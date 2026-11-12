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        Haberler Bilgi Spor Türkiye-Belçika maçı canlı izle! Milli maç nasıl, nereden izlenir? İşte milli takımın 11'i

        Türkiye-Belçika maçı canlı izle! Milli maç nasıl, nereden izlenir? İşte milli takımın 11'i

        A Milli Futbol Takımı'nın Belçika ile oynayacağı karşılaşma öncesinde futbolseverler ATV canlı yayın bilgilerini araştırmaya başladı. "Türkiye-Belçika canlı izle" ve "milli maç izle" aramaları maç saatine yaklaşırken öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor. Türkiye-Belçika maçı 12 Kasım Perşembe günü saat 20.00'de ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Peki, Türkiye-Belçika maçı canlı olarak nereden izlenir, milli maç şifreli mi? İşte Türkiye-Belçika maçı canlı izle ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Kasım 2026 - 20:02 Güncelleme:
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        A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki beşinci maçında Belçika'yı konuk edecek. İzmir'de oynanacak mücadelede ay-yıldızlılar, taraftarının desteğiyle sahaya çıkacak. Türkiye-Belçika karşılaşmasını canlı izlemek isteyen futbolseverler, ATV ekranlarından şifresiz olarak edebilecek. Mücadele öncesinde milli takım maçı canlı yayın ekranı ve yayıncı kanal bilgileri araştırılıyor. Peki, Milli maç nasıl, nereden izlenir, şifreli mi, şifresiz mi? İşte milli maç canlı izle bilgisi...

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        TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇI NASIL, NEREDEN İZLENİR?

        Türkiye-Belçika milli maçı, 12 Kasım 2026 Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak. İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

        Futbolseverler mücadeleyi televizyon üzerinden ATV kanalından takip edebilecek. İnternet üzerinden izlemek isteyenler ise yayın saatinde ATV'nin resmi canlı yayın sayfasını ziyaret edebilecek.

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        MİLLİ MAÇ CANLI İZLE

        Türkiye-Belçika karşılaşmasını internetten takip etmek isteyenler, ATV'nin resmi internet sitesindeki canlı yayın ekranını kullanabilir. Yayına erişmek için ATV'nin canlı yayın sayfasına girerek karşılaşmanın başlamasını beklemek yeterli olacak.

        Mobil cihaz, tablet veya bilgisayar üzerinden yayın sayfasına ulaşılabilecek. Böylece milli maç heyecanı televizyonun yanı sıra internet üzerinden de takip edilebilecek.

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        TÜRKİYE'NİN KASIM AYI MİLLİ MAÇ PROGRAMI

        A Milli Futbol Takımı, Belçika karşılaşmasının ardından UEFA Uluslar Ligi'ndeki son grup maçında Fransa ile karşı karşıya gelecek.

        - 12 Kasım 2026 Perşembe: Türkiye-Belçika | 20.00 | ATV

        - 15 Kasım 2026 Pazar: Fransa-Türkiye | 22.45 | ATV

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        İLK 11'LER BELLİ OLDU!

        Türkiye: Uğurcan, Oğuz, Merih, Ozan, Ferdi, İsmail, Orkun, Yunus, Arda, Barış Alper, Enes

        Belçika: Lammens, Castagne, Mechele, Ngoy, De Cuyper, Raskin, Tielemans, Doku, De Bruyne, Moreira, De Ketelaere

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