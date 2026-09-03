TÜRKİYE-ALMANYA MAÇI CANLI İZLE EKRANI | Türkiye-Almanya voleybol maçı canlı yayın hangi kanalda? Filenin Sultanları çeyrek final maçı canlı izle!
A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın son 16 turunda Azerbaycan'ı 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Filenin Sultanları çeyrek final maçında Almanya ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlı ekip, Almanya'yı yenmesi halinde yarı finalde Sırbistan'la mücadele edecek. Milli takımın heyecanına ortak olmak ve kritik mücadeleyi ekran başından takip etmek isteyen voleybolseverler ise Türkiye-Almanya maçı canlı izle kanalını araştırmaya başladı. Peki, Türkiye-Almanya voleybol maçı canlı yayın hangi kanalda? İşte Filenin Sultanları çeyrek final maçı canlı izle ekranı ve karşılaşmaya dair merak edilen tüm detylar haberimizde...
Filenin Sultanları yarı final için sahaya çıkıyor! A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın son 16 turunda Azerbaycan ile karşı karşıya geldi. Rakibini 3-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdıran Milli Takım, çeyrek finalde Almanya ile karşılaşacak. 3 Eylül Perşembe günü saat 19.00'da başlayacak mücadele öncesinde Filenin Sultanları çeyrek final maçı canlı izleme ekranı gündemde en çok araştırılan konulardan biri oldu. Peki, Türkiye-Almanya voleybol maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, Türkiye-Almanya voleybol maçı canlı izle linki!
TÜRKİYE-ALMANYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde Almanya ile karşılaşacak.
Türkiye-Almanya voleybol maçı, 3 Eylül 2026 Perşembe günü (bugün) saat 19.00'da başlayacak.
TÜRKİYE-ALMANYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
Mücadeleyi Bulgaristan Voleybol Federasyonundan Vanya Parvanova ve Polonya Voleybol Federasyonundan Bartlomiej Adamczyk yönetecek.
TÜRKİYE-ALMANYA VOLEYBOL MAÇI CANLI YAYIN KANALI
Filenin Sultanları’nın çeyrek final mücadelesini aşağıdaki link aracılığıyla canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.
FİLENİN SULTANLARI ÇEYREK FİNAL MAÇI TRT 1 CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
KAZANIRSAK RAKİP BELLİ
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Almanya'yı mağlup etmesi durumunda yarı finale yükselecek.
Filenin Sultanları yarı finalde Sırbistan ile mücadele edecek.
MAÇ TAKVİMİ
Yarı final karşılaşmaları 5 Eylül Cumartesi, üçüncülük ve final müsabakaları ise 6 Eylül Pazar günü İstanbul’da gerçekleştirilecek.