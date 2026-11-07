SÜPER LİG'DE KRİTİK MAÇ! Galatasaray - Amedspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart'ı mağlup etmesinin ardından gözünü Süper Lig'deki Amedspor karşılaşmasına çevirdi. Milli araya galibiyetle girmek isteyen sarı-kırmızılılar, sahasında oynayacağı mücadeleden üç puanla ayrılması halinde zirvedeki puan farkını 5'e yükseltecek. İstanbul'a puan hedefiyle gelen Amedspor ise güçlü rakibi karşısında avantaj elde etmeye çalışacak. Peki, Galatasaray - Amedspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte kritik mücadele öncesinde merak edilenler ve takımların muhtemel 11'leri…