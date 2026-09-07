KABİNE TOPLANTISI KARARLARI VE SONUÇLARI

İşte Cumhurbaşlanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"KİMSEYE DÜŞMANLIK BESLEMİYORUZ"

Bölgede Türkiye’yi çevrelemeye yönelik adımlara dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkenin hiçbir ülkeye, topluma, inanca veya kültüre karşı olmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye her hukuksuzluğun, haksızlığın, zorbalığın ve her haydutluğun karşısındadır” diyerek, bağımsız ve istikrarlı bir devlet olarak yollarına devam edeceklerini belirtti.

Türkiye’nin güçlenmesinden ve bölgede barışın tesis edilmesi için yürüttüğü çalışmalardan rahatsız olanların ülkeyi hedeflerinden uzaklaştıramayacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye’ye dost olan kazanacak, husumet besleyen ise kaybedecektir” dedi.

KAZALARDA HAYATINI KAYBEDENLERİ ANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında son dönemde yaşanan kazalara da değindi.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın KKTC’den gelen kaza haberinin gölgesinde kutlandığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Girne’den Taşucu’na giden yolcu gemisinin alabora olması sonucu 14 kişinin hayatını kaybettiğini, 14 kişinin ise hâlen kayıp olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC ile iş birliği içerisinde 9 gemi ve 11 hava aracıyla arama çalışmalarına destek verildiğini açıkladı.

Silivri açıklarında batan kuru yük gemisine ilişkin de bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, insan kaynaklı hatalar nedeniyle meydana geldiği değerlendirilen kazanın ardından arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.