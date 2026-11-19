Süper Loto sonucu sorgulama ekranı Milli Piyango Online: 19 Kasım 2026 Perşembe Süper Loto sonuçları açıklandı!
Süper Loto'da haftanın merakla beklenen çekiliş heyecanı 19 Kasım 2026 Perşembe günü yeniden yaşandı. Milli Piyango Online tarafından düzenlenen çekilişe katılanlar, büyük ikramiyenin sahibini bulup bulmadığını öğrenmek için Süper Loto sonuç ekranına yöneldi. Peki, 19 Kasım 2026 Süper Loto sonuçları açıklandı mı, kazandıran numaralar ne oldu? İşte Süper Loto çekiliş sonucu ve Milli Piyango Online sonuç sorgulama ekranı...
Süper Loto'nun 19 Kasım Perşembe tarihli çekilişi için heyecan doruğa çıktı. Haftada üç gün düzenlenen şans oyununun yeni çekilişi saat 21.30'da gerçekleştirildi. Çekilişin tamamlanmasının ardından kazanan numaralar Milli Piyango Online üzerinden ilan edildi. Büyük ikramiyenin yanı sıra 5, 4, 3 ve 2 bilen kategorilerindeki kazanan kişi sayıları da belli oldu. Peki, Süper Loto'da 19 Kasım çekilişinde hangi numaralar çıktı, büyük ikramiye devretti mi? İşte merak edilen sonuçlar ve bilet sorgulama işleminin ayrıntıları...
19 KASIM 2026 SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı.
İşte 19 Kasım Perşembe Süper Logo sonuçları:
18 - 28 - 30 - 42 - 50 - 59
SÜPER LOTO 6 BİLEN ÇIKTI MI, BÜYÜK İKRAMİYE DEVRETTİ Mİ?
Süper Loto çekilişinin ardından en çok merak edilen konuların başında 6 bilen talihlinin çıkıp çıkmadığı geliyor.
Süper Loto'da büyük ikramiye (977.312.071,18 ₺) devretti
SÜPER LOTO SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Süper Loto sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar, Milli Piyango Online'ın resmi sonuç sorgulama ekranı üzerinden biletlerini kolayca kontrol edebiliyor. Bilet üzerindeki çekiliş tarihi ve numaralar girilerek ikramiye kazanılıp kazanılmadığı anında öğrenilebiliyor.
SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin! Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.