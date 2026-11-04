Türkiye-İran sınırında deprem! 4 Kasım 2026 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede?
Son dakika deprem haberleri, yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenler tarafından yakından takip ediliyor. 4 Kasım Çarşamba günü gece saatlerinde Türkiye-İran sınır bölgesinde sarsıntı meydana geldi. Peki, az önce nerede deprem oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, 4 Kasım 2026 son depremler listesi…
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi, 4 Kasım Çarşamba günü için yayınlandı. Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremlerin merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgileri paylaşıldı. Saat 02:53’te Türkiye-İran sınır bölgesinde olan depremin derinliği 5 km olarak açıklandı. Peki, Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte, 4 Kasım 2026 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi…
KANDİLLİ SON DAKİKA DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2026.11.04 02:53:47 38.5113 44.3930 5.0 -.- 2.3 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2026.11.04 02:07:03 37.6115 35.8377 5.4 -.- 1.6 -.- DUZAGAC-KOZAN (ADANA) İlksel
2026.11.04 02:03:09 37.7843 29.6550 14.8 -.- 1.2 -.- SAZKOY-BOZKURT (DENIZLI) İlksel
2026.11.04 01:50:21 40.8055 31.6567 10.4 -.- 1.4 -.- CUKUROREN-(BOLU) İlksel
2026.11.04 01:46:21 39.1972 28.1163 10.1 -.- 1.5 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.11.04 00:54:17 40.8982 28.7783 16.6 -.- 1.4 -.- AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2026.11.04 00:35:05 40.8893 28.7773 13.5 -.- 2.0 -.- AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2026.11.04 00:34:00 37.6157 30.0823 8.6 -.- 1.6 -.- YARIKOY-(BURDUR) İlksel
2026.11.04 00:29:07 40.8802 28.7735 13.3 -.- 1.7 -.- AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2026.11.04 00:26:08 40.8653 28.7768 4.8 -.- 1.4 -.- AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