A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda adını son sekiz takım arasına yazdırmak için sahaya çıkacak. Grup aşamasında aldığı dört galibiyetle dikkat çeken Filenin Sultanları, İstanbul'daki son 16 turunda Azerbaycan ile karşılaşacak. Rakibini mağlup eden ekip doğrudan çeyrek finale yükselecek. Türkiye'nin turu geçmesi halinde çeyrek finalde Belçika-Almanya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Peki, Türkiye-Azerbaycan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Filenin Sultanları-Azerbaycan maçının yayın bilgileri...