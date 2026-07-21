TEMMUZ 2026 GÜNCEL EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI | Banka promosyon ücretleri güncellendi! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
Temmuz 2026 itibarıyla emekli maaşlarına yapılan artışın ardından bankalar da promosyon kampanyalarını yenileyerek rekabeti kızıştırdı. Maaşını farklı bir bankaya taşımayı planlayan milyonlarca emekli, en yüksek promosyonu sunan bankaları ve kampanya detaylarını yakından incelemeye başladı. Güncellenen tutarlar ve ek avantajlar sayesinde kamu ve özel bankaların sunduğu fırsatlar, emeklilerin tercih sürecinde belirleyici olmaya devam ediyor. Peki, güncel emekli promosyonları ne kadar oldu. İşte bankaların Temmuz 2026 itibarıyla promosyon ücretleri...
Temmuz 2026 itibarıyla emekli maaşlarına yapılan artışın ardından bankalar da promosyon kampanyalarını yenileyerek rekabeti kızıştırdı. Maaşını farklı bir bankaya taşımayı planlayan milyonlarca emekli, en yüksek promosyonu sunan bankaları ve kampanya detaylarını yakından incelemeye başladı. Güncellenen tutarlar ve ek avantajlar sayesinde kamu ve özel bankaların sunduğu fırsatlar, emeklilerin tercih sürecinde belirleyici olmaya devam ediyor. Peki, güncel emekli promosyonları ne kadar oldu. İşte bankaların Temmuz 2026 itibarıyla promosyon ücretleri...
TEMMUZ 2026 GÜNCEL BANKA PROMOSYON ÜCRETLERİ
KUVEYT TÜRK
Kuveyt Türk, emekli maaşını bankaya taşımayı düşünenler için hazırladığı yeni promosyon kampanyasının ayrıntılarını duyurdu. SGK emeklileri, maaşlarını bankaya taşıyıp 3 yıl süreyle buradan alma sözü verdiklerinde bu avantajlı tekliften faydalanabiliyor.
Açıklanan kampanyaya göre promosyon tutarları maaş aralıklarına göre kademeli olarak belirleniyor. Buna göre; 10 bin TL’nin altında maaş alanlara 7 bin TL, 10 bin TL ile 15 bin TL arasındakilere 10 bin TL, 15 bin TL ile 20 bin TL arasındakilere 12 bin TL ve 20 bin TL üzeri maaş sahiplerine ise 14 bin TL’ye varan ödeme yapılıyor.
QNB
QNB, emekli maaşını kendi bünyesine taşımayı planlayanlar için güncel promosyon kampanyasının detaylarını paylaştı. Maaşını bankaya taşıyan ve 3 yıl boyunca buradan alma taahhüdü veren emekliler, belirlenen tutarlarda promosyon desteğinden yararlanabiliyor.
Kampanya çerçevesinde promosyon ödemeleri maaş aralıklarına göre değişiklik gösteriyor. Buna göre; 9 bin 999 TL’ye kadar maaş alanlara 8 bin 500 TL, 10 bin TL ile 14 bin 999 TL arasında maaşı olanlara 13 bin 500 TL, 15 bin TL ile 19 bin 999 TL aralığındakilere 16 bin 500 TL ve 20 bin TL ve üzeri maaş alan emeklilere ise 20 bin TL’ye varan promosyon ödemesi sunuluyor.
ŞEKERBANK
Şekerbank, SGK emeklilerine yönelik hazırladığı yeni promosyon kampanyasını kamuoyuyla paylaştı. Maaşını bankaya taşıyan ya da mevcut promosyon sözleşmesini yenileyen emekliler, toplamda 35.000 TL’ye varan promosyon ve ek ödül imkanından faydalanabiliyor.
Kampanya detaylarına göre; 9.999 TL’ye kadar maaş alan emeklilere 18.000 TL’ye kadar ödeme yapılırken, 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara ek şartların sağlanması halinde toplamda 35.000 TL’ye kadar ödeme imkanı sunuluyor.
