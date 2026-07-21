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        Haberler Bilgi Gündem TIP TABAN PUANLARI 2026 - BAŞARI SIRALAMALARI: Üniversitelere göre Tıp Fakültesi taban puanları

        TIP TABAN PUANLARI 2026 - BAŞARI SIRALAMALARI: Üniversitelere göre Tıp Fakültesi taban puanları

        YKS 2026 sonuçlarının ÖSYM tarafından açıklanmasıyla birlikte milyonlarca aday için üniversite tercih süreci resmen başladı. Sonuçlarını öğrenen öğrenciler, tercih listesini oluşturabilmek için üniversitelerin taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgilerini araştırmaya yöneldi. En yoğun ilgi gören bölümlerin başında yer alan Tıp Fakülteleri için de geçen yılın yerleştirme verileri adayların en önemli rehberi olacak. Peki, 2026 Tıp Fakültesi taban puanları ve başarı sıralamaları açıklandı mı? Üniversitelere göre Tıp Fakültesi taban puanları kaç puanla kapattı? İşte tercih döneminde merak edilen detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Temmuz 2026 - 06:32 Güncelleme:
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        ÖSYM'nin 2026 YKS sonuçlarını erişime açmasının ardından üniversite adayları tercih maratonuna başladı. Tercih döneminde doğru seçim yapmak isteyen adaylar, başta Tıp Fakülteleri olmak üzere üniversitelerin taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlarını karşılaştırıyor. Resmî tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte adaylar, geçtiğimiz yılın yerleştirme sonuçlarını dikkate alarak listelerini şekillendiriyor. Peki, üniversitelere göre 2026 Tıp Fakültesi taban puanları ve başarı sıralamaları nasıl? İşte devlet ve vakıf üniversitelerinin Tıp Fakültesi taban puanlarına ilişkin merak edilenler...

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        TIP TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI 2026 AÇIKLANDI MI?

        2026 yılına ait Tıp Fakültesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri henüz kesinleşmedi. Söz konusu veriler, ÖSYM tarafından yürütülen YKS tercih işlemlerinin tamamlanmasının ve yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesinin ardından yayımlanacak.

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        Bu süreçle birlikte üniversitelerin Tıp Fakültelerine ait oluşan en düşük yerleştirme puanları, başarı sıralamaları ve doluluk oranları da netlik kazanacak. Adaylar tercih döneminde ise geçtiğimiz yılın taban puanları ve başarı sıralamalarını referans alarak tercih listelerini oluşturabilecek.

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        TIP TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI İÇİN TIKLAYINIZ

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        SAYISAL TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI İÇİN TIKLAYINIZ

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        ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI 2026 İÇİN TIKLAYINIZ

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