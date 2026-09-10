TOKİ İstanbul 15 bin kiralık konut başvuru şartları ve ayık kira bedeli ne? Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan müjdeli açıklama sonrasında başta belirtilen sorunun cevabı uzun süredir araştırılıyordu. Merak edilen sorular bugün Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından yapılan açıklamanın ardından belli oldu. Peki, TOKİ İstanbul 15 bin kiralık konut başvuru şartları ve ayık kira bedeli ne? İşte sorgulanan sorunun cevabı....