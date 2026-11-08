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        Haberler Bilgi Türkiye Belçika maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi milli maç hangi kanalda?

        Türkiye Belçika maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi milli maç hangi kanalda?

        A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'ndeki Türkiye-Belçika maçı için geri sayım başladı. Ay-yıldızlı ekip, A Ligi 1. Grup'taki son iki maçından birinde Belçika'yı kendi sahasında konuk edecek. Futbolseverler Türkiye Belçika karşılaşmasının tarihini, başlama saatini, yayın kanalını ve oynanacağı stadı araştırmaya başladı. Peki Türkiye Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve milli maç nerede oynanacak? İşte Türkiye Belçika maçı tarihi, başlama saati ve milli maç takvimi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Kasım 2026 - 00:24 Güncelleme:
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        1

        Türkiye, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki mücadelesine Belçika karşısında devam edecek. Ay-yıldızlı ekibin grup aşamasındaki beşinci karşılaşması İzmir'de oynanacak. TFF tarafından açıklanan programa göre Türkiye maçı karşılaşmanın tarihi ve başlama saati belli olurken maçın adresi de netleşti. Peki Türkiye Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi Milli maç nerede oynanacak? İşte UEFA Uluslar Ligi milli maç takvimi...

        2

        TÜRKİYE BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN?

        Türkiye ile Belçika maçı 12 Kasım 2026 Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak.

        3

        TÜRKİYE BELÇİKA MAÇI HANGİ KANALDA?

        Türkiye-Belçika maçı ATV ekranlarından canlı yayınlanması bekleniyor.

        4

        TÜRKİYE BELÇİKA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

        Türkiye-Belçika karşılaşmasına İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu ev sahipliği yapacak. A Milli Takım, Belçika karşısında İzmir'de taraftarının desteğini arkasına alarak sahaya çıkacak.

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        MİLLİ TAKIM ULUSLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ

        A Milli Takım'ın 2026/27 UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki son maçları Türkiye-Belçika ve Fransa-Türkiye karşılaşmaları olacak. Milliler, Belçika maçının ardından 15 Kasım 2026 Pazar günü deplasmanda Fransa ile karşı karşıya gelecek.

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        #milli maç
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