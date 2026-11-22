SON DEPREMLER 22 KASIM 2026: AFAD ve Kandilli son dakika deprem listesi ile az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede?
Son depremler 22 Kasım 2026 Pazar günü AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilerle takip ediliyor. İzmir ve Van'da meydana gelen sarsıntıların ardından deprem mi oldu, az önce nerede deprem oldu, son deprem kaç büyüklüğünde soruları gündeme geldi. Peki, bugün hangi illerde deprem yaşandı? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi…
Türkiye'de meydana gelen sarsıntılar, deprem kayıtlarını yakından takip eden vatandaşların gündeminde yer alıyor. AFAD ölçümlerine göre 22 Kasım'ın ilk saatlerinde Van'ın Özalp ilçesinde 4,5 ve 4,0 büyüklüğünde iki deprem kaydedilirken İzmir'de de saat 03.14'te 3,6 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi. Depremlerin merkez üssü, büyüklüğü ve gerçekleştiği saatler AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri üzerinden takip ediliyor. Peki, AFAD ve Kandilli son dakika deprem listesi ile az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede? İşte, 22 Kasım son dakika deprem haberleri…
AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, EN SON DEPREM NEREDE OLDU?
Bugün deprem olup olmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan güncel deprem kayıtlarını takip ediyor. Son depremin hangi ilde ve ilçede meydana geldiği, sarsıntının büyüklüğü ve gerçekleştiği saat anlık listeler üzerinden görüntülenebiliyor.
22 KASIM 2026 SON DEPREMLER LİSTESİ
AFAD verilerine göre 22 Kasım 2026 Pazar günü kaydedilen depremler arasında Van ve İzmir'deki sarsıntılar öne çıktı. Günün ilk saatlerinde meydana gelen depremlerin saat ve büyüklük bilgileri şöyle:
• • Van'ın Özalp ilçesinde saat 00.25'te 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ NASIL SORGULANIR?
AFAD, Türkiye'de ve yakın çevresinde meydana gelen depremlere ilişkin ölçüm sonuçlarını internet sitesi üzerinden yayımlıyor. Vatandaşlar AFAD son depremler sayfasına girerek depremin merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleşme zamanı gibi bilgilere ulaşabiliyor.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Kandilli Rasathanesi de Türkiye ve çevresinde meydana gelen sarsıntıları internet üzerinden duyuruyor. Kandilli son depremler listesinde depremlerin merkez üssü, büyüklüğü ve derinlik bilgileri yer alıyor. AFAD ve Kandilli verileri üzerinden güncel sarsıntılar takip edilebiliyor.