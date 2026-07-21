Bakan Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 2026 YKS sonuçlarının gençlere ve ailelerine hayırlı olmasını dileyerek TENMAK Lisans Bursu Programı'nın yeni dönem çağrısını başlattıklarını duyurdu. Program kapsamında enerji, nükleer teknoloji, maden, bor, nadir toprak elementleri ve ileri malzeme gibi stratejik alanlarda eğitim alacak başarılı öğrenciler desteklenecek. Burs almaya hak kazanan öğrencilere üniversite eğitimleri boyunca aylık 13 bin 750 TL bursun yanı sıra akademik danışmanlık desteği de verilecek. Başvurular eylül ayında çevrim içi olarak alınacak ve değerlendirmeler YKS başarı sıralamasına göre yapılacak. Peki, TENMAK burs başvuruları ne zaman başlayacak, şartları neler? İşte merak edilen ayrıntılar…