TAŞACAK BU DENİZ BU HAFTA VAR MI? Taşacak Bu Deniz yeni sezon ne zaman başlıyor, 2. sezon tarihi belli oldu mu?
Taşacak Bu Deniz dizisinin yeni sezonu için izleyicilerin bekleyişi sürüyor. Adil ve Esme'nin imkansızlıklar, çatışmalar ve tutkulu duygularla şekillenen hikayesini ekrana taşıyan yapım, haziran ayında yayınlanan 31. bölümüyle sezon finali yapmıştı. Ulaş Tuna Astepe, Deniz Baysal, Burak Yörük ve Ava Yaman'ın başrollerinde yer aldığı dizinin ikinci sezonunda yaşanacak gelişmeler şimdiden merak konusu oldu. Dizinin takipçileri, yeni sezon başlangıç tarihini ve bu hafta ekranlarda olup olmayacağını araştırıyor. Peki, Taşacak Bu Deniz 2. sezon ne zaman başlayacak? Yeni sezon yayın tarihi açıklandı mı? İşte diziyle ilgili merak edilen son bilgiler...
Taşacak Bu Deniz dizisinin yeni sezon heyecanı izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Sezon finalinin ardından ekranlara ara veren yapımın ne zaman yeniden başlayacağı, dizinin takipçilerinin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Adil ve Esme’nin zorlu ilişkisini, çatışmalarını ve tutku dolu hikayesini konu alan dizi, haziran ayında yayınlanan 31. bölümüyle sezon finali yapmıştı. Peki, Taşacak Bu Deniz 2. sezon ne zaman başlayacak? Dizi bu hafta yayınlanacak mı? Yeni sezon tarihi açıklandı mı? İşte izleyicilerin merak ettiği tüm detaylar...
TAŞACAK BU DENİZ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Taşacak Bu Deniz dizisinin 2. sezon yayın tarihi henüz netleşmedi.
TRT 1’in merakla beklenen yapımının yeni sezon bölümleriyle Eylül veya Ekim ayı içerisinde ekranlara dönmesi bekleniyor.
TAŞACAK BU DENİZ SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?
Yirmi yıl sonra yeniden bir araya gelen Esme, Adil ve Eleni için artık geçmişin yaralarını sarmaktan çok hesaplaşma zamanı gelir. Koçari Konağı'nda düzenlenen görkemli kına gecesi, yıllardır gizlenen sırların ortaya saçıldığı büyük bir yüzleşmeye dönüşür. Furtuna ailesi kendisini hiç beklemediği bir hesabın ortasında bulurken, geçmişte işlenen günahların bedeli ağır şekilde ödenmeye başlanır.
Uzun süredir verdikleri mücadelede önemli bir zafer elde eden Esme ve Adil, sonunda hayalini kurdukları mutlu geleceğe kavuşmanın eşiğine gelir. Ancak düğün günü yaklaşırken kader onlar için bambaşka planlar hazırlamıştır. Büyük savaşın ardından gelen zaferin bedeli düşündüklerinden çok daha ağır olurken, çift kendilerini hayatlarının en zor sınavıyla karşı karşıya bulur.