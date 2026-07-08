ENGELLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Memur maaş katsayısında yapılan yüzde 13,52’lik artış, engelli vatandaşlara yönelik sosyal destek ödemelerine de yansıdı. Buna göre, yüzde 40 ile 69 oranında engelli raporu bulunan bireylere ödenen aylık destek 5 bin 103 liradan 5 bin 793 liraya yükselirken, yüzde 70 ve üzeri engelli vatandaşların aylığı ise 7 bin 655 liradan 8 bin 690 liraya çıkarıldı.

Öte yandan, 18 yaş altındaki engelli bireylerin bakımını üstlenen yakınlarına verilen aylık destek tutarı da güncellendi. Daha önce 5 bin 103 lira olarak ödenen bu yardım, yeni düzenlemeyle birlikte 5 bin 793 liraya yükseldi. Yapılan artışla birlikte engelli bireyler ve ailelerinin ekonomik yükünün bir ölçüde hafifletilmesi hedeflenirken, güncellenen ödemelerin Temmuz ayından itibaren hak sahiplerinin hesaplarına yatırılması öngörülüyor.