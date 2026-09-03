TRT1 canlı yayın frekans ayarları nasıl ve uydu ayarı nereden yapılır? TRT1 canlı yayın izle ekranı
TRT1 canlı yayın frekans ayarları maç yayınlarının olduğu günler merakla araştırılıyor. Türkiye, CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Almanya ile karşılaşacak. Dev karşılaşmayı televizyon üzerinden naklen takip etmek isteyenler için Almanya Türkiye maçı TRT 1'den canlı ve şifresiz yayınlanacak. TRT 1 HD frekans bilgileri ve kanal ayarları kontrol edilerek yayın şifresiz izlenebiliyor. Peki TRT1 canlı yayın frekans ayarları nasıl ve nereden yapılır? İşte, 3 Eylül 2026 güncel TRT1 uydu frekans bilgisi ve TRT1 canlı yayın izle ekranı
Almanya Türkiye voleybol maçı dolasıyla TRT1 canlı yayın frekans ayarı gündeme geliyor. Televizyon uydu kanallarında yaşanan son değişikliklerden sonra uydu ayarını henüz yapamayanlar TRT 1 Filenin Sultanları maçı canlı yayın ekranına ulaşmaya çalışıyor. Karşılaşmayı kesintisiz takip etmek isteyen spor severler TRT 1 HD frekans ayarlarını kanal listesinden düzeltebiliyor. Peki TRT1 frekans ayarı nasıl yapılır? İşte, TRT1 canlı yayın frekans ayar bilgisi ve TRT1 canlı izle seçeneği
TRT 1 FREKANS AYARI NASIL YAPILIR?
TRT 1 frekans ayarı, televizyon veya uydu alıcısının menüsündeki kanal arama bölümünden yapılabiliyor. Cihazdan cihaza menü isimleri değişse de genel olarak Ayarlar > Kanal Ayarları > Manuel Arama ya da Uydu Ayarları > Manuel Tarama bölümü kullanılıyor.
İlk olarak uydu listesinden Türksat 4A 42°E seçiliyor. Ardından frekans bölümüne 11794, polarizasyon bölümüne V (Dikey), sembol oranına ise 30000 yazılıyor. FEC seçeneği bulunuyorsa 3/4 olarak ayarlanıyor ve kanal taraması başlatılıyor. Tarama tamamlandığında TRT 1 HD kanalının kanal listesinde görünmesi bekleniyor.
TRT 1-TRT SPOR GÜNCEL FREKANS BİLGİLERİ
UYDU: Türksat 4A
FREKANS: 11794
POLARİZASYON V(DİKEY)
SEMBOL ORANI 30000
FEC: ¾
TRT 1 CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
TÜRKİYE ALMANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye Almanya voleybol maçı 3 Eylül 2026 Perşembe günü oynanacak. İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu’nda gerçekleşecek heyecan dolu karşılaşma saat 19.00’da başlayacak. Almanya Türkiye maçı TRT 1 ekranlarından canlı, şifresiz ve naklen izleyiciyle buluşacak.
TRT 1 FREKANS AYARI NEREDEN DEĞİŞTİRİLİR?
TRT 1 frekans ayarı televizyon veya harici uydu alıcısının ayarlar menüsünden değiştirilebilir. Cihazların marka ve modeline göre menü isimleri farklılık gösterebildiği için Kanal Arama, Uydu Ayarları, Manuel Arama veya Transponder Arama seçeneklerinden uygun olanın kullanılması gerekiyor.
TKGS özelliğini destekleyen uydu alıcılarında kanal güncellemesi otomatik gerçekleşebilir. Manuel ayar yapılması gereken cihazlarda ise güncel frekans bilgileri girilerek TRT 1 HD yeniden aranabilir.
TRT 1 HD UYDU AYARI NASIL YAPILIR?
TRT 1 kanalının bulunmadığı televizyonlarda uydu alıcısının kanal arama menüsünden manuel tarama yapılabilir. Bunun için cihazın Uydu Ayarları, Kanal Ayarları veya Manuel Arama bölümüne girilmesi gerekiyor.
Türksat 4A seçildikten sonra güncel frekans bilgileri ilgili alanlara girilerek kanal taraması başlatılabilir. Tarama tamamlandığında TRT 1 HD kanalının kanal listesine eklenmesi sağlanabilir.
TRT 1 SİNYAL YOK SORUNU NASIL ÇÖZÜLÜR?
Ayarlar ya da Kurulum menüsüne girin.
Tek kanal arama menüsüne girin.
Uydu alanında Türksat "Türksat 42° E" ve Türksat Ankara Paket seçin.
Şebekede ara kısmını açık hâline getirin.
TRT frekans güncellemesini manuel olarak yapmak için
TRT 1 frekans güncellemesini manuel olarak (Biss Key veya TP Ekle) ise şöyle yapabilirsiniz:
Kumandanızın menü tuşuna basarak televizyonun ayarlarına giriş yapın.
Menüden ‘Transporder ya da Transporder Ekle’ seçeneğini bulun. Bu seçenek genellikle ayarlar veya kanal ayarları bölümünde yer alır.
‘Transporder Ekle’ seçeneğine girdikten sonra, mavi tuşa basarak yeni TP ekleme ekranına geçin.
Güncel frekans bilgilerini girdikten sonra ‘Okey’ tuşuna basarak frekansları kaydedin.
Menüden çıkmak için ‘Exit’ tuşuna basın.
Yeni eklenen kanallar genellikle kanal listesinin sonuna eklenir.
Kanal listesinin sonuna giderek TRT1 HD’yi bulun.