SÜPER LİG'DE KRİTİK MAÇ! Galatasaray - Amedspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...
Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart karşısında aldığı galibiyetle moral bulan Galatasaray, milli maç arasına Amedspor mücadelesiyle girmeye hazırlanıyor. Taraftarı önünde üç puanı hedefleyen sarı-kırmızılı ekip, kazanması halinde en yakın rakibiyle arasındaki farkı 5 puana çıkaracak. Amedspor ise İstanbul deplasmanından puanla dönerek güçlü rakibine karşı sürpriz yapmayı amaçlıyor. Peki, Galatasaray - Amedspor maçı bugün saat kaçta başlayacak, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte karşılaşmanın yayın bilgileri, muhtemel 11'leri ve maç öncesi son gelişmeler…
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart'ı mağlup etmesinin ardından gözünü Süper Lig'deki Amedspor karşılaşmasına çevirdi. Milli araya galibiyetle girmek isteyen sarı-kırmızılılar, sahasında oynayacağı mücadeleden üç puanla ayrılması halinde zirvedeki puan farkını 5'e yükseltecek. İstanbul'a puan hedefiyle gelen Amedspor ise güçlü rakibi karşısında avantaj elde etmeye çalışacak. Peki, Galatasaray - Amedspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte kritik mücadele öncesinde merak edilenler ve takımların muhtemel 11'leri…
GALATASARAY - AMEDSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, Amed Sportif Faaliyetler'i konuk edecek. RAMS Park'ın ev sahipliği yapacağı mücadele 7 Kasım bugün saat 19.00'da başlayacak.
Sarı-kırmızılıların taraftarı önünde sahaya çıkacağı karşılaşmada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.
GALATASARAY - AMEDSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Galatasaray ile Amedspor arasında oynanacak karşılaşma, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.