        İlahiyat (Açıköğretim)

        İşletme (Açıköğretim)

        İktisat (Açıköğretim)

        Kamu Yönetimi (Açıköğretim)

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        280-300 PUAN İLE YERLEŞİLEBİLECEK BÖLÜMLER

        Bu puan aralığında tercih edilebilecek 4 yıllık bölümler

        Bu puan aralığına sahip adaylar, devlet üniversiteleri ve bazı vakıf üniversitelerinde farklı lisans programlarını tercih edebilir. Bölümlerin taban puanları; üniversitenin kontenjanına, başarı sıralamasına ve burs oranlarına göre değişiklik gösterebilir.

        Psikoloji (Vakıf üniversitelerinde %75 burslu seçenekler)

        Sınıf Öğretmenliği (Bazı şehirlerdeki devlet üniversiteleri)

        İngiliz Dili ve Edebiyatı

        Felsefe

        Mimarlık (Vakıf üniversitelerinde %50 burslu seçenekler)

        Bilgisayar Mühendisliği (Açıköğretim veya bazı vakıf üniversitelerinde burslu seçenekler)

        Gastronomi ve Mutfak Sanatları

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        300 ÜSTÜ PUAN İLE YERLEŞİLEBİLECEK BÖLÜMLER

        Bu puan aralığında tercih edilebilecek 4 yıllık bölümler

        Bu puan seviyesine sahip adaylar, devlet üniversitelerinde ve bazı yüksek kontenjanlı programlarda çeşitli lisans bölümlerini tercih edebilir. Tercih sürecinde bölümlerin taban puanları, başarı sıralamaları ve üniversitelerin kontenjan bilgileri mutlaka dikkate alınmalıdır.

        Psikoloji (Devlet üniversiteleri)

        Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (PDR)

        Hemşirelik (Devlet üniversiteleri)

        İngilizce Öğretmenliği

        Beslenme ve Diyetetik

        Sınıf Öğretmenliği (Daha yüksek başarı sıralaması isteyen programlar)

        Bilgisayar Mühendisliği (Orta düzeydeki üniversiteler)

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        TYT PUANIYLA ALAN BÖLÜMLER HANGİLERİ?

        TYT puanı ile üniversitelerin 2 yıllık bölümlerine yerleşilebiliyor. Ön lisans bölümlerinin haricinde yetenek sınavı ile alan bölümler ve üniversiteler de tercih edilebiliyor.

        TYT PUANI İLE ALAN BÖLÜMLERİN TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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        TYT PUANI İLE ALAN BÖLÜMLER LİSTESİ

        Acil Durum ve Afet Yönetimi

        Adalet

        Ağız ve Diş Sağlığı

        Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi

        Ambalaj Tasarımı

        Ameliyathane Hizmetleri

        Anestezi

        Arıcılık

        Aşçılık

        Atçılık ve Antrenörlüğü

        Atık Yönetimi

        Avcılık ve Yaban Hayatı

        Ayakkabı Tasarım ve Üretimi

        Bağcılık

        Bahçe Tarımı

        Bankacılık ve Sigortacılık

        Basım ve Yayın Teknolojileri

        Basın ve Yayıncılık

        Bilgi Güvenliği Teknolojisi

        Bilgi Yönetimi

        Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon

        Bilgisayar Operatörlüğü

        Bilgisayar Operatörlüğü (Engelliler Entegre YO)

        Bilgisayar Programcılığı

        Bilgisayar Teknolojisi

        Bilişim Güvenliği Teknolojisi

        Bitki Koruma

        Biyokimya

        Biyomedikal Cihaz Teknolojisi

        Boya Teknolojisi

        Büro Yönetimi ve Yönetici AsistanlığıTahribatsız Muayene

        Tapu ve Kadastro

        Tarım Teknolojisi

        Tarım Makineleri

        Tarımsal İşletmecilik

        Tarla Bitkileri

        Tekstil Teknolojisi

        Tekstil ve Halı Makineleri

        Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

        Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

        Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

        Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama

        Tıbbi ve Aromatik Bitkiler

        Tohumculuk Teknolojisi

        Turist Rehberliği

        Turizm Animasyonu

        Turizm ve Otel İşletmeciliği

        Turizm ve Seyahat Hizmetleri

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        Coğrafi Bilgi Sistemleri

        Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri (2 Yıllık)

        Çağrı Merkezi Hizmetleri

        Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi

        Çevre Koruma ve Kontrol

        Çevre Sağlığı

        Çevre Temizliği ve Denetimi

        Çim Alan Tesisi ve Yönetimi

        Çini Sanatı ve Tasarımı

        Çocuk Gelişimi Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri

        Çok Boyutlu Modelleme ve Animasyon

        Deniz Brokerliği

        Deniz Ulaştırma ve İşletme

        Deniz ve Liman İşletmeciliği

        Deri Konfeksiyon

        Deri Teknolojisi

        Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Teknikerliği

        Dış Ticaret

        Dijital Fabrika Teknolojileri

        Diş Protez Teknolojisi

        Diyaliz

        Doğal Yapı Taşları Teknolojisi

        Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi

        Döküm

        Uçak Teknolojisi

        Uçuş Harekat Yöneticiliği

        Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri

        Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi (Değirmencilik)

        Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik

        Uygulamalı İspanyolca ve Çevirmenlik

        Uygulamalı Rusça ve Çevirmenlik

        Üretimde Kalite Kontrol

        Web Tasarımı ve Kodlama

        Yağ Endüstrisi

        Yapı Denetimi

        Yapı Ressamlığı

        Yapı Tesisat Teknolojisi

        Yapı Yalıtım Teknolojisi

        Yaşlı Bakımı

        Yat Kaptanlığı

        Yeni Medya ve Gazetecilik

        Yerel Yönetimler

        Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi

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        Eczane Hizmetleri

        Elektrik

        Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı

        Elektrikli Cihaz Teknolojisi

        Elektronik Haberleşme Teknolojisi

        Elektronik Teknolojisi

        Elektronörofizyoloji

        Emlak Yönetimi

        Endüstri Ürünleri Tasarımı

        Endüstriyel Cam ve Seramik

        Endüstriyel Hammaddeler İşleme Teknolojisi

        Endüstriyel Kalıpçılık

        Enerji Tesisleri İşletmeciliği

        Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon

        Eser Koruma

        Et ve Ürünleri Teknolojisi

        E-Ticaret ve Pazarlama

        Ev İdaresi

        Evde Hasta Bakımı

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