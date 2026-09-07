Kabine Toplantısı kararları açıklandı! 7 Eylül Pazartesi Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gözler toplantıdan çıkan sonuçlara çevrildi. Ekonomi, güvenlik, dış politika ve sosyal politikalara ilişkin önemli başlıkların ele alındığı Kabine Toplantısı'nda alınan kararlar gündemi meşgul etmeye başladı. Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan TOKİ İstanbul kiralık konut başvurularına ve 'Yarısı Bizden Kampanyası'na da değindi. Peki 7 Eylül 2026 Kabine Toplantısı kararları neler? İşte Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sona erdi. Toplantıda Türkiye'nin iç ve dış gündemine ilişkin çok sayıda başlık kapsamlı şekilde ele alındı. Terörsüz Türkiye süreci, ekonomi, sosyal konut çalışmaları ve bölgesel gelişmeler Kabine'nin öne çıkan gündem maddeleri arasında yer aldı. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kameraların karşısına geçerek alınan kararlar ve gündemdeki gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu. Peki Eylül 2026 Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları nelerdir? İşte 7 Eylül 2026 kabine kararları ve sonuçları...
KABİNE TOPLANTISI KARARLARI AÇIKLANDI
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından alınan kararlar kamuoyuyla paylaşıldı. Erdoğan'ın açıklamalarında ekonomi, terörle mücadele, sosyal politikalar ve dış politika başlıklarına ilişkin değerlendirmeler öne çıktı.
KABİNE TOPLANTISI KARARLARI VE SONUÇLARI
İşte Cumhurbaşlanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:
"KİMSEYE DÜŞMANLIK BESLEMİYORUZ"
Bölgede Türkiye’yi çevrelemeye yönelik adımlara dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkenin hiçbir ülkeye, topluma, inanca veya kültüre karşı olmadığını söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye her hukuksuzluğun, haksızlığın, zorbalığın ve her haydutluğun karşısındadır” diyerek, bağımsız ve istikrarlı bir devlet olarak yollarına devam edeceklerini belirtti.
Türkiye’nin güçlenmesinden ve bölgede barışın tesis edilmesi için yürüttüğü çalışmalardan rahatsız olanların ülkeyi hedeflerinden uzaklaştıramayacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye’ye dost olan kazanacak, husumet besleyen ise kaybedecektir” dedi.
KAZALARDA HAYATINI KAYBEDENLERİ ANDI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında son dönemde yaşanan kazalara da değindi.
30 Ağustos Zafer Bayramı’nın KKTC’den gelen kaza haberinin gölgesinde kutlandığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Girne’den Taşucu’na giden yolcu gemisinin alabora olması sonucu 14 kişinin hayatını kaybettiğini, 14 kişinin ise hâlen kayıp olduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC ile iş birliği içerisinde 9 gemi ve 11 hava aracıyla arama çalışmalarına destek verildiğini açıkladı.
Silivri açıklarında batan kuru yük gemisine ilişkin de bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, insan kaynaklı hatalar nedeniyle meydana geldiği değerlendirilen kazanın ardından arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.
TÜRKİYE'NİN DIŞ POLİTİKA VURGUSU
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin tarihi ve kültürel birikimiyle dünyada yükselen bir ülke olduğunu ifade etti.
Türkiye’nin üç kıtaya yayılmış büyük bir imparatorluğun mirasçısı olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, farklı coğrafyalarla tarihi ve kültürel bağların güçlendirilmesine önem verdiklerini kaydetti.
Şanghay İşbirliği Teşkilatı ile ilişkilerin de geliştiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşkilat üyesi ülkelerle ticaret hacminin yaklaşık 150 milyar dolara ulaştığını söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bişkek’te düzenlenen liderler zirvesine katılarak Türkiye’nin bu konudaki iradesini ortaya koyduklarını ifade etti.
EKONOMİDE YENİ HEDEFLER AÇIKLANDI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunarak ihracattaki artıştan memnuniyet duyduklarını söyledi.
Ağustos ayında mal ihracatının yüzde 8,1 artarak 23,5 milyar dolara yükseldiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ihracatta rekor kırıldığını ifade etti.
Küresel gelişmelerin ekonomi üzerindeki etkilerine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, özellikle enerji fiyatlarındaki artışların yakından takip edildiğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orta Vadeli Program ile Türkiye ekonomisinin gelecek üç yıllık yol haritasının ortaya konulduğunu belirterek, yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı politikaların sürdürüleceğini kaydetti.
ANTALYA’DAKİ COP31 HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı’nda COP31 hazırlıkları ve sosyal konut projelerinin de ele alındığını açıkladı.
Antalya’da gerçekleştirilecek zirve için hazırlıkların devam ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, organizasyonun ülkeye önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında yapılan yatırımların yalnızca organizasyon süreciyle sınırlı kalmayacağını, vatandaşların kullanımına sunulacağını söyledi.
SOSYAL KONUT PROJELERİ DEVAM EDECEK
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ev sahibi Türkiye” anlayışıyla başlatılan sosyal konut çalışmalarına ilişkin de bilgi verdi.
81 ilde 500 bin sosyal konut projesinde kura süreçlerinin tamamlandığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2027 Mart itibarıyla anahtar teslimlerine başlanacağını söyledi.
İstanbul’daki kiralık konut projesine ilişkin de açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 bin kiralık konut için başvuruların 14 Eylül’de başlayacağını duyurdu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yarısı Bizden” kampanyasıyla İstanbul’daki riskli yapıların dönüşümünün hızlandırıldığını belirterek, projenin süresinin 31 Aralık 2027’ye kadar uzatıldığını açıkladı.
FİLENİN SULTANLARINA TEBRİK
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı’nı da tebrik etti.
İtalya’yı 3-2 mağlup ederek üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan Filenin Sultanları’nı kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sporculara başarı dileğinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyerek öğrencilere başarı mesajı verdi.