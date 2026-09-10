TOKİ KİRALIK KONUT BAŞVURU TARİHİ VE ŞARTLARI || Son dakika: Detaylar belli oldu! TOKİ İstanbul 15 bin kiralık konut başvuru şartları ve ayık kira bedeli ne kadar oldu?
TOKİ İstanbul 15 bin kiralık konut başvuru şartları, ayık kira bedeli ve başvuru tarihi Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından yapılan açıklama sonrasında en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Merak edilen detaylar yapılan açıklamanın ardından belli oldu. Peki, TOKİ İstanbul 15 bin kiralık konut başvuru şartları ve ayık kira bedeli ne? İşte merak edilip araştırılan ayrıntılar...
TOKİ İstanbul 15 bin kiralık konut başvuru şartları ve ayık kira bedeli ne? Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan müjdeli açıklama sonrasında başta belirtilen sorunun cevabı uzun süredir araştırılıyordu. Merak edilen sorular bugün Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından yapılan açıklamanın ardından belli oldu. Peki, TOKİ İstanbul 15 bin kiralık konut başvuru şartları ve ayık kira bedeli ne? İşte sorgulanan sorunun cevabı....
TOKİ KİRALIK KONUT BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Bakan Kurum, hiç vakit kaybetmeden başvuruları 14 Eylül'de alacaklarını belirterek, "Hemen hak sahiplerini tespit edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle birlikte ilk 1071 kiralık konutumuzu da ekim ayında vatandaşlarımıza teslim edeceğiz.
TOKİ 15 BİN KİRALIK KONUT BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
TOKİ KİRALIK KONUT AYLIK KİRASI NE KADAR?
TOKİ İSTANBUL 15 BİN KİRALIK KONUT NEREDE YAPILACAK?
TOKİ başvurularının kurumun resmi inetrnet sitesi üzerinden e-Devlet uzantısı ile yapılması bekleniyor. Ancak henüz detaylar belli olmadı.
TOKİ KİRALIK KONUT KURASI NE ZAMAN?
Başvuru tarihi belli olmakla birlikte henüz kura tarihi belli olmadı.