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        Haberler Bilgi Türkiye-İran sınırında deprem! 4 Kasım 2026 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede?

        Türkiye-İran sınırında deprem! 4 Kasım 2026 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede?

        Son dakika deprem haberleri, yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenler tarafından yakından takip ediliyor. 4 Kasım Çarşamba günü gece saatlerinde Türkiye-İran sınır bölgesinde sarsıntı meydana geldi. Peki, az önce nerede deprem oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, 4 Kasım 2026 son depremler listesi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Kasım 2026 - 06:30 Güncelleme:
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        Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi, 4 Kasım Çarşamba günü için yayınlandı. Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremlerin merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgileri paylaşıldı. Saat 02:53’te Türkiye-İran sınır bölgesinde olan depremin derinliği 5 km olarak açıklandı. Peki, Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte, 4 Kasım 2026 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi…

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        KANDİLLİ SON DAKİKA DEPREMLER

        Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
        ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
        2026.11.04 02:53:47 38.5113 44.3930 5.0 -.- 2.3 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
        2026.11.04 02:07:03 37.6115 35.8377 5.4 -.- 1.6 -.- DUZAGAC-KOZAN (ADANA) İlksel
        2026.11.04 02:03:09 37.7843 29.6550 14.8 -.- 1.2 -.- SAZKOY-BOZKURT (DENIZLI) İlksel
        2026.11.04 01:50:21 40.8055 31.6567 10.4 -.- 1.4 -.- CUKUROREN-(BOLU) İlksel
        2026.11.04 01:46:21 39.1972 28.1163 10.1 -.- 1.5 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
        2026.11.04 00:54:17 40.8982 28.7783 16.6 -.- 1.4 -.- AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
        2026.11.04 00:35:05 40.8893 28.7773 13.5 -.- 2.0 -.- AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
        2026.11.04 00:34:00 37.6157 30.0823 8.6 -.- 1.6 -.- YARIKOY-(BURDUR) İlksel
        2026.11.04 00:29:07 40.8802 28.7735 13.3 -.- 1.7 -.- AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
        2026.11.04 00:26:08 40.8653 28.7768 4.8 -.- 1.4 -.- AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel

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        KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN.

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        AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

        Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
        2026-11-04 05:30:29 39.93983 40.8045 7.0 ML 0.9 Aşkale (Erzurum)
        2026-11-04 05:11:33 38.06667 38.425 7.0 ML 0.8 Çelikhan (Adıyaman)
        2026-11-04 05:03:38 37.90167 36.48517 7.07 ML 1.0 Göksun (Kahramanmaraş)
        2026-11-04 04:50:49 38.01017 37.9335 7.76 ML 1.0 Doğanşehir (Malatya)
        2026-11-04 04:33:59 38.10583 37.8135 19.1 ML 2.0 Doğanşehir (Malatya)
        2026-11-04 04:24:54 35.92267 29.08833 19.87 ML 1.9 Akdeniz - [44.35 km] Kaş (Antalya)
        2026-11-04 04:11:14 36.14683 30.70817 14.84 ML 1.8 Akdeniz - [32.10 km] Kumluca (Antalya)
        2026-11-04 02:53:46 38.53067 44.4765 5.98 ML 2.3 Khoy, West Azarbaijan (İran) - [16.35 km] Saray (Van)
        2026-11-04 02:33:09 37.99433 42.98467 7.09 ML 1.6 Çatak (Van)
        2026-11-04 02:27:12 39.22017 28.12467 7.02 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
        2026-11-04 02:07:03 37.58483 35.9105 7.04 ML 1.7 Kozan (Adana)
        2026-11-04 01:46:20 39.22133 28.13917 6.99 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
        2026-11-04 01:34:32 39.4675 39.13 7.0 ML 1.1 Ovacık (Tunceli)
        2026-11-04 01:25:46 38.09867 37.15517 7.07 ML 1.2 Ekinözü (Kahramanmaraş)
        2026-11-04 00:54:15 40.86433 28.76383 6.96 ML 1.4 Marmara Denizi - [11.85 km] Bakırköy (İstanbul)
        2026-11-04 00:35:04 40.86133 28.76033 14.59 ML 1.9 Marmara Denizi - [12.28 km] Bakırköy (İstanbul)
        2026-11-04 00:33:59 37.62167 30.09717 7.0 ML 1.6 Merkez (Burdur)
        2026-11-04 00:29:06 40.859 28.74217 6.96 ML 1.7 Marmara Denizi - [13.02 km] Avcılar (İstanbul)
        2026-11-04 00:26:09 40.95233 28.72317 7.07 ML 1.5 Marmara Denizi - [02.64 km] Avcılar (İstanbul)
        5

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