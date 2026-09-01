Türkiye - Almanya maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları çeyrek final voleybol maçı hangi kanalda?
A Milli Kadın Voleybol Takımı, son 16 turunda Azerbaycan'ı set vermeden 3-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadelede ay-yıldızlılar 25-14, 25-16 ve 25-22'lik setlerle rakibine üstünlük sağladı. Bu sonuçla birlikte Türkiye'nin çeyrek finaldeki rakibi Almanya oldu. Voleybolseverler şimdi Filenin Sultanları'nın Almanya karşısında oynayacağı çeyrek final maçının tarihi, saatini ve canlı yayın bilgisini araştırıyor. Peki Türkiye - Almanya maçı ne zaman, saat kaçta, Filenin Sultanları çeyrek final Almanya maçı hangi kanalda? İşte Türkiye - Almanya voleybol maçının tarihi ve başlama saati...
Filenin Sultanları, Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda yoluna emin adımlarla devam ediyor. Son 16 play-off turunda Azerbaycan karşısında baştan sona üstün bir oyun sergileyen milliler, mücadeleyi 3-0 kazanarak çeyrek finale yükseldi. Ay-yıldızlıların yarı final yolundaki rakibi ise Almanya oldu. Türkiye'nin Almanya ile oynayacağı çeyrek final karşılaşmasının tarihi ve başlama saati belli olurken yayıncı kuruluş için gözler resmi açıklamaya çevrildi. Peki Türkiye - Almanya maçı ne zaman, saat kaçta, Filenin Sultanları çeyrek final Almanya maçı hangi kanalda? İşte merak edilen karşılaşma detayları...
TÜRKİYE - ALMANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye - Almanya voleybol maçı 3 Eylül 2026 Perşembe günü saat 19.00'da başlaması bekleniyor.
TÜRKİYE - ALMANYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Türkiye - Almanya çeyrek final maçının Türkiye'deki yayın programı henüz kesinleşmedi. Karşılaşmanın TRT 1, TRT Spor veya TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanması bekleniyor.
FİLENİN SULTANLARI ÇEYREK FİNALE NASIL YÜKSELDİ?
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Voleybol Şampiyonası son 16 turunda Azerbaycan ile karşılaştı. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadelede Filenin Sultanları rakibine set vermedi.
Türkiye, Azerbaycan'ı 25-14, 25-16 ve 25-22'lik setlerle 3-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Ay-yıldızlılar, sergilediği etkili oyunla Almanya karşılaşması öncesinde önemli bir moral kazandı.
FİLENİN SULTANLARI'NIN ÇEYREK FİNAL RAKİBİ ALMANYA
Azerbaycan engelini kayıpsız geçen Filenin Sultanları'nın çeyrek finaldeki rakibi Almanya oldu. Türkiye, Almanya karşısında galip gelmesi halinde Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda yarı finale yükselecek.
Ay-yıldızlıların hedefi Almanya'yı da geçerek madalya yolunda bir adım daha atmak olacak.