1 – 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında geçerli olan bu kampanyadan SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emekliler yararlanabiliyor. Promosyondan faydalanmak isteyenlerin ise 3 yıl boyunca maaşlarını Şekerbank üzerinden alacaklarına dair taahhüt vermeleri gerekiyor.
AKBANK
Akbank, Temmuz 2026 dönemine ilişkin emekli promosyon kampanyasının ayrıntılarını paylaştı. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emekliler; maaşlarını bankaya taşıyarak ya da mevcut promosyon sözleşmelerini yenileyerek bu fırsattan yararlanabiliyor.
Kampanya kapsamında promosyon ödemeleri maaş tutarına göre kademeli olarak belirleniyor. Buna göre; 9 bin 999 TL’ye kadar maaş alanlara 6 bin 250 TL, 10 bin TL ile 14 bin 999 TL aralığında maaşı olanlara 10 bin TL, 15 bin TL ile 19 bin 999 TL arasında maaş alanlara 12 bin 500 TL ve 20 bin TL ve üzeri maaş sahiplerine ise 15 bin TL promosyon ödemesi sunuluyor.
ZİRAAT BANKASI
Ziraat Bankası, SGK emeklilerine yönelik sunduğu promosyon kampanyasının ayrıntılarını duyurdu. Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur kapsamındaki vatandaşlar, maaşlarını 3 yıl boyunca banka üzerinden alma taahhüdü vererek bu fırsattan yararlanabiliyor.
Açıklanan kampanya kapsamında promosyon tutarları maaş aralıklarına göre belirleniyor. Buna göre; 9 bin 999 TL’ye kadar maaş alanlara 5 bin TL, 10 bin TL ile 14 bin 999 TL arasında maaşı olanlara 8 bin TL, 15 bin TL ile 19 bin 999 TL aralığındakilere 10 bin TL ve 20 bin TL ve üzeri maaş sahiplerine ise 12 bin TL ödeme yapılıyor.
Başvurular; Ziraat Mobil, internet bankacılığı, ATM, SMS, müşteri hizmetleri ve şubeler aracılığıyla gerçekleştirilebiliyor. Promosyon ödemeleri ise 3 yıllık taahhüt karşılığında peşin olarak hesaplara yatırılıyor.
GARANTİ BBVA
Garanti BBVA, Temmuz 2026 dönemine yönelik emekli promosyon kampanyasının detaylarını paylaştı. SGK emeklileri, maaşlarını bankaya taşıyarak 15 bin TL’ye kadar nakit promosyon elde edebiliyor.
Kampanya kapsamında sunulan ek avantajlarla birlikte toplam kazanç daha da artabiliyor. Bonus Kart veya Paracard ile yapılacak harcamalar, Avans Hesap kullanımı ve yeni sigorta ürünleri gibi fırsatlar sayesinde ilave 10 bin TL’ye kadar ödül kazanmak mümkün hale geliyor. Böylece emekliler, toplamda 25 bin TL’ye varan promosyon ve ek avantajlardan yararlanabiliyor.
VAKIFBANK
VakıfBank, emekli maaşını bankaya taşıyan SGK emeklilerine yönelik güncel promosyon kampanyasını açıkladı. Kampanya kapsamında emeklilere 12 bin TL’ye kadar nakit promosyon ödemesi yapılırken, VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile yapılan harcamalar üzerinden ek kazanç imkanı da sunuluyor.
Kredi kartı avantajı çerçevesinde emekliler, 9 ay boyunca toplamda 18 bin TL’ye varan ek gelir elde edebiliyor. İlk 6 ayda maaş hesabına, sonraki 3 ayda ise kredi kartı ekstresine aylık 2 bin TL’ye kadar katkı sağlanıyor.
