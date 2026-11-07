Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor SÜPER LİG'DE KRİTİK MAÇ! Galatasaray - Amedspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

        SÜPER LİG'DE KRİTİK MAÇ! Galatasaray - Amedspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

        Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart karşısında aldığı galibiyetle moral bulan Galatasaray, milli maç arasına Amedspor mücadelesiyle girmeye hazırlanıyor. Taraftarı önünde üç puanı hedefleyen sarı-kırmızılı ekip, kazanması halinde en yakın rakibiyle arasındaki farkı 5 puana çıkaracak. Amedspor ise İstanbul deplasmanından puanla dönerek güçlü rakibine karşı sürpriz yapmayı amaçlıyor. Peki, Galatasaray - Amedspor maçı bugün saat kaçta başlayacak, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte karşılaşmanın yayın bilgileri, muhtemel 11'leri ve maç öncesi son gelişmeler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Kasım 2026 - 11:04 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart'ı mağlup etmesinin ardından gözünü Süper Lig'deki Amedspor karşılaşmasına çevirdi. Milli araya galibiyetle girmek isteyen sarı-kırmızılılar, sahasında oynayacağı mücadeleden üç puanla ayrılması halinde zirvedeki puan farkını 5'e yükseltecek. İstanbul'a puan hedefiyle gelen Amedspor ise güçlü rakibi karşısında avantaj elde etmeye çalışacak. Peki, Galatasaray - Amedspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte kritik mücadele öncesinde merak edilenler ve takımların muhtemel 11'leri…

        2

        GALATASARAY - AMEDSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, Amed Sportif Faaliyetler'i konuk edecek. RAMS Park'ın ev sahipliği yapacağı mücadele 7 Kasım bugün saat 19.00'da başlayacak.

        Sarı-kırmızılıların taraftarı önünde sahaya çıkacağı karşılaşmada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

        3

        GALATASARAY - AMEDSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

        Galatasaray ile Amedspor arasında oynanacak karşılaşma, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

        4

        MUHTEMEL 11'LER

        Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Singo, Jakobs, Torreira, Sara, Sane, Batrakov, Leao, Deniz Gül

        Amedspor: Lafont, Krasniqi, Bates, Mehmet Yeşil, Umut Meraş, Furkan Soyalp, Raveloson, Lutin, Saba, Khalil, Orban

        ÖNERİLEN VİDEO

        Komşuların tartışması cinayetle bitti

        Malatya'nın Yazıhan ilçesinde tartıştığı komşusu 40 yaşındaki Erhan G. tarafından tabanca ile vurulan itfaiye eri 42 yaşındaki Eser Kaya yaşamını yitirdi. (DHA)

        #galatasaray
        #Amedspor
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Et fiyatlarına yeni düzenleme
        Et fiyatlarına yeni düzenleme
        Komşuların tartışması cinayetle bitti
        Komşuların tartışması cinayetle bitti
        Otomobilinden inip diğer aracın camını yumrukladı
        Otomobilinden inip diğer aracın camını yumrukladı
        Ticaret Bakanlığı o oyuncağın satışını yasakladı
        Ticaret Bakanlığı o oyuncağın satışını yasakladı
        Dikkat! Tam mevsimi... Komşusundan aldığı mantar hayattan kopardı
        Dikkat! Tam mevsimi... Komşusundan aldığı mantar hayattan kopardı
        Fon soruşturmasında 4 tutuklama
        Fon soruşturmasında 4 tutuklama
        Ünlü senarist hayatını kaybetti
        Ünlü senarist hayatını kaybetti
        Tesla Cybertruck'ın fişini çekti
        Tesla Cybertruck'ın fişini çekti
        Anne ve kardeş katilinden şaşırtan savunma!
        Anne ve kardeş katilinden şaşırtan savunma!
        Erkekte aradığı kriterleri sıraladı
        Erkekte aradığı kriterleri sıraladı
        Osimhen ameliyat oldu!
        Osimhen ameliyat oldu!
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        Nursema'nın dönüşü damga vurdu
        Nursema'nın dönüşü damga vurdu
        Süper Lig'de kritik randevu!
        Süper Lig'de kritik randevu!
        Coşkun Sabah: 'Anılar' kırmızı çizgim
        Coşkun Sabah: 'Anılar' kırmızı çizgim
        Dünyada altın talebi dirençli
        Dünyada altın talebi dirençli
        Kartal yara sarmak istiyor!
        Kartal yara sarmak istiyor!
        Kuyumcudan 200 tane yüzük çaldı! Gerçek çok başka çıktı
        Kuyumcudan 200 tane yüzük çaldı! Gerçek çok başka çıktı
        "Evlenmek ve anne olmak istiyorum"
        "Evlenmek ve anne olmak istiyorum"
        17 yaşındaki Mustafa Demir cinayetinde karar! Çocuk katillere ceza yağdı
        17 yaşındaki Mustafa Demir cinayetinde karar! Çocuk katillere ceza yağdı