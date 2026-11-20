SÜPER AY NEDİR, NORMAL DOLUNAYDAN FARKI NE?

Süper Ay, Ay'ın dolunay evresindeyken Dünya'ya yakın konumda bulunmasıyla ortaya çıkan gökyüzü olayıdır. Ay'ın yörüngesi elips şeklinde olduğu için Dünya'ya olan uzaklığı sürekli değişir.

Dünya'ya daha yakın olduğu dönemlerde Ay, normal dolunaylara kıyasla gökyüzünde daha büyük ve parlak görünebilir. Süper Ay sırasında görünür boyutundaki artış yüzde 7-14, parlaklığındaki artış ise yüzde 30'a kadar ulaşabilir.