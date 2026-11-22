Denizli'de Dubai merkezli bir finans şirketinin temsilcisi olduklarını söyleyerek yüksek kazanç vaadiyle 18 kişiden, 20 bin ile 300 bin avro arasında para topladıkları iddia edilen şüphelilere yönelik soruşturmada iki kişi tutuklandı. Yaklaşık iki yıl süren davada tutuklu sanık Ertuğrul Sezer, 18 ma... Daha Fazla Göster

Denizli'de Dubai merkezli bir finans şirketinin temsilcisi olduklarını söyleyerek yüksek kazanç vaadiyle 18 kişiden, 20 bin ile 300 bin avro arasında para topladıkları iddia edilen şüphelilere yönelik soruşturmada iki kişi tutuklandı. Yaklaşık iki yıl süren davada tutuklu sanık Ertuğrul Sezer, 18 mağdura yönelik nitelikli dolandırıcılık suçundan toplam 74 yıl hapis cezasına çarptırıldı. (DHA) Daha Az Göster