TRT 1 frekans ayarı bilgileri: Fenerbahçe Roma maçı nasıl, nereden canlı, şifresiz izlenir?
Fenerbahçe ile Roma arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesinde futbolseverler TRT 1 canlı izle ekranı gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı. Mücadeleyi televizyonundan canlı ve şifresiz izlemek isteyen izleyiciler, TRT 1 frekans bilgilerini ve uydu ayarının nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. Maç saatinde TRT 1 ekranında sinyal alamayan izleyiciler, güncel frekans bilgileri üzerinden kanal ayarlarını yenilemek istiyor. Fenerbahçe-Roma karşılaşması TRT 1 üzerinden canlı yayınlayacak. Peki Fenerbahçe Roma maçı nasıl, nereden canlı ve şifresiz izlenir, TRT 1 frekans ayarı nasıl yapılır, TRT 1 uydu ayarları nelerdir? İşte Fenerbahçe Roma maçını canlı izlemek isteyenler için TRT 1 güncel uydu frekans bilgileri...
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki ilk maçında Roma ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak olması nedeniyle özellikle uydu üzerinden yayın izleyen futbolseverler TRT 1 frekans ayarlarını araştırıyor. TRT 1 yayınında sorun yaşayan izleyiciler, televizyonlarının uydu menüsünden manuel kanal arama yaparak güncel frekans üzerinden TRT 1'i yeniden yükleyebilecek. Mücadeleyi kaçırmak istemeyenler ayrıca TRT 1'in canlı yayın seçeneğini de değerlendirebilecek. Peki TRT 1 frekans ayarı nasıl yapılır, Fenerbahçe Roma maçı TRT 1'den nasıl izlenir? İşte adım adım TRT 1 uydu ayarı...
TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ 2026
Fenerbahçe Roma maçını TRT 1 üzerinden uydu aracılığıyla izlemek isteyenler için güncel TRT 1 HD frekans bilgileri şöyle:
TRT 1 HD güncel frekans:
Uydu: Türksat 4A
Frekans: 11794
Polarizasyon: V - Dikey
Sembol oranı: 30000
FEC: 3/4
Bu bilgiler Türksat'ın güncel frekans listesinde TRT 1 HD için yer alan değerlerle aynı.
TRT 1 UYDU AYARI NASIL YAPILIR?
Televizyonunda TRT 1 bulunmayan veya kanalı izlerken sinyal problemi yaşayan izleyiciler, manuel kanal arama yöntemiyle TRT 1'i yeniden yükleyebilir. Bunun için öncelikle televizyonun kumandasından Menü veya Ayarlar bölümüne girilmesi gerekiyor.
Ardından Kurulum, Kanal Ayarları veya Uydu Ayarları bölümünden manuel arama seçeneği açılmalı. Uydu olarak Türksat 4A seçildikten sonra frekans bölümüne 11794, polarizasyon bölümüne V (Dikey) ve sembol oranına 30000 yazılmalı. FEC seçeneği bulunuyorsa 3/4 olarak ayarlanarak arama başlatılmalı.
Arama tamamlandığında TRT 1 HD kanalının televizyonun kanal listesine eklenmesi gerekiyor.
TRT 1 SİNYAL YOKSA NE YAPILMALI?
TRT 1 ekranında "sinyal yok" uyarısı alan izleyicilerin öncelikle frekans bilgilerinin doğru girildiğini kontrol etmesi gerekiyor. Özellikle frekansın 11794, polarizasyonun ise V (Dikey) olarak seçilmesi önemli.
Frekans doğru olmasına rağmen yayın alınamıyorsa uydu sinyal seviyesi, anten bağlantısı ve çanak antenin yönü kontrol edilebilir. Televizyonun kanal listesinden eski TRT 1 kaydının silinerek yeni frekans üzerinden yeniden tarama yapılması da sorunu çözebilir.
FENERBAHÇE ROMA MAÇI CANLI VE ŞİFRESİZ NASIL İZLENİR?
Fenerbahçe Roma maçı TRT 1 üzerinden canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı televizyondan izlemek isteyen futbolseverlerin TRT 1 kanalının güncel frekans bilgilerini kullanarak kanal ayarlarını yapması yeterli olacak.
İnternet üzerinden izlemek isteyenler ise TRT 1'in resmi canlı yayın seçeneğini kullanabilecek. TRT 1, Türksat üzerinden de ücretsiz olarak yayın yapan kanallar arasında yer alıyor.
TRT 1 CANLI İZLE EKRANI
Fenerbahçe Roma maçı için TRT 1 canlı izle seçeneğini kullanmak isteyen futbolseverler, TRT 1'in resmi internet sitesindeki canlı yayın ekranından yayına ulaşabilecek.
Karşılaşmanın başlamasına kısa süre kala yayın ekranına girerek Fenerbahçe-Roma mücadelesini canlı takip etmek mümkün olacak.
FENERBAHÇE ROMA MAÇI TRT 1'DE CANLI YAYINLANACAK
Fenerbahçe ile Roma arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması 10 Eylül Perşembe günü saat 19.45'te başlayacak. Dev mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. TRT'nin resmi yayın akışında da Fenerbahçe-Roma karşılaşmasının 10 Eylül Perşembe günü saat 19.45'te TRT 1'de canlı yayınlanacağı duyuruldu.
Futbolseverler karşılaşmayı televizyonlarının yanı sıra TRT 1'in canlı yayın platformu üzerinden de takip edebilecek.