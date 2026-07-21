TEMMUZ 2026 GÜNCEL EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI | Banka promosyon ücretleri güncellendi! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

ZİRAAT BANKASI

Ziraat Bankası, SGK emeklilerine yönelik sunduğu promosyon kampanyasının ayrıntılarını duyurdu. Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur kapsamındaki vatandaşlar, maaşlarını 3 yıl boyunca banka üzerinden alma taahhüdü vererek bu fırsattan yararlanabiliyor.

Açıklanan kampanya kapsamında promosyon tutarları maaş aralıklarına göre belirleniyor. Buna göre; 9 bin 999 TL’ye kadar maaş alanlara 5 bin TL, 10 bin TL ile 14 bin 999 TL arasında maaşı olanlara 8 bin TL, 15 bin TL ile 19 bin 999 TL aralığındakilere 10 bin TL ve 20 bin TL ve üzeri maaş sahiplerine ise 12 bin TL ödeme yapılıyor.

Başvurular; Ziraat Mobil, internet bankacılığı, ATM, SMS, müşteri hizmetleri ve şubeler aracılığıyla gerçekleştirilebiliyor. Promosyon ödemeleri ise 3 yıllık taahhüt karşılığında peşin olarak hesaplara yatırılıyor.