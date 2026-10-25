Süper Loto sonuçları açıklanıyor! 25 Ekim Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları bilet sorgula ekranı
Süper Loto çekiliş sonuçları, Milli Piyango Online'ın resmî internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor. 25 Ekim Süper Loto sonuçları kazandıran numaralar canlı ve noter huzurunda gerçekleşen çekiliş sonrası belli oluyor. Peki 25 Ekim Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?
Süper Loto sonuçları kazandıran numaralar merak ediliyor.1 ile 60 arasından seçilen 6 şanslı numara kürelerden düşerek kazananları belirliyor. Kazandıran numaraların kendisine çıkmasını isteyenler ‘’Süper Loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?’’ sorusuna yanıt arıyor. İşte Süper Loto 25 Ekim 2026 sonuçları
25 EKİM SÜPER LOTO SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sisal Şans tarafından salı, perşembe ve pazar akşamları gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi saat 21.30’da yapılan çekiliş sonrası belli olacak.
SÜPER LOTO KURALLARI
Süper Loto, 1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyundur. Süper Loto ile en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.
Süper Loto’yu online oynamak için www.millipiyangoonline.com ve/veya Milli Piyango uygulaması üzerinden profil oluşturabilir ve hemen kupon oluşturmaya başlayabilirsin. Ayrıca en yakın Milli Piyango satış bayilerimizi ziyaret ederek, ikramiye ve kazanma oranı artarak yenilenen Süper Loto’yu oynamaya devam edebilirsin.