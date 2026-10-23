TCDD 166 işçi alımı müjdesi! TCDD Devlet Demir Yolları 166 daimi işçi alımı ne zaman, başvurusu nasıl yapılır ve şartları neler, kimler başvurabilir?
Devlet Demir Yolları TCDD 166 işçi alımı yapacağını duyurdu. Başvurular ekim ayı içerisinde gerçekleşecek. TCDD işçi alımı başvuru şartlarını taşımayan adayların başvuruları kabul edilmeyecek ve bu adayların yerine yedek listeden aday çağrılacak. Peki, 2026 TCDD 166 daimi işçi alımı ne zaman, başvurusu nasıl yapılır ve şartları neler? İşte, Devlet Demir Yolları TCDD 166 işçi alımı başvuru detayları
TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin çeşitli illerindeki iş yerlerinde görevlendirmek üzere 166 daimi işçi istihdam edecek. Başvuru yapmak isteyenler ‘’TCDD 166 daimi işçi alımı ne zaman, başvuru şartları neler ve kimler başvurabilir?’’ sorusuna yanıt arıyor. İşe alınacak personel, 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri doğrultusunda belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılacak. İşte, Devlet Demir Yolları TCDD 166 daimi işçi alımı ile ilgili bilgiler
TCDD 166 İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin çeşitli illerindeki iş yerlerinde görevlendirmek üzere 166 daimi işçi istihdam edecek. Yeni personel alımı kapsamında mekaniker, elektrikçi, teknisyen, kaynakçı ve tren teşkil işçisi başta olmak üzere farklı meslek dallarında kadrolar açıldı. KPSS puanı zorunluluğu bulunmayan alımlarda adayların belirlenmesi için noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirilecek. İŞKUR üzerinden yürütülen başvuru süreci 21 Ekim 2026 Çarşamba günü başladı. İş başvurusunda bulunmak isteyen adaylar, işlemlerini 26 Ekim 2026 Pazartesi günü sona erecek başvuru dönemi içerisinde tamamlayabilecek. İşe alınacak personel, 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri doğrultusunda belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılacak.
TCDD İŞÇİ ALIMI 2026 BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
- İlan tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını aşmamış olmak.
- Erkek aday olmak.
- Başvurulan meslek için belirtilen lise veya dengi okulun ilgili alanından mezun olmak.
- Ön lisans veya lisans mezunu olmamak.
- Askerlikle ilişiği bulunmamak; askerlik görevini tamamlamış, tecilli veya muaf olmak.
- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.
- Kamu haklarından mahrum bulunmamak ve ilgili mevzuatta belirtilen suçlardan mahkûm olmamak.
- İlan edilen işyerinin bulunduğu il veya ilçeye ilişkin ikamet koşullarını karşılamak.
- Gece ve vardiyalı çalışma düzenine uygun olmak.
- Görevini yapmaya engel bir sağlık sorunu bulunmamak ve tehlikeli işler sınıfında çalışabileceğini belgelemek.
- Başvuru sırasında yanlış veya gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların atama işlemleri yapılmayacak. Ataması gerçekleştirilmiş olsa dahi şartları taşımadığı belirlenen adayların işlemleri iptal edilebilecek.
TCDD 166 İŞÇİ ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI NASIL?
TCDD Taşımacılık AŞ'nin 166 daimi işçi alımı için belirlediği kontenjanlar, sekiz ayrı meslek dalına dağıtıldı. Personel ihtiyacının en yüksek olduğu alan, 41 kişilik kontenjanla lokomotif mekanikerliği oldu. Bu kadroyu 29 kişilik alımla elektrikçi ve 22 kişilik kontenjanla vagon mekanikeri takip etti. Diğer pozisyonlar için de farklı sayılarda personel istihdam edilmesi planlanıyor.
TCDD 166 işçi alımında mesleklere göre kontenjan dağılımı şöyle:
Mekaniker – Lokomotif: 41
Elektrikçi (Genel): 29
Mekaniker – Vagon: 22
Elektronik İşçisi (Tren): 18
Tesviyeci: 18
Makine Teknisyeni – Motor ve Makine: 16
Tren Teşkil İşçisi: 14
Kaynakçı: 8
Toplam: 166
Adayların başvuracakları kadroya ilişkin mezuniyet alanlarını ve mesleki yeterlilik şartlarını İŞKUR ilanları üzerinden kontrol etmeleri gerekiyor.
TCDD 166 İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
TCDD Taşımacılık AŞ bünyesinde istihdam edilmek isteyen adaylar, başvuru işlemlerini Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) e-Şube platformu aracılığıyla çevrim içi olarak tamamlayabilecek.