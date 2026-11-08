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        Haberler Bilgi Süper Loto sonuçları ne zaman açıklanacak? 8 Kasım 2026 Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları bilet sorgula ekranı

        Süper Loto sonuçları ne zaman açıklanacak? 8 Kasım 2026 Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları bilet sorgula ekranı

        Süper Loto'da heyecanlı bekleyiş sürüyor. 8 Kasım 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek çekiliş öncesinde vatandaşlar, kazandıran numaraların ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Her çekilişte Milli Piyango Online üzerinden canlı ve noter huzurunda duyurulan Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar merak ediliyor. Peki Süper Loto sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 8 Kasım 2026 Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları bilet sorgula ekranı ve kazandıran numaralar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Kasım 2026 - 21:19 Güncelleme:
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        Süper Loto sonuçları merak ediliyor. Son çekilişte 6 bilen çıkmaması nedeniyle devreden büyük ikramiye ise 850 milyon 312 bin TL'yi aştı. Şans oyunu tutkunları, bu akşam yapılacak çekilişte büyük ikramiyenin sahibini bulup bulmayacağını araştırıyor. İşte, 8 Kasım 2026 Süper Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı

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        SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Süper Loto çekiliş sonuçları 21.30’da yapılan çekiliş sonrası belli olacak. 

        SÜPER LOTO SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

        Süper Loto sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar, Milli Piyango Online'ın resmi sonuç sorgulama ekranı üzerinden biletlerini kolayca kontrol edebiliyor. Bilet üzerindeki çekiliş tarihi ve numaralar girilerek ikramiye kazanılıp kazanılmadığı anında öğrenilebiliyor.

        SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

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        SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

        Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

        İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin! Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

        Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

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