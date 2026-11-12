Türkiye-Belçika maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? Milli maç sonucu, golleri ve maç özeti
A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika ile karşı karşıya geldiği mücadelede heyecan dolu anlar yaşandı. İzmir'de oynanan karşılaşmada milliler, Arda Güler'in muhteşem frikik golüyle öne geçti. Ancak Belçika, Kevin De Bruyne ve Charles De Ketelaere'nin golleriyle skoru 2-1'e çevirdi. Mücadelede ilk yarı itibarıyla Belçika'nın üstünlüğü bulunuyor. Sergen Yalçın yönetimindeki ilk maçına çıkan Türkiye, taraftarı önünde skor avantajını yeniden ele geçirmek için mücadele etti. Peki, Türkiye-Belçika maçında golleri kimler attı, karşılaşmanın sonucu ne oldu? İşte milli maçın skoru, gol dakikaları ve maçtan öne çıkan gelişmeler!
Türkiye-Belçika karşılaşması, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'un beşinci haftasında oynandı. İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda karşı karşıya gelen iki takım da sahaya galibiyet hedefiyle çıktı. Mücadelenin ilk golü 20. dakikada Arda Güler'den geldi. Belçika ise kısa süre içerisinde bulduğu iki golle üstünlüğü yakaladı. İşte Türkiye-Belçika maçının gol dakikaları ve karşılaşmaya ilişkin ayrıntılar!
TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇI KAÇ KAÇ?
Karşılaşmada doğrulanabilen son skor Türkiye 1-2 Belçika şeklinde.
- 20. dakika: Arda Güler (Türkiye)
- 27. dakika: Kevin De Bruyne (Belçika)
- 30. dakika: Charles De Ketelaere (Belçika)
ARDA GÜLER'DEN MUHTEŞEM FRİKİK GOLÜ!
A Milli Takım, karşılaşmanın 20. dakikasında Arda Güler'in kullandığı serbest vuruşla 1-0 öne geçti. Uzak mesafeden kaleyi deneyen genç yıldız, etkileyici vuruşuyla topu ağlara gönderdi.
BELÇİKA'DAN PEŞ PEŞE İKİ GOL
Belçika'nın beraberlik golü 27. dakikada Kevin De Bruyne'den geldi. Jeremy Doku'nun hazırladığı pozisyonda De Bruyne, skoru 1-1'e getirdi.
30. dakikada Charles De Ketelaere sahneye çıktı. Maxim De Cuyper'in asistinde ağları havalandıran Belçikalı futbolcu, takımını 2-1 öne geçirdi.
İLK 11'LER BELLİ OLDU!
Türkiye: Uğurcan, Oğuz, Merih, Ozan, Ferdi, İsmail, Orkun, Yunus, Arda, Barış Alper, Enes
Belçika: Lammens, Castagne, Mechele, Ngoy, De Cuyper, Raskin, Tielemans, Doku, De Bruyne, Moreira, De Ketelaere