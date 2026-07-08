SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ TEMMUZ ZAMLARI 2026 | Zamlı evde bakım maaşı, engelli maaşı, 65 yaş aylığı ne kadar oldu?
Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanması ve yılın ilk altı aylık enflasyon oranının netleşmesinin ardından memur ve emeklilerin maaşlarında düzenlemeye gidildi. Bu gelişmeye paralel olarak sosyal yardım ödemeleri de yeniden güncellendi. Evde bakım maaşı, engelli aylığı ve 65 yaş aylığı gibi destek ödemeleri, belirlenen enflasyon oranı doğrultusunda artırıldı. Peki, Zamlı evde bakım maaşı, engelli maaşı, 65 yaş aylığı ne kadar oldu? Tüm ayrıntılar haberimizde.
Haziran enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte yılın ilk yarısına ilişkin zam oranları da kesinleşti. Bu doğrultuda memur ve emeklilerin maaşları yeniden belirlenirken, sosyal destek ödemelerinde de artışa gidildi. Evde bakım maaşı, engelli aylığı ve 65 yaş aylığı başta olmak üzere çeşitli sosyal yardımlar, enflasyon verileri esas alınarak yükseltildi. Peki, Zamlı evde bakım maaşı, engelli maaşı, 65 yaş aylığı ne kadar oldu? Tüm ayrıntılar haberimizde.
65 YAŞ AYLIĞI NE KADAR OLDU?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan son enflasyon verileri doğrultusunda memur maaş katsayısında yüzde 13,52 oranında artış gerçekleşti. Bu artış, sosyal yardım ödemelerine de doğrudan yansıdı. Herhangi bir sosyal güvencesi bulunmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlara ödenen yaşlılık aylığı da bu kapsamda yeniden düzenlendi. Daha önce 6 bin 393 lira olarak uygulanan ödeme tutarı, yapılan güncellemenin ardından 7 bin 257 liraya yükseldi.
ENGELLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?
Memur maaş katsayısında yapılan yüzde 13,52’lik artış, engelli vatandaşlara yönelik sosyal destek ödemelerine de yansıdı. Buna göre, yüzde 40 ile 69 oranında engelli raporu bulunan bireylere ödenen aylık destek 5 bin 103 liradan 5 bin 793 liraya yükselirken, yüzde 70 ve üzeri engelli vatandaşların aylığı ise 7 bin 655 liradan 8 bin 690 liraya çıkarıldı.
Öte yandan, 18 yaş altındaki engelli bireylerin bakımını üstlenen yakınlarına verilen aylık destek tutarı da güncellendi. Daha önce 5 bin 103 lira olarak ödenen bu yardım, yeni düzenlemeyle birlikte 5 bin 793 liraya yükseldi. Yapılan artışla birlikte engelli bireyler ve ailelerinin ekonomik yükünün bir ölçüde hafifletilmesi hedeflenirken, güncellenen ödemelerin Temmuz ayından itibaren hak sahiplerinin hesaplarına yatırılması öngörülüyor.
DUL VE YETİM MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Dul ve yetim aylıklarında yapılan yüzde 17,76’lık artış, hisse oranlarına göre ödenen tutarlara da doğrudan yansıdı. Bu kapsamda, yüzde 75 oranında hisseye sahip dul maaşı 17 bin 405 liradan 20 bin 495 lira 73 kuruşa yükseldi. Yüzde 50 hisseli dul aylığı ise 11 bin 606 liradan 13 bin 667 lira 23 kuruşa çıkarıldı.
Öte yandan, yüzde 25 hisse oranı üzerinden bağlanan yetim aylığı da artıştan payını aldı. Daha önce 5 bin 803 lira olarak ödenen tutar, yapılan zamla birlikte 6 bin 833 lira 61 kuruşa ulaştı. Güncellenen bu ödemelerin, yeni dönem itibarıyla hak sahiplerinin hesaplarına aktarılması bekleniyor.
AİLELERE ÇOCUK DESTEĞİ (SED) NE KADAR OLDU?
Memur maaş katsayısında gerçekleşen yüzde 13,52’lik artış, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerinde de güncellemeye gidilmesini sağladı. Yapılan düzenlemeyle birlikte çocukların eğitim düzeyine göre verilen destek tutarları yeniden belirlendi. Bu kapsamda okul öncesi dönemdeki çocuklar için sağlanan ödeme 6 bin 592 liradan 7 bin 484 liraya yükselirken, ilköğretim seviyesindeki öğrenciler için verilen destek 9 bin 889 liradan 11 bin 226 liraya çıkarıldı.
Ortaöğretim öğrencilerine yönelik SED ödemesi 10 bin 548 liradan 11 bin 975 liraya yükselirken, yükseköğrenim gören öğrenciler için sağlanan destek ise 11 bin 867 liradan 13 bin 472 liraya ulaştı. Güncellenen bu tutarlarla birlikte ihtiyaç sahibi ailelerin eğitim harcamalarına katkının artırılması ve çocukların eğitim süreçlerinin daha güçlü şekilde desteklenmesi hedefleniyor. Yeni ödeme miktarlarının Temmuz ayı itibarıyla hak sahiplerinin hesaplarına yatırılması bekleniyor.