TÜİK HAZİRAN ENFLASYONU | TÜİK Haziran ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak? Haziran enflasyon beklentisi
Ekonominin nabzını yakından takip eden milyonlarca vatandaşın gözü, her ay olduğu gibi bu ay da kritik bir veriye çevrildi. Piyasalardan kiralara, maaş hesaplamalarından günlük harcamalara kadar geniş bir alanı doğrudan etkileyen bu önemli açıklama öncesinde beklentiler giderek artarken, kulislerde konuşulan tahminler ve senaryolar da dikkat çekiyor. Özellikle yaz aylarının başlamasıyla birlikte fiyat hareketlerinde yaşanan değişimlerin nasıl yansıyacağı büyük bir merak konusu haline gelirken, açıklanacak verinin hem ekonomi yönetimi hem de vatandaşlar açısından yeni bir yol haritası oluşturması bekleniyor. Gözler şimdi yapılacak resmi duyuruya çevrilmiş durumda. Peki, TÜİK Haziran ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak? Ayrıntılar haberimizde.
Ekonominin nabzını yakından takip eden milyonlarca vatandaşın gözü, her ay olduğu gibi bu ay da kritik bir veriye çevrildi. Piyasalardan kiralara, maaş hesaplamalarından günlük harcamalara kadar geniş bir alanı doğrudan etkileyen bu önemli açıklama öncesinde beklentiler giderek artarken, kulislerde konuşulan tahminler ve senaryolar da dikkat çekiyor. Özellikle yaz aylarının başlamasıyla birlikte fiyat hareketlerinde yaşanan değişimlerin nasıl yansıyacağı büyük bir merak konusu haline gelirken, açıklanacak verinin hem ekonomi yönetimi hem de vatandaşlar açısından yeni bir yol haritası oluşturması bekleniyor. Gözler şimdi yapılacak resmi duyuruya çevrilmiş durumda. Peki, TÜİK Haziran ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak? Ayrıntılar haberimizde.
TÜİK HAZİRAN AYI ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayına ait enflasyon rakamlarını 3 Temmuz günü saat 10.00’da kamuoyuyla paylaşacak. Açıklanacak veriler, ekonomik gündemin en kritik başlıklarından biri olarak yakından takip edilecek.
HAZİRAN AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB), finansal ve reel sektör temsilcilerinin beklentilerini derleyerek oluşturduğu Haziran 2026 Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı. Ankete göre katılımcılar, haziran ayı enflasyonunun aylık bazda yüzde 1,36 artacağını tahmin etti.
Önceki ankette yüzde 1,52 olarak öngörülen bu oranın aşağı yönlü güncellenmesi, enflasyon cephesinde artış hızının kademeli olarak yavaşladığına işaret eden önemli bir sinyal olarak değerlendirildi. Uzmanlar, bu gerilemenin devam etmesi halinde yılın ikinci yarısında daha dengeli bir fiyat görünümünün oluşabileceğine dikkat çekiyor.