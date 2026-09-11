Taşacak Bu Deniz dizisinin yeni sezon heyecanı izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Sezon finalinin ardından ekranlara ara veren yapımın ne zaman yeniden başlayacağı, dizinin takipçilerinin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Adil ve Esme’nin zorlu ilişkisini, çatışmalarını ve tutku dolu hikayesini konu alan dizi, haziran ayında yayınlanan 31. bölümüyle sezon finali yapmıştı. Peki, Taşacak Bu Deniz 2. sezon ne zaman başlayacak? Dizi bu hafta yayınlanacak mı? Yeni sezon tarihi açıklandı mı? İşte izleyicilerin merak ettiği tüm detaylar...