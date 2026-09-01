Filenin Sultanları, Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda yoluna emin adımlarla devam ediyor. Son 16 play-off turunda Azerbaycan karşısında baştan sona üstün bir oyun sergileyen milliler, mücadeleyi 3-0 kazanarak çeyrek finale yükseldi. Ay-yıldızlıların yarı final yolundaki rakibi ise Almanya oldu. Türkiye'nin Almanya ile oynayacağı çeyrek final karşılaşmasının tarihi ve başlama saati belli olurken yayıncı kuruluş için gözler resmi açıklamaya çevrildi. Peki Türkiye - Almanya maçı ne zaman, saat kaçta, Filenin Sultanları çeyrek final Almanya maçı hangi kanalda? İşte merak edilen karşılaşma detayları...