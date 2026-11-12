Türkiye-Belçika maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? Milli maç sonucu, golleri ve maç özeti

Tarihi handa yarım asırlık "makaralı" çay servisi

Eminönü'ndeki tarihi handa yarım asırdır 'makara sistemli' çay servisiİstanbul'da Eminönü'nün tarihi dokusunu koruyan 114 yıllık Kuru Kahveci Hanı, züccaciyeciden bavul toptancısına kadar birçok esnafa ev sahipliği yapıyor. Handa yaklaşık 55 yıldır çay ocağı işleten Necmi Cebeci, yoğun temposunu "Ma... Daha Fazla Göster Eminönü'ndeki tarihi handa yarım asırdır 'makara sistemli' çay servisiİstanbul'da Eminönü'nün tarihi dokusunu koruyan 114 yıllık Kuru Kahveci Hanı, züccaciyeciden bavul toptancısına kadar birçok esnafa ev sahipliği yapıyor. Handa yaklaşık 55 yıldır çay ocağı işleten Necmi Cebeci, yoğun temposunu "Makine olsa dayanmaz" sözleriyle özetlerken, çay ve kahve siparişlerini ise yıllardır vazgeçmediği manuel sepet ve makara sistemiyle ulaştırıyor. (DHA) Daha Az Göster