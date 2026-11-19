Kasım ara tatiliyle birlikte ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri kısa bir dinlenme molasına çıktı. 13 Kasım Cuma günü son derslerin tamamlanmasının ardından başlayan tatil süreci, hafta sonuyla birlikte uzayacak. MEB'in çalışma takviminde resmi ara tatil tarihleri 16-20 Kasım 2026 olarak belirlendi. Peki, ara tatil hangi gün sona erecek ve okullar ne zaman açılacak? İşte merak edilen detaylar...