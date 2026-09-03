TÜRKİYE-ALMANYA MAÇI CANLI İZLE EKRANI | Türkiye-Almanya voleybol maçı canlı yayın hangi kanalda? Filenin Sultanları çeyrek final maçı canlı izle!

Filenin Sultanları yarı final için sahaya çıkıyor! A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın son 16 turunda Azerbaycan ile karşı karşıya geldi. Rakibini 3-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdıran Milli Takım, çeyrek finalde Almanya ile karşılaşacak. 3 Eylül Perşembe günü saat 19.00'da başlayacak mücadele öncesinde Filenin Sultanları çeyrek final maçı canlı izleme ekranı gündemde en çok araştırılan konulardan biri oldu. Peki, Türkiye-Almanya voleybol maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, Türkiye-Almanya voleybol maçı canlı izle linki!