Tatil bitiyor, okul heyecanı başlıyor! Ara tatil ne zaman bitecek? Okullar ne zaman açılacak?
2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili için beklenen gün geldi. Milyonlarca öğrenci, 13 Kasım 2026 Cuma günü derslerin tamamlanmasıyla birlikte hafta sonu tatiline girdi ve ardından kasım ara tatili heyecanı başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan takvime göre birinci dönem ara tatili 16 Kasım Pazartesi günü başlayacak. Tatil sürecinde öğrenciler dinlenme fırsatı bulurken veliler de okulların yeniden açılacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, kasım ara tatili ne zaman bitecek, okullar ne zaman açılacak? İşte okulların açılacağı tarih...
Kasım ara tatiliyle birlikte ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri kısa bir dinlenme molasına çıktı. 13 Kasım Cuma günü son derslerin tamamlanmasının ardından başlayan tatil süreci, hafta sonuyla birlikte uzayacak. MEB'in çalışma takviminde resmi ara tatil tarihleri 16-20 Kasım 2026 olarak belirlendi. Peki, ara tatil hangi gün sona erecek ve okullar ne zaman açılacak? İşte merak edilen detaylar...
ARA TATİL NE ZAMAN BİTECEK, OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığının 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre birinci dönem ara tatili 20 Kasım 2026 Cuma günü sona erecek.
Ancak tatilin ardından hafta sonu da bulunduğu için öğrenciler 21-22 Kasım tarihlerinde de okula gitmeyecek. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 23 Kasım 2026 Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak.
Böylece öğrenciler 14 Kasım Cumartesi gününden 22 Kasım Pazar gününe kadar toplam 9 gün boyunca eğitim öğretime ara vermiş olacak.
KASIM ARA TATİLİ 9 GÜN MÜ SÜRECEK?
2026 Kasım ara tatili, resmi takvimde 5 iş günü olarak uygulanacak. Ancak hafta sonları da hesaba katıldığında öğrencilerin tatil süresi 9 güne ulaşacak.
Tatil takvimi şöyle:
- 13 Kasım 2026 Cuma: Son ders günü
- 14 Kasım Cumartesi: Hafta sonu tatili
- 15 Kasım Pazar: Hafta sonu tatili
- 16 Kasım Pazartesi: Resmi ara tatil başlangıcı
- 20 Kasım Cuma: Resmi ara tatilin son günü
- 21-22 Kasım: Hafta sonu tatili
- 23 Kasım Pazartesi: Okullar açılıyor.
15 TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Kasım ara tatilinin tamamlanmasının ardından öğrenciler birinci dönem eğitimlerine devam edecek. 2026-2027 eğitim öğretim yılının birinci dönemi 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek.
Yarıyıl tatili ise 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 5 Şubat 2027 Cuma günü tamamlanacak. Öğrenciler 8 Şubat 2027 Pazartesi günü ikinci dönemin ilk dersine girecek.
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN 2027?
Öğrencilerin merak ettiği bir diğer konu ise ikinci dönem ara tatil tarihleri oldu. MEB'in açıkladığı çalışma takvimine göre 2026-2027 eğitim öğretim yılının ikinci ara tatili 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayacak.
İkinci ara tatil 12 Mart 2027 Cuma günü sona erecek. Hafta sonuyla birlikte öğrenciler 15 Mart Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak.
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığının açıkladığı takvime göre 2026-2027 eğitim öğretim yılı 25 Haziran 2027 Cuma günü tamamlanacak. Öğrenciler bu tarihte karnelerini alarak yaz tatiline çıkacak.
Böylece kasım ara tatilinin ardından öğrencileri yarıyıl tatili, ikinci dönem ara tatili ve yaz tatili bekliyor.