Bu ek fırsattan yararlanabilmek için her ay Emekli Troy Kredi Kartı ile en az 1.000 TL tutarında harcama yapılması şartı aranıyor. Kampanya, belirlenen tarihler arasında maaşını VakıfBank’a taşıyan ya da ilk emekli maaşını bankadan almaya başlayan SGK emeklileri için geçerli oluyor.
Sunulan nakit promosyon ve ek avantajlar birlikte değerlendirildiğinde, emeklilere toplamda 30 bin TL’ye kadar ulaşan bir kazanç fırsatı sağlanıyor.
İŞ BANKASI
Türkiye İş Bankası, Temmuz 2026 dönemine yönelik emekli promosyon kampanyasının ayrıntılarını duyurdu. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki SGK emeklileri, maaşlarını bankaya taşıyarak ya da mevcut maaşları için 3 yıllık taahhüt vererek kampanyadan faydalanabiliyor.
Kampanya kapsamında emeklilere maaş tutarına göre 15 bin TL’ye kadar nakit promosyon ödemesi yapılırken, sunulan ek fırsatlarla birlikte toplam kazanç 25 bin TL seviyesine kadar çıkabiliyor. Ayrıca ücretsiz para transferi, Maximum Kart ayrıcalıkları ve avantajlı faiz oranlarıyla sunulan ek hesap gibi ek hizmetler de kampanyaya dahil ediliyor.
1-31 Temmuz 2026 tarihleri arasında geçerli olan kampanyada, gerekli şartları yerine getiren emeklilere promosyon ödemeleri başvuru sonrası veya maaşın bankaya aktarılmasının ardından 3 iş günü içinde hesaplara yatırılıyor. Promosyondan yararlanmak için maaşın 3 yıl boyunca İş Bankası üzerinden alınacağına dair taahhüt verilmesi gerekiyor.
ING
ING Türkiye, Temmuz 2026 döneminde emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine yönelik yeni promosyon kampanyasını duyurdu. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki SGK emeklileri, maaş tutarlarına bağlı olarak ek koşul aranmaksızın 15 bin TL’ye kadar nakit promosyon elde edebiliyor.
Sunulan ek avantajlarla birlikte toplam kazanç daha da artabiliyor. Kampanyadan yararlanan emekliler, ek fırsatları da değerlendirdiklerinde toplamda 32 bin TL’ye varan promosyon ödemesine ulaşabiliyor. Yeni emekliler ile Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kapsamında emekli olan vatandaşlar da kampanya kapsamına dahil ediliyor.
Açıklanan detaylara göre, 20 bin TL ve üzeri maaş alan emeklilere 15 bin TL koşulsuz promosyon verilirken; fatura talimatı verilmesi, Turuncu Hesap kullanımı, ihtiyaç kredisi ve banka kartı harcamalarına yönelik iade gibi ek imkanlarla toplam ödeme tutarı 32 bin TL seviyesine kadar yükseliyor.
HALKBANK
Halkbank, SGK emeklilerine yönelik güncel maaş promosyon kampanyasının ayrıntılarını paylaştı. Maaşını 3 yıl süreyle Halkbank aracılığıyla alma taahhüdü veren emekliler, sahip oldukları maaş tutarına göre belirlenen promosyon ödemelerinden faydalanabiliyor.
Kampanya kapsamında; 10 bin TL ile 14 bin 999 TL arasında maaş alan emeklilere 8 bin TL, 15 bin TL ile 19 bin 999 TL aralığında maaşı bulunanlara 10 bin TL, 20 bin TL ve üzeri maaş alanlara ise 12 bin TL promosyon ödemesi gerçekleştiriliyor.
Bunun yanı sıra SGK’dan ölüm aylığı alan ve maaşı 10 bin TL’nin altında bulunan hak sahipleri de başvuru yapmaları halinde 5 bin TL’lik promosyon desteğinden yararlanabiliyor. Promosyon başvuruları Halkbank Mobil, internet şube ve bankanın sunduğu diğer başvuru kanalları üzerinden gerçekleştirilebiliyor.