Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir zincir marketten yaklaşık 3 bin 500 TL değerindeki ürünü, ücretini ödemeden alarak kaçmaya çalışan şüpheli, kendisini fark edip müdahale eden güvenlik görevlisini kesici aletle yaraladı. Olayın ardından yakalanan ve hakkında 6 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bu... Daha Fazla Göster

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir zincir marketten yaklaşık 3 bin 500 TL değerindeki ürünü, ücretini ödemeden alarak kaçmaya çalışan şüpheli, kendisini fark edip müdahale eden güvenlik görevlisini kesici aletle yaraladı. Olayın ardından yakalanan ve hakkında 6 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.C.T., tutuklandı.(DHA) Daha Az Göster