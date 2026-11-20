Süper Kunduz Dolunayı ne zaman, saat kaçta? Kasım Dolunayı Türkiye'den görülecek mi?
Süper Kunduz Dolunayı, Kasım 2026'da gökyüzünde yılın dikkat çeken olaylarından biri olarak izlenecek. Kasım Dolunayı'nın Dünya'ya yakın konumda gerçekleşmesi, Ay'ın normalden daha büyük ve parlak görünmesini sağlayacak. Peki, Süper Kunduz Dolunayı ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek, Türkiye'den görülecek mi? İşte 24 Kasım Kasım Dolunayı günü ve saati...
Kasım Dolunayı günü ve saati, gökyüzü olaylarını takip edenlerin gündeminde yer alıyor. Kasım 2026 dolunayı, geleneksel adıyla Kunduz Dolunayı (Beaver Moon) olarak anılıyor. Dünya'ya yakın konumda gerçekleşecek Süper Ay'ın normal dolunaylara göre daha büyük ve parlak görünmesi bekleniyor. Peki, Süper Kunduz Dolunayı ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek? Kasım Dolunayı Türkiye'den görülecek mi? İşte, 2026 Kasım kunduz dolunayı tarihi ve saatine ilişkin merak edilenler…
SÜPER KUNDUZ DOLUNAYI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Kasım 2026 dolunayı, 24 Kasım Salı günü Türkiye saatiyle 17.54 civarında tam dolunay evresine ulaşacak. Bu sırada Ay, gökyüzünde tamamen aydınlanmış şekilde görülecek.
Kasım dolunayının Süper Ay olarak adlandırılmasının nedeni, Ay'ın Dünya'ya yakın konumda bulunması. Bu yakınlık, Ay'ın gökyüzündeki görünür boyutunun ve parlaklığının normal dolunaylara kıyasla daha fazla olmasını sağlayacak.
KASIM DOLUNAYI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?
Süper Kunduz Dolunayı Türkiye'den gözlemlenebilecek. 24 Kasım'da gün batımının ardından Ay'ın doğuşuyla birlikte dolunay manzarası izlenebilecek.
Gözlem için gökyüzünün açık olduğu, ufkun rahat görülebildiği ve şehir ışıklarının yoğun olmadığı alanların tercih edilmesi öneriliyor. Bulutlu hava ve olumsuz hava koşulları ise gözlemi zorlaştırabilir.
KUNDUZ DOLUNAYI NEDİR, NEDEN BU İSİMLE ANILIYOR?
Kunduz Dolunayı (Beaver Moon), kasım ayında gerçekleşen dolunayın geleneksel adıdır. İsim, Kuzey Amerika'daki mevsimsel doğa gözlemlerine dayanıyor.
Kasım ayı, kunduzların kış gelmeden önce barınaklarını hazırladığı ve yiyecek stokladığı dönemle ilişkilendirildiği için bu dolunaya Kunduz Dolunayı adı verilmiştir. Günümüzde de özellikle Kuzey Amerika'daki geleneksel dolunay takvimlerinde bu isim kullanılmaktadır.
SÜPER AY NEDİR, NORMAL DOLUNAYDAN FARKI NE?
Süper Ay, Ay'ın dolunay evresindeyken Dünya'ya yakın konumda bulunmasıyla ortaya çıkan gökyüzü olayıdır. Ay'ın yörüngesi elips şeklinde olduğu için Dünya'ya olan uzaklığı sürekli değişir.
Dünya'ya daha yakın olduğu dönemlerde Ay, normal dolunaylara kıyasla gökyüzünde daha büyük ve parlak görünebilir. Süper Ay sırasında görünür boyutundaki artış yüzde 7-14, parlaklığındaki artış ise yüzde 30'a kadar ulaşabilir.