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        Haberler Bilgi TÜRKİYE-ALMANYA MAÇI CANLI İZLE EKRANI | Türkiye-Almanya voleybol maçı canlı yayın hangi kanalda? Filenin Sultanları çeyrek final maçı canlı izle!

        TÜRKİYE-ALMANYA MAÇI CANLI İZLE EKRANI | Türkiye-Almanya voleybol maçı canlı yayın hangi kanalda? Filenin Sultanları çeyrek final maçı canlı izle!

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın son 16 turunda Azerbaycan'ı 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Filenin Sultanları çeyrek final maçında Almanya ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlı ekip, Almanya'yı yenmesi halinde yarı finalde Sırbistan'la mücadele edecek. Milli takımın heyecanına ortak olmak ve kritik mücadeleyi ekran başından takip etmek isteyen voleybolseverler ise Türkiye-Almanya maçı canlı izle kanalını araştırmaya başladı. Peki, Türkiye-Almanya voleybol maçı canlı yayın hangi kanalda? İşte Filenin Sultanları çeyrek final maçı canlı izle ekranı ve karşılaşmaya dair merak edilen tüm detylar haberimizde...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Eylül 2026 - 11:05 Güncelleme:
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        Filenin Sultanları yarı final için sahaya çıkıyor! A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın son 16 turunda Azerbaycan ile karşı karşıya geldi. Rakibini 3-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdıran Milli Takım, çeyrek finalde Almanya ile karşılaşacak. 3 Eylül Perşembe günü saat 19.00'da başlayacak mücadele öncesinde Filenin Sultanları çeyrek final maçı canlı izleme ekranı gündemde en çok araştırılan konulardan biri oldu. Peki, Türkiye-Almanya voleybol maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, Türkiye-Almanya voleybol maçı canlı izle linki!

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        TÜRKİYE-ALMANYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde Almanya ile karşılaşacak.

        Türkiye-Almanya voleybol maçı, 3 Eylül 2026 Perşembe günü (bugün) saat 19.00'da başlayacak.

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        TÜRKİYE-ALMANYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

        Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

        Mücadeleyi Bulgaristan Voleybol Federasyonundan Vanya Parvanova ve Polonya Voleybol Federasyonundan Bartlomiej Adamczyk yönetecek.

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        TÜRKİYE-ALMANYA VOLEYBOL MAÇI CANLI YAYIN KANALI

        Filenin Sultanları’nın çeyrek final mücadelesini aşağıdaki link aracılığıyla canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.

        FİLENİN SULTANLARI ÇEYREK FİNAL MAÇI TRT 1 CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        KAZANIRSAK RAKİP BELLİ

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, Almanya'yı mağlup etmesi durumunda yarı finale yükselecek.

        Filenin Sultanları yarı finalde Sırbistan ile mücadele edecek.

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        MAÇ TAKVİMİ

        Yarı final karşılaşmaları 5 Eylül Cumartesi, üçüncülük ve final müsabakaları ise 6 Eylül Pazar günü İstanbul’da gerçekleştirilecek.

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