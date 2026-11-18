SÜPER LİG 12. HAFTA MAÇ PROGRAMI: Trendyol Süper Lig ne zaman başlıyor, 12. hafta fikstürü belli oldu mu? Bu hafta hangi maçlar var?
Milli maçlar nedeniyle Süper Lig'e verilen arada sona gelinirken futbolseverlerin gözü yeniden lig heyecanına çevrildi. Kasım ayındaki Milli Takım karşılaşmalarının tamamlanmasıyla birlikte kulüpler, kaldıkları yerden devam edecekleri lig mücadelesi için son hazırlıklarını yapıyor. Şampiyonluk yarışından puan tablosundaki sıralamaya kadar büyük önem taşıyan yeni hafta öncesinde maçların oynanacağı tarihler ve saatler merak ediliyor. Türkiye Futbol Federasyonunun açıkladığı fikstürle birlikte takımların rakipleri ve karşılaşma programı da netlik kazandı. Peki, Trendyol Süper Lig ne zaman başlayacak, 12. hafta maçları hangi gün oynanacak? Bu hafta hangi takımlar karşı karşıya gelecek? İşte Süper Lig 12. hafta maç programı ve fikstüre ilişkin ayrıntılar...
Trendyol Süper Lig'de milli aranın ardından futbol heyecanı yeniden başlıyor. Kasım ayındaki Milli Takım maçları nedeniyle lig mücadelesine verilen kısa molanın sonuna gelinirken takımlar, yeni haftaya puan kaybı yaşamadan başlamak için hazırlıklarını tamamlıyor. Taraftarlar ise takımlarının sahaya çıkacağı günü ve karşılaşmaların başlama saatlerini öğrenmek için fikstür araştırmalarına hız verdi. Türkiye Futbol Federasyonunun yayımladığı maç programıyla birlikte 12. haftanın takvimi de belli oldu. Peki, Süper Lig'de maçlar ne zaman başlayacak, milli ara hangi gün sona erecek? Bu hafta hangi takımların maçı var, karşılaşmalar saat kaçta oynanacak? İşte Trendyol Süper Lig 12. hafta fikstürü ve maç takvimine ilişkin merak edilenler...
SÜPER LİG'DE MAÇLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Trendyol Süper Lig'de milli ara 21 Kasım 2026 Cumartesi günü sona erecek. Futbol heyecanının yeniden başlayacağı 12. haftanın ilk maçında Gençlerbirliği ile Gaziantep FK saat 13.30'da karşılaşacak. Günün devamında saat 16.00'da iki mücadele oynanacak. Amed Sportif Faaliyetler, Çaykur Rizespor'u konuk ederken Galatasaray, sahasında Samsunspor ile kozlarını paylaşacak.
Cumartesi gününün kapanışında ise Kocaelispor ile Fenerbahçe saat 19.00'da Kocaeli Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Böylece Süper Lig'de milli ara sonrasındaki ilk gün dört karşılaşmaya sahne olacak.
TRENDYOL SÜPER LİG 12. HAFTA MAÇ FİKSTÜRÜ
21 Kasım 2026 Cumartesi
- 13.30 – Gençlerbirliği - Gaziantep FK
- 16.00 – Amed Sportif Faaliyetler - Çaykur Rizespor
- 16.00 – Galatasaray - Samsunspor
- 19.00 – Kocaelispor - Fenerbahçe
22 Kasım 2026 Pazar
- 13.30 – Erzurumspor FK - Göztepe
- 16.00 – Kasımpaşa - Corendon Alanyaspor
- 16.00 – TÜMOSAN Konyaspor - Beşiktaş
- 19.00 – Trabzonspor - Eyüpspor
23 Kasım 2026 Pazartesi
- 20.00 – İstanbul Başakşehir FK - Arca Çorum FK
GALATASARAY, FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ'IN MAÇLARI HANGİ GÜN?
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray ve Fenerbahçe, 21 Kasım Cumartesi günü sahaya çıkacak. Sarı-kırmızılılar, saat 16.00'da Samsunspor'u ağırlayarak milli ara sonrasındaki ilk maçını taraftarı önünde oynayacak.
Fenerbahçe ise aynı gün saat 19.00'da Kocaelispor'a konuk olacak. Beşiktaş, 22 Kasım Pazar günü saat 16.00'da Konyaspor deplasmanında puan mücadelesi verecek.
Haftanın dikkat çeken diğer karşılaşmasında ise Trabzonspor, pazar günü saat 19.00'da Eyüpspor'u sahasında ağırlayacak.