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        Haberler Bilgi Ekonomi Bakan Alparslan Bayraktar duyurdu: Üniversite öğrencilerine 13 bin 750 TL burs!

        Bakan Alparslan Bayraktar duyurdu: Üniversite öğrencilerine 13 bin 750 TL burs!

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2026 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversiteye yerleşen öğrencileri ilgilendiren yeni burs programını duyurdu. TENMAK Lisans Bursu Programı kapsamında stratejik alanlarda eğitim görecek başarılı öğrencilere eğitimleri boyunca aylık 13 bin 750 TL başarı bursu verilecek. Program kapsamında toplam 300 üniversite öğrencisi burs desteğinden yararlanacak. Bursiyerlere yalnızca maddi destek değil, akademik danışmanlık ve kariyer desteği de sağlanacak. Başvurular belirlenen tarihler arasında çevrim içi olarak alınırken, adayların belirli başarı şartları karşılaması gerekiyor. Peki, TENMAK burs başvuruları ne zaman, başvuru şartları neler, kimler başvurabilecek? İşte Bakan Alparslan Bayraktar'ın açıkladığı 13 bin 750 TL'lik burs programı şartları ve başvuru takvimi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Temmuz 2026 - 21:11 Güncelleme:
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        Bakan Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 2026 YKS sonuçlarının gençlere ve ailelerine hayırlı olmasını dileyerek TENMAK Lisans Bursu Programı'nın yeni dönem çağrısını başlattıklarını duyurdu. Program kapsamında enerji, nükleer teknoloji, maden, bor, nadir toprak elementleri ve ileri malzeme gibi stratejik alanlarda eğitim alacak başarılı öğrenciler desteklenecek. Burs almaya hak kazanan öğrencilere üniversite eğitimleri boyunca aylık 13 bin 750 TL bursun yanı sıra akademik danışmanlık desteği de verilecek. Başvurular eylül ayında çevrim içi olarak alınacak ve değerlendirmeler YKS başarı sıralamasına göre yapılacak. Peki, TENMAK burs başvuruları ne zaman başlayacak, şartları neler? İşte merak edilen ayrıntılar…

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        TENMAK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

        TENMAK Lisans Bursu Programı başvuruları 1-15 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Başvurular tamamen çevrim içi olarak TENMAK Destek Sistemi üzerinden alınacak.

        Adaylar başvurularını belirtilen tarihler arasında sistem üzerinden tamamlayabilecek.

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        TENMAK BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        Programa başvuruda bulunabilmek için adayların şu şartları taşıması gerekiyor:

        2025 veya 2026 YKS'ye girmiş olmak,

        YKS başarı sıralamasında ilk 100 bin içerisinde yer almak,

        TENMAK tarafından belirlenen 27 lisans programından birine yerleşmiş olmak,

        Lisans kayıt belgesine sahip olmak,

        Başvuru sırasında YKS başarı sıralamasını gösteren belgeyi sisteme yüklemek.

        Şartları sağlayan adaylar değerlendirme sürecine alınacak.

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        AYLIK 13 BİN 750 TL BURS KİMLERE VERİLECEK?

        Program kapsamında;

        Enerji Sistemleri Mühendisliği

        Nükleer Enerji Mühendisliği

        Maden Mühendisliği

        Jeoloji Mühendisliği

        Jeofizik Mühendisliği

        Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

        Kimya Mühendisliği

        Makine Mühendisliği

        Elektrik-Elektronik Mühendisliği

        Malzeme Bilimi ve Teknolojileri ile ilgili programlar

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        BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?

        Başvurular 1-15 Eylül 2026 tarihleri arasında TENMAK Destek Sistemi üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.

        Başvuru sırasında adaylardan;

        Lisans kayıt belgesi,

        YKS başarı sıralamasını gösteren belge

        istenilecek.

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        BURSİYERLER NASIL BELİRLENECEK?

        İlk 100 bin başarı sıralaması içerisinde yer alması,

        Burs almaya hak kazanacak öğrenciler, başvuru şartlarını sağlayan adaylar arasından yerleştikleri lisans programındaki YKS başarı sıralamalarına göre belirlenecek.

        Her lisans programı için ayrılan kontenjan farklı olacağından, burs kazanan adayların başarı sıralamaları programa göre değişebilecek. Kontenjanlar ve değerlendirme esasları başvuru ilanında ayrıntılı olarak açıklanacak.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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