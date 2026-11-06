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        Haberler Bilgi Yaşam Süper Loto sonuçları açıklandı! 5 Kasım Perşembe Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı

        Süper Loto sonuçları açıklandı! 5 Kasım Perşembe Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı

        Süper Loto'nun 5 Kasım 2026 Perşembe günü gerçekleştirilen çekilişinin ardından gözler kazandıran numaralara çevrildi. Milli Piyango Online tarafından düzenlenen çekilişte 6 şanslı numaranın hangileri olduğu merak ediliyor. Büyük ikramiye hayaliyle kupon oluşturanlar, sonuçları öğrenmek için Süper Loto sonuç sorgulama ekranına yöneldi. Çekilişin ardından 6 bilen çıkıp çıkmadığı ve ikramiyenin devredip devretmediği araştırılıyor. Peki, 5 Kasım 2026 Süper Loto sonuçları açıklandı mı? İşte 5 Kasım Perşembe Süper Loto sonuçları ve bilet sorgulama ekranına...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Kasım 2026 - 00:12 Güncelleme:
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        Haftanın merakla beklenen şans oyunlarından Süper Loto'da yeni çekiliş heyecanı yaşandı. 5 Kasım Perşembe akşamı yapılan çekilişin ardından kupon sahipleri kazanan numaraları kontrol etmeye başladı. 1 ile 60 arasından belirlenen 6 numaranın yer aldığı çekilişte ikramiye dağılımı da merak konusu oldu. Peki, Süper Loto'da büyük ikramiye devretti mi? İşte 5 Kasım 2026 Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı...

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        5 KASIM 2026 SÜPER LOTO KAZANAN NUMARALAR

        5 Kasım 2026 Perşembe günü gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinde kazanan numaralar şöyle:

        5 - 16 - 22 - 43 - 53 - 58

        Süper Loto'da büyük ikramiye (850.312.836,88 ₺) devretti.

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        SÜPER LOTO SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

        Süper Loto sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar, Milli Piyango Online'ın resmi sonuç sorgulama ekranı üzerinden biletlerini kolayca kontrol edebiliyor.

        Bilet üzerindeki çekiliş tarihi ve numaralar girilerek ikramiye kazanılıp kazanılmadığı anında öğrenilebiliyor.

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        SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

        Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

        İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

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        Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

        Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

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