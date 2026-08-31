Türkiye Azerbaycan maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları maçı hangi kanalda?
Filenin Sultanları, 2026 CEV Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda çeyrek final bileti için Azerbaycan karşısına çıkıyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı, grup aşamasını 4 galibiyet ve 1 mağlubiyetle tamamlayarak A Grubu'nu 13 puanla ikinci sırada bitirdi. Son şampiyon unvanıyla turnuvada mücadele eden ay-yıldızlıların son 16 turundaki rakibi ise C Grubu'nu üçüncü sırada tamamlayan Azerbaycan oldu. Grup etabında Slovenya, Macaristan, Almanya ve Letonya'yı mağlup eden milliler, son maçında Polonya'ya 3-2 yenildi. Azerbaycan ise Belçika, Hollanda, Portekiz, Romanya ve İspanya'nın bulunduğu grupta 3 galibiyet elde ederek eleme turuna yükseldi. Peki, Türkiye-Azerbaycan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Filenin Sultanları maçı canlı izle bilgisi...
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda adını son sekiz takım arasına yazdırmak için sahaya çıkacak. Grup aşamasında aldığı dört galibiyetle dikkat çeken Filenin Sultanları, İstanbul'daki son 16 turunda Azerbaycan ile karşılaşacak. Rakibini mağlup eden ekip doğrudan çeyrek finale yükselecek. Türkiye'nin turu geçmesi halinde çeyrek finalde Belçika-Almanya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Peki, Türkiye-Azerbaycan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Filenin Sultanları-Azerbaycan maçının yayın bilgileri...
TÜRKİYE-AZERBAYCAN VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye Azerbaycan maçı 1 Eylül 2026 Salı günü saat 19.00'da oynanacak.
TÜRKİYE-AZERBAYCAN MAÇI HANGİ KANALDA?
Türkiye-Azerbaycan voleybol maçı TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
TÜRKİYE-AZERBAYCAN MAÇINI KAZANAN ÇEYREK FİNALE ÇIKACAK
Son 16 turundaki mücadelede kazanan takım adını doğrudan çeyrek finale yazdıracak. Bu nedenle Türkiye-Azerbaycan karşılaşması, grup maçlarından farklı olarak Filenin Sultanları'nın turnuvadaki geleceğini doğrudan belirleyecek.
Filenin Sultanları'nın Azerbaycan'ı elemesi halinde çeyrek finaldeki rakibi Belçika-Almanya eşleşmesinin galibi olacak. Belçika-Almanya karşılaşması da 1 Eylül'de oynanacak.
FİLENİN SULTANLARI'NIN HEDEFİ ÇEYREK FİNAL
Son Avrupa ve Milletler Ligi şampiyonu unvanıyla 2026 CEV Avrupa Şampiyonası'na başlayan Türkiye, organizasyonda yoluna devam etmek istiyor. Grup aşamasını ikinci sırada tamamlayan milliler, son 16 turunda Azerbaycan engelini aşarak şampiyonluk hedefini sürdürmeyi amaçlıyor.
İstanbul'da oynanacak karşılaşma öncesinde gözler başta Melissa Vargas olmak üzere Filenin Sultanları'nın yıldız oyuncularında olacak.