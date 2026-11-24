Süper Loto sonucu sorgulama ekranı: 24 Kasım Salı Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı, büyük ikramiye devretti
Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto çekilişinde heyecanlı bekleyiş sona erdi. 24 Kasım 2026 Salı günü gerçekleştirilen haftanın çekilişinin ardından kazandıran numaralar merak konusu oldu. Büyük ikramiye hayaliyle kuponlarını dolduranlar, çekiliş sonuçlarını öğrenmek için Süper Loto sorgulama ekranına yöneldi. 6 bilen talihlinin çıkıp çıkmadığı ve ikramiyenin devredip devretmediği araştırılmaya başlandı. Peki 24 Kasım 2026 Süper Loto sonuçları açıklandı mı, Süper Loto sonucu nasıl sorguanır? İşte Milli Piyango Online Süper Loto sonuç sorgulama ekranı...
Haftanın merakla beklenen Süper Loto çekilişi 24 Kasım Salı günü gerçekleştirildi. Çekilişin tamamlanmasıyla birlikte vatandaşlar sonuçları öğrenmek için araştırmalarına hız verdi. Büyük ikramiyeyi kazanma umuduyla kupon hazırlayan oyuncular, 6 şanslı numarayı kontrol ediyor. Milli Piyango Online üzerinden sonuç sorgulama işlemleri de yakından takip ediliyor. Peki Süper Loto çekiliş sonuçları nasıl sorgulanır, 24 Kasım 2026 kazandıran numaralar neler? İşte Süper Loto sonuç sorgulama ekranına ilişkin ayrıntılar...
24 KASIM 2026 SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
24 Kasım 2026 Salı günü gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinin ardından sonuçlar Milli Piyango Online üzerinden ilan ediliyor.
Çekilişte belirlenen 6 şanslı numara, büyük ikramiyenin sahibini ve diğer ikramiye kategorilerindeki kazananları belirliyor.
SÜPER LOTO KAZANDIRAN NUMARALAR BELLİ OLDU MU?
Süper Loto çekilişinin kazandıran numaralarını ve ikramiye dağılımını Milli Piyango'nun resmi sonuç ekranından kontrol edebilirsiniz.
24 Kasım 2026 Süper Loto kazandıran numaraları:
3 - 12 - 19 - 21 - 25 - 46
Süper Loto sonuçlarına göre büyük ikramiye (1.023.782.654,08 ₺) devretti.
SÜPER LOTO SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Süper Loto sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar, Milli Piyango Online'ın resmi sonuç sorgulama ekranı üzerinden biletlerini kolayca kontrol edebiliyor. Bilet üzerindeki çekiliş tarihi ve numaralar girilerek ikramiye kazanılıp kazanılmadığı anında öğrenilebiliyor.
SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin! Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.