Habertürk Gündem - 19 Temmuz 2026 (Özgür Özel CHP'den Giderse Dönüşü Olur Mu?)

Türkiye'nin gündemini belirleyen siyasi gelişmeler ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran soruşturmalar Habertürk Gündem'de ele alınıyor. AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada ortaya çıkan yeni iddialar, dosyaya giren son bilgiler ve sürecin bundan sonraki aşamasına ilişkin merak edilen sorul... Daha Fazla Göster Türkiye'nin gündemini belirleyen siyasi gelişmeler ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran soruşturmalar Habertürk Gündem'de ele alınıyor. AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada ortaya çıkan yeni iddialar, dosyaya giren son bilgiler ve sürecin bundan sonraki aşamasına ilişkin merak edilen sorular kapsamlı şekilde değerlendiriliyor. Soruşturma, yalnızca hukuki boyutuyla mı ilerliyor, yoksa daha geniş kapsamlı bir yapının izleri mi araştırılıyor? Siyaset cephesinde ise gözler CHP'de yaşanan hareketliliğe çevrilmiş durumda. Parti içindeki değişim tartışmaları hangi noktaya geldi? Yeni bir siyasi oluşum ihtimali ne kadar güçlü? CHP'de yaşanan gelişmeler muhalefetin geleceğini nasıl etkileyebilir? Tüm bu başlıklar, siyaset kulislerinden yansıyan bilgiler ve güncel gelişmeler ışığında farklı yönleriyle masaya yatırılıyor. Habertürk Gündem'de Kerem Kırçuval sordu; CHP Genel Başkan Yardımcısı Necdet Saraç, Siyaset Bilimciler Dr. Alihan Limoncuoğlu ve Dr. Sezin Öney, Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş ile Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Orhan Bursalı, AHBAP Derneği'ne yönelik soruşturmadaki son gelişmeleri, CHP'deki siyasi hareketliliği ve gündemin öne çıkan başlıklarını değerlendirdi. Daha Az Göster