TRT 1 UYDU AYARI NASIL YAPILIR?

Televizyonunda TRT 1 bulunmayan veya kanalı izlerken sinyal problemi yaşayan izleyiciler, manuel kanal arama yöntemiyle TRT 1'i yeniden yükleyebilir. Bunun için öncelikle televizyonun kumandasından Menü veya Ayarlar bölümüne girilmesi gerekiyor.

Ardından Kurulum, Kanal Ayarları veya Uydu Ayarları bölümünden manuel arama seçeneği açılmalı. Uydu olarak Türksat 4A seçildikten sonra frekans bölümüne 11794, polarizasyon bölümüne V (Dikey) ve sembol oranına 30000 yazılmalı. FEC seçeneği bulunuyorsa 3/4 olarak ayarlanarak arama başlatılmalı.

Arama tamamlandığında TRT 1 HD kanalının televizyonun kanal listesine eklenmesi gerekiyor.