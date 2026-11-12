Galatasaray divan kurulunda Osimhen krizi: Cem Dizdar "kronik" açıklamasını yorumladı!

Galatasaray divan kurulunda yaşanan Osimhen tartışması ve kulüp yönetimine yöneltilen eleştiriler stüdyoda değerlendiriliyor. Osimhen'in sakatlığıyla ilgili "kronik" ifadesi ve ardından gelen düzeltme, Eşref Hamamcıoğlu'nun borçlanma eleştirisi, Türk futbolunda adil rekabet ve harcama dengesi, kulüp... Daha Fazla Göster Galatasaray divan kurulunda yaşanan Osimhen tartışması ve kulüp yönetimine yöneltilen eleştiriler stüdyoda değerlendiriliyor. Osimhen'in sakatlığıyla ilgili "kronik" ifadesi ve ardından gelen düzeltme, Eşref Hamamcıoğlu'nun borçlanma eleştirisi, Türk futbolunda adil rekabet ve harcama dengesi, kulüplerin birbirine benzemesi ve Real Madrid'in kulüp hafızası örneği konuşuluyor. Daha Az Göster